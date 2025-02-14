https://ukraina.ru/20250214/1061062888.html

Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий

Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий - 14.02.2025 Украина.ру

Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий

Никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять этой страной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-14T04:00

2025-02-14T04:00

2025-02-14T04:00

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территория

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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. В ходе беседы Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.По словам политолога, об этом же во время предвыборной кампании заявляли и "суррогаты" Трампа, это люди, которые говорили за него. Глава Пентагона Пит Хегсет это повторил на встрече в Брюсселе, добавил он.Сейчас понятно, что никакого НАТО для Украины не будет, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Этот момент, кстати, в Европе пытаются максимально не подчеркивать в СМИ, отметил американист.Сейчас еще начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы, указал политолог."В свое время Петр I Швеции отдал два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Мы тоже можем что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Трамп дал понять, что такая позиция у Путина понимание нашла", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061062672.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий дробницкий, нато, пентагон, территория, европа, переговоры, спецоперация