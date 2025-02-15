https://ukraina.ru/20250215/1061067688.html

Дробницкий обозначил препятствия на пути Трампа при урегулировании украинского конфликта

Дробницкий обозначил препятствия на пути Трампа при урегулировании украинского конфликта - 15.02.2025 Украина.ру

Дробницкий обозначил препятствия на пути Трампа при урегулировании украинского конфликта

Обещание президента США Дональда Трампа прекратить войну на Украине являлось и до сих пор является для него главной ловушкой, потому что на пути к этому он столкнется со множеством препятствий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-15T05:00

2025-02-15T05:00

2025-02-15T05:00

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По его словам, Европа вообще может не подчиниться решению, как у говорят в России, “вашингтонского обкома”. Путин пожелал Трампу, чтобы Европа виляла хвостиками у его ног, но для этого надо поработать, добавил собеседник издания.“Во время разговора последовали приглашения побывать друг у друга в странах. Трамп даже назвал Саудовскую Аравию возможной страной для встречи. <...> Но говорить о том, что сейчас понятны контуры перемирия нельзя. Пока выставляются начальные условия для процесса”, — резюмировал Дробницкий.В среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. По словам главы Белого дома, лидеры государств “договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга". Кроме того, Трамп отметил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам.Позже Москва сообщила, что во время переговоров Россия и США помимо прочего обсудили вопросы, связанные с обменом граждан обеих стран. А Трамп, в свою очередь, заверил, что Вашингтон выполнит все договоренности."Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", — отмечается в официальном комментарии Кремля.Помимо прочего, в своей соцсети Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, которому глава Белого дома позвонил после диалога с российским лидером."Он, как и президент Путин, хочет мира. <...> Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям" — заявил Трамп.О реакции Украины на действия президента США и подробности диалога между Россией и Америкой — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбиваютПолный текст интервью Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры