Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог - 14.02.2025 Украина.ру
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Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог
Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог - 14.02.2025 Украина.ру
Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог
Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News
2025-02-14T07:15
2025-02-14T07:25
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"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - сказал Келлог.Недавно портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кит келлог, россия, крым, дональд трамп
Новости, Украина, Кит Келлог, Россия, Крым, Дональд Трамп

Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог

07:15 14.02.2025 (обновлено: 07:25 14.02.2025)
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News
"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия аннексировала Крым. Это очевидно. Поэтому я полагаю, что мы должны прийти к соглашению о возможных территориальных потерях. Однако, заметьте, нам не обязательно признавать эти потери", - сказал Келлог.
Недавно портал Semafor со ссылкой на западных чиновников сообщал, что Келлог заявил союзникам Вашингтона о том, что он готовит варианты завершения конфликта на Украине, чтобы затем представить их президенту США Дональду Трампу.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКит КеллогРоссияКрымДональд Трамп
 
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