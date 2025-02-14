https://ukraina.ru/20250214/1061075086.html

Не хотят начинать саммит с речи Зеленского: СМИ узнали о споре в Африканском союзе

Не хотят начинать саммит с речи Зеленского: СМИ узнали о споре в Африканском союзе - 14.02.2025 Украина.ру

Не хотят начинать саммит с речи Зеленского: СМИ узнали о споре в Африканском союзе

Некоторые участники саммита Африканского союза (АС) возмутились из-за приглашения на мероприятие Владимира Зеленского. Об этом 14 февраля сообщила радиостанция Radio France international (RFI)

2025-02-14T12:07

2025-02-14T12:07

2025-02-14T12:07

новости

африка

владимир зеленский

украина

саммит

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По данным источника, на прошлой неделе председатель комиссии АС Аддис-Абебе (Эфиопия) пригласил Зеленского выступить на саммите, который стартует в субботу, 15 февраля, дистанционно. Уточняется, что в письме к Зеленскому говорится, что ему предложили присоединиться к мероприятию по его же просьбе.Отмечается, что одним из противников инициативы пригласить главу киевского режима стала Ангола, президенту которой перейдет пост председателя АС."Может ли он начать свой срок полномочий с речи Зеленского? Невозможно", — считает один из дипломатов RFI.Как утверждает радиостанция напоминает, Зеленский не оставляет попыток добиться расположения африканских лидеров. Между тем в Европе преобладают напряженные настроения после диалога между лидерами России и США. Подробности в публикации — "Электрошок" и чрезвычайное положение: что придумали Макрон и Шольц для поддержки Украины

https://ukraina.ru/20250214/1061074107.html

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новости, африка, владимир зеленский, украина, саммит