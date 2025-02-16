Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников - 16.02.2025 Украина.ру
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Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников
Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников - 16.02.2025 Украина.ру
Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников
Если президент США Дональд Трамп согласится на условия России по Украине, для Америки это станет серьезной пощечиной от другой великой державы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
2025-02-16T05:30
2025-02-16T05:30
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Он заметил, что глава Белого дома, как и остальные американские президенты, любит играть на нескольких досках, однако США с трудом справляются с игрой и на одной доске.“Я не знаю, почему Трамп не делает выводов из ошибок своих предшественников. Но, похоже, он хочет все и сразу”, — резюмировал Шатров.Между тем Трамп начинает признавать поражение Киева в этом конфликте. Например, в начале этой недели он заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
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новости, россия, украина, сша, америка, дональд трамп, президент сша, президент
Новости, Россия, Украина, США, Америка, Дональд Трамп, президент США, президент

Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников

05:30 16.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP / Alex Brandon
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Если президент США Дональд Трамп согласится на условия России по Украине, для Америки это станет серьезной пощечиной от другой великой державы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
“Понимая роль России и Китая в современном мире, Трамп все же считает Америку единственной великой державой на планете. И если Вашингтон откажется от своих ранее заявленных претензий, это будет личным поражением для Трампа”, — объяснил он.
Он заметил, что глава Белого дома, как и остальные американские президенты, любит играть на нескольких досках, однако США с трудом справляются с игрой и на одной доске.
“Я не знаю, почему Трамп не делает выводов из ошибок своих предшественников. Но, похоже, он хочет все и сразу”, — резюмировал Шатров.
Между тем Трамп начинает признавать поражение Киева в этом конфликте. Например, в начале этой недели он заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
11 февраля, 09:27
Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должнаСША вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили из Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью заявил американский президент Дональд Трамп.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
 
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Заголовок открываемого материала
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