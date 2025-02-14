https://ukraina.ru/20250214/1061062500.html

Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"

Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла" - 14.02.2025 Украина.ру

Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"

Гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Все будет зависеть от того, победит ли в Америке "партия здравого смысла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2025-02-14T03:30

2025-02-14T03:30

2025-02-14T03:30

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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор.Дробницкий отметил, что гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Хотя глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы по поставкам оружия Украине прямо заявил, что европейцы пусть даже не думают, что американцы будут участвовать "хоть в чем-то для Украины", подчеркнул американист."Это неплохие стартовые условия, но куда дальше пойдет процесс, посмотрим. И та часть Запада, которая настроена на сохранение национальных государств и даже американской империи не в глобалистском понимании, осознает, что Трамп этими действиями спасает Запад", — указал политолог.Но не факт, что другая половина Запада это воспримет, она будет считать, что их лишают власти. Все будет зависеть от того, победит ли "партия здравого смысла", как ее сам Трамп называет, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061061587.html

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