Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам - 12.02.2025 Украина.ру
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Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам - 12.02.2025 Украина.ру
Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам
Гражданам Украины от 18-ти до 25-ти лет, которые согласятся заключить контракт с ВСУ, предлагается служба только в шести бригадах на передовой. Об этом 12 февраля написало украинское издание "Страна.ua"
2025-02-12T16:49
2025-02-12T16:50
новости
мобилизация
украина
вооруженные силы украины
всу
потери всу
призыв
призывники
контракт
пехота
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В материале говорится, что на сайте минобороны Украины молодым украинцам дают только из шести бригад — трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и бригады морской пехоты. Журналисты издания назвали номера бригад, которые представлены в списке: Накануне Минобороны Украины заявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым людям предлагается пописать контракт с зарплатой в один миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Уже сегодня на эту новость успели отреагировать несколько политиков и экспертов. Подробнее об этом — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраляСтоит отметить, что ранее на Украине неоднократно всплывала информация о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего. Например, в конце января военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. А до этого украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты ВСУ за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ. А между тем депутаты Верховной Рады приняли решение держать все сведения о состоянии критической инфраструктуры страны в тайне. Подробности в материале Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
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новости, мобилизация, украина, вооруженные силы украины, всу, потери всу, призыв, призывники, контракт, пехота, передовая
Новости, мобилизация, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, призыв, призывники, контракт, пехота, передовая

Нельзя выбрать войска ПВО или флот: "Страна.ua" раскрыла, где позволено служить молодым украинцам

16:49 12.02.2025 (обновлено: 16:50 12.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Гражданам Украины от 18-ти до 25-ти лет, которые согласятся заключить контракт с ВСУ, предлагается служба только в шести бригадах на передовой. Об этом 12 февраля написало украинское издание "Страна.ua"
В материале говорится, что на сайте минобороны Украины молодым украинцам дают только из шести бригад — трех механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой и бригады морской пехоты. Журналисты издания назвали номера бригад, которые представлены в списке:
  • 72-я механизированная бригада ВСУ, разбитая в ходе освобождения Угледара в ДНР;
  • 95-я десантно-штурмовая и 92-я механизированная бригады, которые учувствовали в боях в Курской области;
  • действующая на Покровском (Красноармейском) направлении 38-я бригада морской пехоты;
  • 28-я механизированная бригада, участвовавшая в боях за Дзержинск;
  • и 10-я горно-штурмовая бригада.
"Другие воинские соединения, например в ПВО или на флоте, выбрать нельзя", — уточняется в статье.
Накануне Минобороны Украины заявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым людям предлагается пописать контракт с зарплатой в один миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.
Уже сегодня на эту новость успели отреагировать несколько политиков и экспертов. Подробнее об этом — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
Стоит отметить, что ранее на Украине неоднократно всплывала информация о том, что специалистов из различных подразделений ВСУ переводят в пехоту. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего.
Например, в конце января военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. А до этого украинские военные и эксперты обсуждали скандал, связанный с "пополнением" пехоты ВСУ за счет военнослужащих из войск ПВО, авиации и РЭБ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
24 января, 15:44
Теперь и военных техников: Гончаренко* рассказал о том, как ВСУ "пополняют" пехоту Военных техников, которые обслуживают западные системы ПВО IRIS-Т на Украине, начали переводить в пехоту. Об этом 24 января в своем телеграм-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на обращения самих военных
А между тем депутаты Верховной Рады приняли решение держать все сведения о состоянии критической инфраструктуры страны в тайне. Подробности в материале Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
 
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