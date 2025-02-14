Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине - 14.02.2025 Украина.ру
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Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине
Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине - 14.02.2025 Украина.ру
Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине
Во время телефонного разговора с российским президентом Трамп заявил, что между Россией и США надо налаживать отношения, но прежде надо прекратить войну на Украине. Это обещание до сих пор является главной ловушкой для президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
2025-02-14T03:00
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Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор.По мнению политолога, этот разговор – действительно начало диалога между администрацией Трампа и Москвой. Это отложенный диалог с 2018 года (саммит Россия – США в Хельсинки, где прошла встреча лидеров двух стран. – Ред.), отметил он.Трамп говорил, что отношения надо налаживать, но прежде надо прекратить войну на Украине, указал он. Данное обещание до сих пор является главной ловушкой для хозяина Белого дома, потому что на деле будет много препятствий, подчеркнул американист."Главное из которых — это оппозиция в самих США. Она ломится под напором Трампа и Маска, но свой последний бой еще не дала. Европа тоже будет сопротивляться, для нее смысл существования это борьба с Россией из-за Украины", — указал политолог.Европа вообще может не подчиниться решению "вашингтонского обкома". Путин пожелал Трампу, чтобы Европа "виляла хвостиками у его ног", но для этого надо поработать, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп

Ловушка для Трампа: политолог раскрыл, чем чревато обещание президента США прекратить войну на Украине

03:00 14.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Во время телефонного разговора с российским президентом Трамп заявил, что между Россией и США надо налаживать отношения, но прежде надо прекратить войну на Украине. Это обещание до сих пор является главной ловушкой для президента США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий
Вечером в среду, 12 февраля, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый за 4,5 года телефонный разговор.
По мнению политолога, этот разговор – действительно начало диалога между администрацией Трампа и Москвой. Это отложенный диалог с 2018 года (саммит Россия – США в Хельсинки, где прошла встреча лидеров двух стран. – Ред.), отметил он.

"Украина, конечно, была в фокусе, но поговорили о многом. Не случайно Трамп в своем посте в Truth Social сказал, что мы вспомнили славную общую историю, как вместе сражались с нацизмом, и как хорошо было человечеству, когда наши страны работали вместе", — сказал Дробницкий.

Трамп говорил, что отношения надо налаживать, но прежде надо прекратить войну на Украине, указал он. Данное обещание до сих пор является главной ловушкой для хозяина Белого дома, потому что на деле будет много препятствий, подчеркнул американист.
"Главное из которых — это оппозиция в самих США. Она ломится под напором Трампа и Маска, но свой последний бой еще не дала. Европа тоже будет сопротивляться, для нее смысл существования это борьба с Россией из-за Украины", — указал политолог.
Европа вообще может не подчиниться решению "вашингтонского обкома". Путин пожелал Трампу, чтобы Европа "виляла хвостиками у его ног", но для этого надо поработать, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе" на сайте Украина.ру.
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