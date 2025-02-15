Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска - 15.02.2025 Украина.ру
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Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска
Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска - 15.02.2025 Украина.ру
Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска
Сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований. Возможно, будут проходить две таких операции одновременно
2025-02-15T05:15
2025-02-15T05:15
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
днр
харьковская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.По его словам, помимо этого, в результате наступательных действий российских подразделений восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.“Эта выемка — наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк". Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее”, — объяснил Рамм.То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейска) ВС РФ начнут наступление в Харьковскую область, добавил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что взятие Дзержинска и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — отметил Норин.Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
https://ukraina.ru/20250210/1060943289.html
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
днр
харьковская область
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, днр, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, ДНР, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска

05:15 15.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований. Возможно, будут проходить две таких операции одновременно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.
“Взятие Дзержинска открывает нам путь на Константиновку. Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часов Яра”, — отметил собеседник издания.
По его словам, помимо этого, в результате наступательных действий российских подразделений восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.
“Эта выемка — наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк". Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее”, — объяснил Рамм.
То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейска) ВС РФ начнут наступление в Харьковскую область, добавил он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что взятие Дзержинска и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — отметил Норин.
Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
10 февраля, 10:54
При отступлении из Дзержинска ВСУ пользовались тактикой выжженной земли — боец ВС РФ Во время отступления из Дзержинска в Донецкой Народной Республике (ДНР) военные ВСУ применяли тактику выжженной земли. Об этом 10 февраля рассказал подполковник ВС РФ Иван Шульга, командовавший штурмовым отрядом при освобождении города
Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаДНРХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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