Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий - 14.02.2025 Украина.ру
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Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий
Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий - 14.02.2025 Украина.ру
Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий
Никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять этой страной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-14T04:00
2025-02-14T04:00
новости
украина
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дональд трамп
владимир путин
дмитрий дробницкий
нато
пентагон
территория
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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. В ходе беседы Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.По словам политолога, об этом же во время предвыборной кампании заявляли и "суррогаты" Трампа, это люди, которые говорили за него. Глава Пентагона Пит Хегсет это повторил на встрече в Брюсселе, добавил он.Сейчас понятно, что никакого НАТО для Украины не будет, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Этот момент, кстати, в Европе пытаются максимально не подчеркивать в СМИ, отметил американист.Сейчас еще начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы, указал политолог."В свое время Петр I Швеции отдал два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Мы тоже можем что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Трамп дал понять, что такая позиция у Путина понимание нашла", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий дробницкий, нато, пентагон, территория, европа, переговоры, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Дробницкий, НАТО, Пентагон, территория, Европа, переговоры, Спецоперация

Никакого НАТО для Украины: политолог о разговоре Путина и Трампа, границах и признании территорий

04:00 14.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Никакого НАТО не будет для Украины, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Сейчас начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять этой страной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор. В ходе беседы Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно.
По словам политолога, об этом же во время предвыборной кампании заявляли и "суррогаты" Трампа, это люди, которые говорили за него. Глава Пентагона Пит Хегсет это повторил на встрече в Брюсселе, добавил он.
"Но ведь Россия не за территории воюет. Вопрос стоит о конфигурации будущего мира и о безопасности России в нем. Если бы со стороны США прозвучало условие отойти на границы 2021 года, то переговоры завершились бы сразу", — подчеркнул Дробницкий.
Сейчас понятно, что никакого НАТО для Украины не будет, это вычеркнуто из повестки дня навсегда. Этот момент, кстати, в Европе пытаются максимально не подчеркивать в СМИ, отметил американист.
Сейчас еще начнется серьезная игра вокруг того, кто будет управлять Украиной. США говорят: не мы, нам только деньги и ресурсы, указал политолог.
"В свое время Петр I Швеции отдал два миллиона ефимков за отвоеванные земли. Мы тоже можем что-то отдать Америке в обмен на формальное признание территорий. Трамп дал понять, что такая позиция у Путина понимание нашла", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:47
Реализм является важной частью переговоров по Украине – ПентагонПри обсуждении урегулирования украинской проблемы следует исходить из реалий и не требовать неприемлемого ни от Москвы, ни от Киева. Об этом по итогам состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ДробницкийНАТОПентагонтерриторияЕвропапереговорыСпецоперация
 
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