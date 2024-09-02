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За кулисами Восточного экономического форума замаячил Донецк

За кулисами Восточного экономического форума замаячил Донецк - 02.09.2024 Украина.ру

За кулисами Восточного экономического форума замаячил Донецк

До Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 3–6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), остался один день. Гости продолжают съезжаться на мероприятие, а Владивосток встречает их солнечной погодой.

2024-09-02T20:00

2024-09-02T20:00

2024-09-02T20:00

эксклюзив

донецк

россия

дебальцево

владимир путин

дмитрий песков

мария захарова

украина.ру

ассоциация

асеан

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Президент Ассоциации настольного тенниса Дальневосточного федерального округа (далее — Ассоциация настольного тенниса) и глава Федерации по одноимённому виду спорта Хабаровского края Валерий Савин в эксклюзивном комментарии корреспонденту издания Украина.ру поделился планами на предстоящий форум и рассказал о первом турнире по теннису, который прошел в этом году в Донецкой области.Второй год Ассоциация совместно с Федерацией по настольному теннису России участвует в проведении спортивных соревнований в рамках ВЭФ.Третьего сентября пройдет "Кубок Росконгресса" настольного тенниса, а на следующий день "Вечерняя лига" по данному виду спорта. Последняя объединит известных политиков, бизнесменов, титулованных спортсменов и любителей настольного тенниса.Ранее, с 22 по 25 февраля 2024 года Ассоциация настольного тенниса совместно с коллегами из ДНР организовала первое спортивное мероприятие в Донецке — "Турнир "Донбасс и Дальний Восток ВМЕСТЕ!!!"."Я собрал с региона, из Якутии, Приморья, Бурятии, с Сахалина, представителей спортивных федераций. Мы поехали в Донецк, а потом в город-побратим, подшефный Хабаровскому краю, Дебальцево. Это стало значимым событием, отражающим принципы дружбы и партнёрства между Донбассом и Дальним Востоком", — отметил Савин.Важным моментом, по его словам, также стало посещение мемориала "Саур-могила". Там делегация с Дальнего Востока отдала дань уважения защитникам Родины. Ее участники посетили местную школу в Дебальцево и передали учащимся теннисные столы и спортивный инвентарь, стимулируя молодёжь к занятиям спортом.Так зародилась дружба не только между Валерием Савиным и главой Дебальцево Сергеем Желновачем, но и между Дальним Востоком и Донбассом.Позже донецкая команда приехала с ответным визитом на Командный кубок Дальневосточного федерального округа. Это мероприятие создано с целью сплотить регионы ДФО, традиционно проходит второй год, состоит из 4 этапов.В этом году кубок прошел во Владивостоке и Хабаровске, после форума в октябре состоится третий этап — на острове Русский. Финал спортивного мероприятия пройдёт в ноябре, туда планируется привезти команду из Донецка."Владимир Владимирович Путин в прошлом году предложил поставить теннисные столы на каждой лестничной площадке, чтобы развивать спорт. Вот мы и развиваем и выполняем прямое поручение президента", — добавил Савин.Кстати, Владимир Путин планирует посетить форум с обширной программой, сообщил ранее Дмитрий Песков. Среди ярких гостей ВЭФ также ожидаются Ирина Яровая, Мария Захарова, Карин Кнайсль, Артемий Лебедев, государственные деятели и предприниматели России, Китая, Индии и стран АСЕАН.Главная тема мероприятия "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности", а ключевое событие — пленарное заседание.Кроме того, на низком старте находятся участники выставки "Улица Дальнего Востока". Это уникальная площадка, где можно увидеть презентации регионов, организованные для взаимодействия ведущих российских и зарубежных профессионалов в сфере экономики, государственного управления и бизнеса из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, донецк, россия, дебальцево, владимир путин, дмитрий песков, мария захарова, украина.ру, ассоциация, асеан