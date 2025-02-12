Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
© mid.ru Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© mid.ru
Россия предпочитает придерживаться договоренностей об информационной "гигиене". Таким образом 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал журналистам тему освобождения осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков гражданина США Марка Фогеля
"Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов, на разных уровнях, в том числе, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать, - о том, что контакты есть, они продолжаются", - сказал Лавров, уточнив, что "результаты (этих контактов. - Ред.) наши американские коллеги решили объявить - у нас все-таки другой подход к договоренностям, для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении на родину заключенного американца Фогеля.
Комментируя эту историю, Трамп сказал, что "на самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", и выразил надежду на то, что возвращение Фогеля может стать "началом отношений" между Вашингтоном и Москвой, благодаря которым стороны смогут "положить конец" конфликту на Украине.
В кулуарах тут же заговорили о том, что Уиткофф на самом деле летал в Москву, чтобы провести встречи с российским руководством для неформального урегулирования украинского вопроса.
Это не первый случай, когда американская сторона не соблюдает информационную "гигиену". В октябре Трамп рассказал СМИ о том, что в одном из телефонных разговоров угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве. И вот что сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную "гигиену" в данном случае не соблюдают. Это на их совести", - сказал Песков.
Тем временем в Европе переживают, что Трамп и Путин договорятся без участия ЕС, подробнее об этом в материале В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы.