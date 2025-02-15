Дробницкий обозначил препятствия на пути Трампа при урегулировании украинского конфликта
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Обещание президента США Дональда Трампа прекратить войну на Украине являлось и до сих пор является для него главной ловушкой, потому что на пути к этому он столкнется со множеством препятствий. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, американист Дмитрий Дробницкий
“Главное из [этих препятствий] — это оппозиция в самих США. Она ломится под напором Трампа и Маска, но свой последний бой еще не дала. Европа тоже будет сопротивляться, для нее смысл существования это борьба с Россией из-за Украины”, — считает Дробницкий.
По его словам, Европа вообще может не подчиниться решению, как у говорят в России, “вашингтонского обкома”. Путин пожелал Трампу, чтобы Европа виляла хвостиками у его ног, но для этого надо поработать, добавил собеседник издания.
“Во время разговора последовали приглашения побывать друг у друга в странах. Трамп даже назвал Саудовскую Аравию возможной страной для встречи. <...> Но говорить о том, что сейчас понятны контуры перемирия нельзя. Пока выставляются начальные условия для процесса”, — резюмировал Дробницкий.
В среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. По словам главы Белого дома, лидеры государств “договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга". Кроме того, Трамп отметил, что российская и американская команда немедленно приступят к переговорам.
"Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе", — отмечается в официальном комментарии Кремля.
Помимо прочего, в своей соцсети Трамп рассказал о разговоре с Владимиром Зеленским, которому глава Белого дома позвонил после диалога с российским лидером.
"Он, как и президент Путин, хочет мира. <...> Пришло время остановить эту нелепую войну, которая привела к огромным, абсолютно ненужным смертям и разрушениям" — заявил Трамп.
О реакции Украины на действия президента США и подробности диалога между Россией и Америкой — в публикации Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают
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