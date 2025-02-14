Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла" - 14.02.2025 Украина.ру
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Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"
Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла" - 14.02.2025 Украина.ру
Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"
Гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Все будет зависеть от того, победит ли в Америке "партия здравого смысла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-14T03:30
2025-02-14T03:30
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сша
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дональд трамп
дмитрий дробницкий
владимир путин
пентагон
вооружения
оружие
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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор.Дробницкий отметил, что гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Хотя глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы по поставкам оружия Украине прямо заявил, что европейцы пусть даже не думают, что американцы будут участвовать "хоть в чем-то для Украины", подчеркнул американист."Это неплохие стартовые условия, но куда дальше пойдет процесс, посмотрим. И та часть Запада, которая настроена на сохранение национальных государств и даже американской империи не в глобалистском понимании, осознает, что Трамп этими действиями спасает Запад", — указал политолог.Но не факт, что другая половина Запада это воспримет, она будет считать, что их лишают власти. Все будет зависеть от того, победит ли "партия здравого смысла", как ее сам Трамп называет, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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новости, запад, сша, россия, дональд трамп, дмитрий дробницкий, владимир путин, пентагон, вооружения, оружие, поставки, власть, пит хегсет, переговоры, украина
Новости, Запад, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Дробницкий, Владимир Путин, Пентагон, вооружения, оружие, поставки, власть, Пит Хегсет, переговоры, Украина

Трамп спасает Запад: Дмитрий Дробницкий о том, победит ли в США "партия здравого смысла"

03:30 14.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкП/к с Дональдом Трампом, посвященная проведению конкурса красоты Miss Universe 2013 в Москве
П/к с Дональдом Трампом, посвященная проведению конкурса красоты Miss Universe 2013 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться. Все будет зависеть от того, победит ли в Америке "партия здравого смысла". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор.

"Говорить о том, что сейчас понятны контуры перемирия, нельзя. Пока выставляются начальные условия для процесса", — сказал политолог.

Дробницкий отметил, что гибридная война может идти внутри самого Запада еще очень долго, и у противников Трампа есть все возможности ему не подчиниться.
Хотя глава Пентагона Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы по поставкам оружия Украине прямо заявил, что европейцы пусть даже не думают, что американцы будут участвовать "хоть в чем-то для Украины", подчеркнул американист.
"Это неплохие стартовые условия, но куда дальше пойдет процесс, посмотрим. И та часть Запада, которая настроена на сохранение национальных государств и даже американской империи не в глобалистском понимании, осознает, что Трамп этими действиями спасает Запад", — указал политолог.
Но не факт, что другая половина Запада это воспримет, она будет считать, что их лишают власти. Все будет зависеть от того, победит ли "партия здравого смысла", как ее сам Трамп называет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 19:00
Путин и Трамп не обсуждали участие ЕС в урегулировании украинской проблемы - ПесковПрезиденты России и США не обсуждали участие стран ЕС в урегулировании ситуации на Украине. Об этом 13 февраля заявил "Первому каналу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
НовостиЗападСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ДробницкийВладимир ПутинПентагонвооруженияоружиепоставкивластьПит ХегсетпереговорыУкраина
 
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