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Киев просит США разрешить закупки американского оружия за счет активов РФ - Bloomberg

Киев просит США разрешить закупки американского оружия за счет активов РФ - Bloomberg - 13.02.2025 Украина.ру

Киев просит США разрешить закупки американского оружия за счет активов РФ - Bloomberg

Украинские чиновники попросили власти США позволить им использовать замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для покупки оружия американского производства, передает Bloomberg

2025-02-13T11:08

2025-02-13T11:08

2025-02-13T11:08

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Знакомые с этим вопросом европейские чиновники указали агентству, что идея изъятия активов и использования их для закупки американского оружия затрагивалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой Трампа в последние недели. Один из источников отметил, что эту идею также предлагали напрямую Трампу, однако, по его словам, нет никаких признаков того, что президент поддерживает предложение.По словам неназванного европейского дипломата, европейцы могли бы использовать тему замороженных активов в возможных переговорах по урегулированию на Украине, учитывая, что большая их часть находится в Европе, указывает агентство. Источники добавили, что ряд европейских стран по-прежнему выступает против изъятия активов.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.Подробнее о позиции РФ по активам - в материале МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных российских активов на сайте Украина.ру.

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