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Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники

Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники - 13.02.2025 Украина.ру

Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники

Граждане Украины в Польше составляют как большинство беженцев, так и львиную долю преступников-иностранцев. Первые понемногу перебираются в Германию, а вот увеличение числа вторых ожидают с тревогой.

2025-02-13T06:03

2025-02-13T06:03

2025-02-13T06:14

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По данным отчета Евростата, опубликованного в конце минувшей недели, Германия стала самым желанным местом миграции для украинских беженцев в Европейском Союзе. Эта страна обогнала Польшу более чем на 150 тысяч человек, собрав на своей территории более 1,14 миллиона граждан Украины со статусом "временной защиты", предоставляемым ЕС украинцам после начала СВО. Это означает, что Германия предоставила 27,2% всех таких статусов в странах Евросоюза.Среди всех государств-членов Европейского Союза Германия лидирует по числу принятых украинских беженцев. В то же время в Польше наблюдается существенное сокращение количества граждан Украины, находящихся под временной защитой – сейчас их здесь 983 880 человек, тогда как в 2022 году эта цифра составляла более 1,3 миллиона. Третьей страной по количеству беженцев является Чехия, принявшая 379 тысяч украинцев.Эти данные указывают на широкую миграционную тенденцию в направлении Западной Европы, в то время как страны, граничащие с Украиной, такие как Польша, которые изначально были основным местом убежища, начинают терять свое значение в качестве пункта назначения для беженцев, отмечают польские СМИ.Одним из ключевых факторов, способствовавших этой волне миграции украинцев, стало изменение польской политики в сфере образования. С сентября 2024 года правительство Польши ввело обязательное школьное образование для детей беженцев из Украины, охватывающее как дошкольное образование, так и обязательное начальное и среднее образование.Но главное – новые правила повлияли на доступность социальных льгот, таких как программа "Семья 800 плюс" (ежемесячная выплата на каждого ребёнка до совершеннолетия в сумме 800 злотых, то есть около 200 долларов) и инициатива "Хороший старт" (единоразовая выплата в 300 злотых на каждого школьника перед началом учебного года). Отныне предоставление этих льгот зависит от того, посещают ли дети украинских беженцев польские учебные заведения. В результате упомянутых изменений количество детей, пользующихся этими программами, по сравнению с началом 2024 года сократилось на более чем 20 000.Юрий Григоренко, главный аналитик кадрового агентства Gremi Personal, рассказал в комментарии порталу Wirtualna Polska, что с третьего квартала 2023 года наблюдается огромный поток украинских беженцев из Польши в Германию. Он заметил, что чаще всего переезжали те, кто ранее не занимался профессиональной деятельностью в Польше, и эта ситуация сохраняется до сих пор. Эксперт подчеркнул, что рынок труда в Германии существенно отличается от польского. По его мнению, основными причинами дальнейшей эмиграции украинцев являются более высокие заработные платы и лучший уровень жизни, с которыми Польша не в состоянии конкурировать.Аналитик отметил, что в Германии украинским беженцам, в отличие от Польши, гарантировано жилье, возможность выучить язык, большая финансовая поддержка (не только на детей) и время для ассимиляции. Он отметил, что лишь спустя некоторое время их мягко начали подталкивать к поиску работы. В Германии также действуют правила, облегчающие трудоустройство квалифицированных работников из-за пределов Европейского Союза, и семьи мигрантов могут рассчитывать на дополнительную поддержку.Стоит отметить, что граждане Украины составляют самую большую группу иностранцев, работающих в Польше. По данным Главного статистического управления, в феврале 2025 года в Польше легально работали более 755 тысяч украинцев, в основном в Мазовецком, Великопольском и Нижнесилезском воеводствах. Однако неофициально сообщалось о почти 3 миллионах выходцев с Украины, многие из которых просто работают нелегально. Чаще всего они находят работу в таких секторах, как администрирование, строительство, промышленная переработка, транспорт и сфера услуг.Бегство квалифицированной и недорогой рабочей силы с Украины, к использованию которой польские работодатели привыкли с 2014 года, вызывает у них беспокойство. Тем более, что оставшиеся в Польше украинцы уже не хотят работать за минимальную заработную плату. Исследование, проведенное компанией Grupa Progres, показывает, что только 5% работников с Украины готовы работать менее чем за 4000 злотых (1000 долларов) на руки. 85% украинских гастарбайтеров ожидают вознаграждение в размере от 4000 до 7700 злотых, а 10% рассчитывают на доход свыше 7700 злотых.