Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять этой страной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. В ходе беседы Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.
По словам политолога, об этом же во время предвыборной кампании заявляли и "суррогаты" Трампа, это люди, которые говорили за него. Глава Пентагона Пит Хегсет это повторил на встрече в Брюсселе, добавил он.
"Но ведь Россия не за территории воюет. Вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем. Если бы со стороны США прозвучало условие отойти на границы 2021 года, то переговоры завершились бы сразу", — подчеркнул Дробницкий.
Сейчас понятно, что никакого НАТО для Украины не будет, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Этот момент, кстати, в Европе пытаются максимально не подчеркивать в СМИ, отметил американист.
Сейчас еще начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы, указал политолог.
Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:47Реализм является важной частью переговоров по Украине – ПентагонПри обсуждении урегулирования украинской проблемы следует исходить из реалий и не требовать неприемлемого ни от Москвы, ни от Киева. Об этом по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО заявил глава Пентагона Пит Хегсет.