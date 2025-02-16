Шатров рассказал, какую пощечину получит Трамп, если откажется гнуть линию своих предшественников
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Если президент США Дональд Трамп согласится на условия России по Украине, для Америки это станет серьезной пощечиной от другой великой державы. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров
“Понимая роль России и Китая в современном мире, Трамп все же считает Америку единственной великой державой на планете. И если Вашингтон откажется от своих ранее заявленных претензий, это будет личным поражением для Трампа”, — объяснил он.
Он заметил, что глава Белого дома, как и остальные американские президенты, любит играть на нескольких досках, однако США с трудом справляются с игрой и на одной доске.
“Я не знаю, почему Трамп не делает выводов из ошибок своих предшественников. Но, похоже, он хочет все и сразу”, — резюмировал Шатров.
Между тем Трамп начинает признавать поражение Киева в этом конфликте. Например, в начале этой недели он заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
11 февраля, 09:27Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должнаСША вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили из Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью заявил американский президент Дональд Трамп.