Однако куда большие опасения в Польше вызывает появление в этой стране организованных преступных групп с Украины. При этом вторую неделю заголовки типа "Жестокие восточные банды вернулись в Польшу" кочуют по разным польским СМИ.В конце концов, на проблему обратили внимание польские власти. Во вторник, 11 февраля, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк провёл встречу с представителями различных служб по вопросу борьбы с организованной преступностью среди иностранцев. Во встрече также принял участие кандидат в президенты Польши от правящей либеральной партии "Гражданская коалиция" (ГК), мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Политики беседовали с начальником полиции, командующим Пограничной охраны, главой Агентства внутренней безопасности (аналог ФСБ) и представителями Управления по делам иностранцев."Мы не можем позволить организованным преступным группировкам, состоящим из иностранцев, нарушать общественный порядок и снижать уровень безопасности наших граждан. Среди всех подозреваемых в совершении преступлений в Польше в 2024 году 5% составляют иностранцы. Это число достаточно велико, чтобы бороться с ним особым образом", – заявил глава МВД."За последние 15 лет число иностранцев в Польше увеличилось в среднем со 100 000 до 3 миллионов. Из этого числа более 2 миллионов – граждане Украины, приехавшие на заработки в Польшу до войны, и беженцы от войны. Масштаб вызова для всех служб колоссален", – подчеркнул министр.По информации Семоняка, в 2024 году польская полиция в подозрении в совершении преступления задержала 16 437 иностранцев. Больше всего преступлений совершили граждане Украины, которых полиция задерживала 9753 раза. Чаще всего они нарушали закон, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (2943 случая), совершая кражи (930 раз) и мошенничества (461 случай). На втором месте среди преступников с большим отрывом находятся граждане Грузии (1780), на третьем – Белоруссии (1122).Томаш Семоняк объявил, что совместно с министром юстиции он подготовит план действий, который станет ответом на "преступность иностранцев в Польше, особенно на организованную преступность и агрессивные формы преступлений". Однако в редакции газеты Rzeczpospolita эти слова назвали "политическим манифестом вместо конкретики".Более того, в комментарии этому изданию генерал полиции Адам Рапацкий, руководивший ликвидацией легендарной "прушковской мафии", призвал к превентивным действиям в отношении иностранцев. По его словам, иностранные граждане, которые не работают и неизвестно за что живут в Польше, должны быть депортированы до того, как они совершат преступление.Поскольку в Польше сейчас разворачивается кампания по выборам президента, которую оппозиционные партии ("Право и Справедливость" и "Конфедерация") ведут под антииммигрантскими, а иногда и прямо антиукраинскими лозунгами, не исключено, что этим путём последуют и власти. Тем более, что как раз 11 февраля депутат Сейма от "Конфедерации" Гжегож Плачек со ссылкой на официальный ответ польской Пограничной охраны заявил, что тысячи беженцев с Украины приезжают в Польшу лишь на пару дней в месяц, чтобы получить пособие на детей, а остальное время живут в своей стране.Пока находящиеся у власти либералы пытаются представить нарастающее ухудшение отношения поляков к Украине и украинцев как происки свих политических соперников. Так, 12 февраля близкая к ГК Gazeta Wyborcza предоставила трибуну украинской журналистке Елене Бабковой, которая ныне преподаёт в Академии финансов и бизнеса "Вистула" в Варшаве. Она назвала украинских беженцев в Польше "заложниками президентской кампании", отметив, что весной 2022 года польские политики соревновались, кто больше поддержит Киев, а сегодня "делают ставки на то, кто сильнее ударит по украинцам". Однако в тот же день Rzeczpospolita опубликовала материал под заголовком "Украинцы теряют в глазах поляков", в котором со ссылкой на свежее исследование Варшавского университета сказано о глубоком "диссонансе в польско-украинских отношениях".Как прогнозируют польские аналитики, всё это вызовет дальнейшее усиление потока украинских беженцев из Польши в Германию. Вот только в этой стране 23 февраля состоятся досрочные парламентские выборы. На них ожидается победа блока ХДС-ХСС, чей лидер Фридрих Мерц обещает резко уменьшить размер пособия для украинцев со статусом временной защиты, а то и вовсе лишить пособия трудоспособных граждан Украины, отказывающихся от предложенной работы. Поэтому не исключено, что многие украинцы в результате окажутся в составе преступных группировок в Польше, созданных на национальной основе.О других особенностях пребывания в Польше мигрантов с Украины - в статье Олега Хавича "Польша на растяжке между Трампом и Украиной"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

польша, украина, германия, томаш семоняк, рафал тшасковски, ес, фсб, мвд, эксклюзив