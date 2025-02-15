Дробницкий о том, какой план наметил Зеленский после беседы с Трампом и почему РФ стала союзником США - 15.02.2025 Украина.ру
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Дробницкий о том, какой план наметил Зеленский после беседы с Трампом и почему РФ стала союзником США
Дробницкий о том, какой план наметил Зеленский после беседы с Трампом и почему РФ стала союзником США - 15.02.2025 Украина.ру
Дробницкий о том, какой план наметил Зеленский после беседы с Трампом и почему РФ стала союзником США
В Европе игра с только начинается. Это сейчас Владимир Зеленский покивал президенту США Дональду Трампу на его слова о мирном урегулировании конфликта, но дальше глава киевского режима планирует примкнуть к военным структурам ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-15T07:00
2025-02-15T07:00
новости
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владимир зеленский
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владимир путин
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По его словам, вероятнее всего дальнейший дискурс Зеленского будет таким: “НАТО устарело, и мы будем участвовать в военных структурах ЕС. Приедет Анналена Бербок и скажет на это: Йа, йа!”.Он отметил, что “Зеленскому явно принесли бумагу, в которой сказано, сколько он должен”. Сейчас глава киевского режима думает, чем расплачиваться, и речь идет не о ресурсах, которые находятся под контролем России, подчеркнул собеседник издания.“Это жесткая установка Трампа для борьбы с его врагами на Западе, и в этом смысле Россия и [ее президент Владимир] Путин ситуативные союзники главы Белого дома. Пока еще длится триумфально шествие трампистской власти, а гражданская война еще впереди”, — заключил политолог.После беседы с Путиным, которая состоялась в среду, 12 февраля, президент США позвонил Зеленскому, чтобы уведомить о связи с Москвой, а также поговорить об урегулировании украинского конфликта. Тогда Трамп отметил, что он, также как и российский лидер, желает достичь мира.После диалога США и Украины, глава киевского режима заявил, что надеется на “силы Вашингтона, чтобы вместе с Киевом дожать Россию и Путина к миру".Подробности разговором между Трампом, российским лидером и Зеленским — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
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новости, россия, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, нато
Новости, Россия, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, НАТО

Дробницкий о том, какой план наметил Зеленский после беседы с Трампом и почему РФ стала союзником США

07:00 15.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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В Европе игра с только начинается. Это сейчас Владимир Зеленский покивал президенту США Дональду Трампу на его слова о мирном урегулировании конфликта, но дальше глава киевского режима планирует примкнуть к военным структурам ЕС. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
По его словам, вероятнее всего дальнейший дискурс Зеленского будет таким: “НАТО устарело, и мы будем участвовать в военных структурах ЕС. Приедет Анналена Бербок и скажет на это: Йа, йа!”.
“Это смешно, но Европа такую контригру будет строить. И "Старлинк" у Маска попытаются отжать и передать европейскому консорциуму, чтобы продолжать обеспечивать связью ВСУ. Там игра только начинается”, — заявил Дробницкий.
Он отметил, что “Зеленскому явно принесли бумагу, в которой сказано, сколько он должен”. Сейчас глава киевского режима думает, чем расплачиваться, и речь идет не о ресурсах, которые находятся под контролем России, подчеркнул собеседник издания.
“Это жесткая установка Трампа для борьбы с его врагами на Западе, и в этом смысле Россия и [ее президент Владимир] Путин ситуативные союзники главы Белого дома. Пока еще длится триумфально шествие трампистской власти, а гражданская война еще впереди”, — заключил политолог.
После беседы с Путиным, которая состоялась в среду, 12 февраля, президент США позвонил Зеленскому, чтобы уведомить о связи с Москвой, а также поговорить об урегулировании украинского конфликта. Тогда Трамп отметил, что он, также как и российский лидер, желает достичь мира.
После диалога США и Украины, глава киевского режима заявил, что надеется на “силы Вашингтона, чтобы вместе с Киевом дожать Россию и Путина к миру".
Подробности разговором между Трампом, российским лидером и Зеленским — в материале Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают
13 февраля, 14:28
"План Б" Владимира ЗеленскогоГод назад, 24 февраля 2024 года, бывший тогда президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет "плана Б" на случай прекращения американской военной помощи. В интервью изданию The Economist, опубликованном 12 февраля, "план Б" уже появился. Появился, надо сказать, очень вовремя – уже вечером того дня мир изменился
Полный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа
 
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