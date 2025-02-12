Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину" - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061031143.html
Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину" - 12.02.2025 Украина.ру
Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
Россия предпочитает придерживаться договоренностей об информационной "гигиене". Таким образом 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал журналистам тему освобождения осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков гражданина США Марка Фогеля
2025-02-12T18:11
2025-02-12T18:11
новости
россия
сша
москва
дональд трамп
сергей лавров
дмитрий песков
ес
дипломатия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060346289_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_69cdc7cb3964ef3757a3be8f5b413363.jpg
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении на родину заключенного американца Фогеля.Комментируя эту историю, Трамп сказал, что "на самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", и выразил надежду на то, что возвращение Фогеля может стать "началом отношений" между Вашингтоном и Москвой, благодаря которым стороны смогут "положить конец" конфликту на Украине.В кулуарах тут же заговорили о том, что Уиткофф на самом деле летал в Москву, чтобы провести встречи с российским руководством для неформального урегулирования украинского вопроса.Это не первый случай, когда американская сторона не соблюдает информационную "гигиену". В октябре Трамп рассказал СМИ о том, что в одном из телефонных разговоров угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве. И вот что сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете, мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную "гигиену" в данном случае не соблюдают. Это на их совести", - сказал Песков.Тем временем в Европе переживают, что Трамп и Путин договорятся без участия ЕС, подробнее об этом в материале В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы.
https://ukraina.ru/20250212/1061010148.html
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060346289_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_c31614eeafa3dc6c7dd4b21561ceaa76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, ес, дипломатия
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ЕС, дипломатия

Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"

18:11 12.02.2025
 
© mid.ru Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© mid.ru
Читать в
ДзенTelegram
Россия предпочитает придерживаться договоренностей об информационной "гигиене". Таким образом 12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал журналистам тему освобождения осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков гражданина США Марка Фогеля

"Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов, на разных уровнях, в том числе, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать, - о том, что контакты есть, они продолжаются", - сказал Лавров, уточнив, что "результаты (этих контактов. - Ред.) наши американские коллеги решили объявить - у нас все-таки другой подход к договоренностям, для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договоренности о конфиденциальности".

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении на родину заключенного американца Фогеля.
Комментируя эту историю, Трамп сказал, что "на самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", и выразил надежду на то, что возвращение Фогеля может стать "началом отношений" между Вашингтоном и Москвой, благодаря которым стороны смогут "положить конец" конфликту на Украине.
В кулуарах тут же заговорили о том, что Уиткофф на самом деле летал в Москву, чтобы провести встречи с российским руководством для неформального урегулирования украинского вопроса.
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
11:17
Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - РубиоГлава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России
Это не первый случай, когда американская сторона не соблюдает информационную "гигиену". В октябре Трамп рассказал СМИ о том, что в одном из телефонных разговоров угрожал президенту РФ Владимиру Путину ударить по Москве. И вот что сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане непридания публичности содержания разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению, целый ряд мировых лидеров такой позиции не придерживаются и такую информационную "гигиену" в данном случае не соблюдают. Это на их совести", - сказал Песков.
Тем временем в Европе переживают, что Трамп и Путин договорятся без участия ЕС, подробнее об этом в материале В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы.
 
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампСергей ЛавровДмитрий ПесковЕСдипломатия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы
19:30Дмитрий Бабич: Жадность Трампа бьет по авторитету США и поможет России победить главного врага на Украине
19:28Зеленский торгует чужими недрами, мобилизованные бегут из ВСУ, преступления на Курщине. Итоги 12 февраля
19:11Пираты Балтийского моря: о захватах наших танкеров и новых правилах войны против России — Бороденко
18:17Первые ласточки Трампа полетели в Россию и на Украину. Кому доверили решение этого щепетильного вопроса
18:11Про Фогеля и диалог с США: Лавров объяснил, почему "контакты любят тишину"
17:50Европейский перекрёсток: "быть за столом, а не в меню"
17:34Военный аналитик Алексей Леонков: Россия устроит прорыв за Осколом, если перехитрит ВСУ и разведку НАТО
17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металлов
17:22В обход непреодолимой фигуры: в Лондоне поняли, что сделка Путина и Трампа станет кошмаром для Европы
17:20Пытались взорвать российские АЭС: военный суд приговорил украинских диверсантов к 23 годам
17:20Откуда взялись рассказы об украденных россиянами унитазах и как работать со Средней Азией – Ищенко
16:57Должок за тобой! В Крыму констатировали, что Трамп начал процесс взыскания репараций с Украины
16:53А есть ли план? Почему суетятся Трамп и Зеленский и почему так невозмутим Путин
16:49Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:47Многополярность как её нет, и почему она будет
16:44Генеративный Умеров и гибридный Рютте. В Брюсселе собрали "Рамштайн" по Украине
16:33ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина
16:00Св. Алексий: митрополит Киевский – святитель Московский
15:46Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Лента новостейМолния