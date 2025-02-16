https://ukraina.ru/20250216/1061001730.html

Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников

Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников - 16.02.2025 Украина.ру

Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников

Если президент США Дональд Трамп согласится на условия России по Украине, для Америки это станет серьезной пощечиной от другой великой державы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров

2025-02-16T05:30

2025-02-16T05:30

2025-02-16T05:30

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Он заметил, что глава Белого дома, как и остальные американские президенты, любит играть на нескольких досках, однако США с трудом справляются с игрой и на одной доске.“Я не знаю, почему Трамп не делает выводов из ошибок своих предшественников. Но, похоже, он хочет все и сразу”, — резюмировал Шатров.Между тем Трамп начинает признавать поражение Киева в этом конфликте. Например, в начале этой недели он заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

https://ukraina.ru/20250211/1060976596.html

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