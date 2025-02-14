Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог
07:15 14.02.2025 (обновлено: 07:25 14.02.2025)
© AP / Mariam Zuhaib
© AP / Mariam Zuhaib
Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News
"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - сказал Келлог.
Недавно портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.