https://ukraina.ru/20250212/1061024769.html

Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам

Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам - 12.02.2025 Украина.ру

Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам

Гражданам Украины от 18-ти до 25-ти лет, которые согласятся заключить контракт с ВСУ, предлагается служба только в шести бригадах на передовой. Об этом 12 февраля написало украинское издание "Страна.ua"

2025-02-12T16:49

2025-02-12T16:49

2025-02-12T16:50

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В материале говорится, что на сайте минобороны Украины молодым украинцам дают только из шести бригад — трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и бригады морской пехоты. Журналисты издания назвали номера бригад, которые представлены в списке: Накануне Минобороны Украины заявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым людям предлагается пописать контракт с зарплатой в один миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Уже сегодня на эту новость успели отреагировать несколько политиков и экспертов. Подробнее об этом — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраляСтоит отметить, что ранее на Украине неоднократно всплывала информация о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего. Например, в конце января военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. А до этого украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты ВСУ за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ. А между тем депутаты Верховной Рады приняли решение держать все сведения о состоянии критической инфраструктуры страны в тайне. Подробности в материале Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре

https://ukraina.ru/20250124/1060546547.html

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новости, мобилизация, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, призыв, призывники, контракт, пехота, передовая