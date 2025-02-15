Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований. Возможно, будут проходить две таких операции одновременно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.
“Взятие Дзержинска открывает нам путь на Константиновку. Одновременно с этим российские войска наступают к ней с востока на запад, завершая зачистку Часов Яра”, — отметил собеседник издания.
По его словам, помимо этого, в результате наступательных действий российских подразделений восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.
“Эта выемка — наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк". Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее”, — объяснил Рамм.
То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейска) ВС РФ начнут наступление в Харьковскую область, добавил он.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что взятие Дзержинска и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — отметил Норин.
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