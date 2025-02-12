Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
16:49 12.02.2025 (обновлено: 16:50 12.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Гражданам Украины от 18-ти до 25-ти лет, которые согласятся заключить контракт с ВСУ, предлагается служба только в шести бригадах на передовой. Об этом 12 февраля написало украинское издание "Страна.ua"
В материале говорится, что на сайте минобороны Украины молодым украинцам дают только из шести бригад — трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и бригады морской пехоты. Журналисты издания назвали номера бригад, которые представлены в списке:
- —72-я механизированная бригада ВСУ, разбитая в ходе освобождения Угледара в ДНР;
- —95-я десантно-штурмовая и 92-я механизированная бригады, которые учувствовали в боях в Курской области;
- —действующая на Покровском (Красноармейском) направлении 38-я бригада морской пехоты;
- —28-я механизированная бригада, участвовавшая в боях за Дзержинск;
- —и 10-я горно-штурмовая бригада.
"Другие воинские соединения, например в ПВО или на флоте, выбрать нельзя", — уточняется в статье.
Накануне Минобороны Украины заявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым людям предлагается пописать контракт с зарплатой в один миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.
Уже сегодня на эту новость успели отреагировать несколько политиков и экспертов. Подробнее об этом — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
Стоит отметить, что ранее на Украине неоднократно всплывала информация о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего.
Например, в конце января военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. А до этого украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты ВСУ за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ.
24 января, 15:44Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
А между тем депутаты Верховной Рады приняли решение держать все сведения о состоянии критической инфраструктуры страны в тайне. Подробности в материале Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре