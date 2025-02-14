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Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог

Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог - 14.02.2025 Украина.ру

Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог

Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News

2025-02-14T07:15

2025-02-14T07:15

2025-02-14T07:25

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"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - сказал Келлог.Недавно портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кит келлог, россия, крым, дональд трамп