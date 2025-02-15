https://ukraina.ru/20250215/1061000988.html

Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска

Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска - 15.02.2025 Украина.ру

Наступать или разворачиваться: эксперт рассказал, какой выбор стоит перед ВС РФ после взятия Дзержинска

Сейчас перед российским командованием стоит выбор: или продолжать наступление на Константиновку, или повернуть на запад и завершить разгром украинских формирований. Возможно, будут проходить две таких операции одновременно

2025-02-15T05:15

2025-02-15T05:15

2025-02-15T05:15

новости

россия

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

днр

харьковская область

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_366ace367c94096e6cc1266a7c37e876.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм.По его словам, помимо этого, в результате наступательных действий российских подразделений восточнее Мирнограда в направлении трассы М-30 образовался если не карман, то выемка, где оказались украинские части.“Эта выемка — наследие укрепрайонов, которые были на линии "Дзержинск-Нью-Йорк". Если мы хотим взять под контроль трассу М-30, нам надо выровнять линию фронта с востока на запад таким образом, чтобы нам было удобно не только выходить к Константиновке, но и обходить ее”, — объяснил Рамм.То есть одновременно с ударом от Покровска (Красноармейска) ВС РФ начнут наступление в Харьковскую область, добавил он.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин заявил, что взятие Дзержинска и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — отметил Норин.Подробнее об этом в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюПолный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила

https://ukraina.ru/20250210/1060943289.html

россия

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

днр

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, днр, харьковская область, вооруженные силы украины, вс рф