Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру
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Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру
Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
Российские войска ударили по столице Украины; Владимир Зеленский угодил в скандал, так как отступил от своего решения по поводу мобилизации молодых граждан страны; Минобороны РФ опубликовало сводку, подсчитав потери ВСУ на сегодняшний день
2025-02-12T13:00
2025-02-12T13:02
эксклюзив
россия
украина
киев
москва
ракетный удар
удары
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
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Массированный удар по украинской столицеУкраинское издание "Страна.ua" написало о том, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Ссылаясь на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, авторы публикации уточнили, что удар наносился баллистическими ракетами.Согласно раздичным украинским ресурсам, в Киеве было зафиксировано не менее 15 прилетов. В пабликах публикуют видео, на которых запечатлены пожары в разных районах с столицы. Позже в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что из-за взрывов загорелись склады в Голосеевском районе. Власти Киева, в свою очередь, отметили возгорания в четырех районах. Конкретные объекты они не называли.Помимо этого, военкоры Телеграм-канала "Военная хроника" написали о том, что украинские эксперты "потеряли" ЗРК Patriot во время ударов ВС РФ по Киеву. По мнению авторов канала, ночная атака российской армии на украинскую столицу стала рекордной по количеству ударивших "Искандеров". Авторы публикации также привели мнение нескольких иностранных аналитиков, которые "всю ночь и все утро" задавались вопросом, куда же делся комплекс Patriot, базирующийся обычно в Жулянах*, и почему он не работал по "Искандерам".* Ранее там был расположен один из международных аэропортов Киева — Ред.Стоит отметить, что Минобороны РФ также написали о нанесенном российскими войсками ударе по целям ВСУ, не уточняя места прилетов. "Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сообщении. Киевский режим взялся за более молодое "пушечное мясо"Накануне Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым гражданам предлагают контракт на миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.Это не стало сенсационной новостью, так как разговоры о подобном решении поднимались на Украине и ранее. В начале этой недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт. Стоит напомнить, что до этого глава киевского режима упорно отказывался от любого вида мобилизации молодого поколения.Реакция на все-таки принятое решение не заставила себя долго ждать. Уже в среду утром, 12 февраля, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Киева является уничтожением украинского народа."Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — считает Захарова.А депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор. "Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, [генпрокурора Андрея] Костина и [директора Госбюро расследований Украины Алексея] Сухачёва — все призывного возраста", — отметил Дубинский.Он также добавил, что теперь у детей высокопоставленных украинских чиновников появилась возможность "показать, как Родину любить".Тем временем глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА "Новости" назвал набор 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу. Успехи армии России Минобороны опубликовало ежедневную сводку, в которой говорится, что на Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск [Покровск], Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в военном ведомстве. Уточняется, что на этом направлении ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, а ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.Между тем подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю в Запорожской области. А подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области.В военном ведомстве уточнили, что средствами ПВО сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.О достижениях российской армии на Курском направлении — в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
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эксклюзив, россия, украина, киев, москва, ракетный удар, удары, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф, мобилизация, минобороны, впк
Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Москва, ракетный удар, удары, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, мобилизация, Минобороны, ВПК

Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля

13:00 12.02.2025 (обновлено: 13:02 12.02.2025)
 
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Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Российские войска ударили по столице Украины; Владимир Зеленский угодил в скандал, так как отступил от своего решения по поводу мобилизации молодых граждан страны; Минобороны РФ опубликовало сводку, подсчитав потери ВСУ на сегодняшний день
Массированный удар по украинской столице
Украинское издание "Страна.ua" написало о том, что минувшей ночью российские военные нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Ссылаясь на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, авторы публикации уточнили, что удар наносился баллистическими ракетами.
Согласно раздичным украинским ресурсам, в Киеве было зафиксировано не менее 15 прилетов. В пабликах публикуют видео, на которых запечатлены пожары в разных районах с столицы.
Позже в Госслужбе Украины по ЧС заявили, что из-за взрывов загорелись склады в Голосеевском районе. Власти Киева, в свою очередь, отметили возгорания в четырех районах. Конкретные объекты они не называли.
© тг-каналы
© тг-каналы
Помимо этого, военкоры Телеграм-канала "Военная хроника" написали о том, что украинские эксперты "потеряли" ЗРК Patriot во время ударов ВС РФ по Киеву. По мнению авторов канала, ночная атака российской армии на украинскую столицу стала рекордной по количеству ударивших "Искандеров".
"В столице Украины и на окраинах зафиксировано не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА", — добавили в сообщении.
Авторы публикации также привели мнение нескольких иностранных аналитиков, которые "всю ночь и все утро" задавались вопросом, куда же делся комплекс Patriot, базирующийся обычно в Жулянах*, и почему он не работал по "Искандерам".
* Ранее там был расположен один из международных аэропортов Киева — Ред.
Стоит отметить, что Минобороны РФ также написали о нанесенном российскими войсками ударе по целям ВСУ, не уточняя места прилетов.
"Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотные летательные аппараты и FPV-дроны. Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены", — говорится в сообщении.
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
Киевский режим взялся за более молодое "пушечное мясо"
Накануне Минобороны Украины объявило о начале набора в ВСУ контрактников в возрасте от 18-ти до 25-ти лет. Молодым гражданам предлагают контракт на миллион гривен со льготами, среди которых есть медобеспечение, ипотека под ноль процентов, квоты на обучение и право выезда за границу после одного года службы.
Это не стало сенсационной новостью, так как разговоры о подобном решении поднимались на Украине и ранее. В начале этой недели Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт. Стоит напомнить, что до этого глава киевского режима упорно отказывался от любого вида мобилизации молодого поколения.
Реакция на все-таки принятое решение не заставила себя долго ждать. Уже в среду утром, 12 февраля, в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Киева является уничтожением украинского народа.
"Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", — считает Захарова.
А депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор.
"Теперь его могут подписать сыновья Порошенко, [генпрокурора Андрея] Костина и [директора Госбюро расследований Украины Алексея] Сухачёва — все призывного возраста", — отметил Дубинский.
Он также добавил, что теперь у детей высокопоставленных украинских чиновников появилась возможность "показать, как Родину любить".
Фото: Алексей Порошенко
11:17
Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 летДепутат Верховной рады Украины Александр Дубинский "обрадовался" новости о возможности призыва 18-летних граждан и предложил кандидатуры на выбор. В его список в числе прочих попал и сын экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом в своем Телеграм-канале 12 февраля написал сам Дубинский
Тем временем глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с агентством РИА "Новости" назвал набор 18-летних в ВСУ жертвоприношением Западу.
"Такое жертвоприношение Зеленский готов совершить, чтобы удержаться у власти. Если он получит гарантии пребывания у власти от Запада, то мобилизация на Украине 18-летних может стать всеобщей и обязательной", — подчеркнул Рогов.
Успехи армии России
Минобороны опубликовало ежедневную сводку, в которой говорится, что на Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ветеринарное, Золочев Харьковской области и Ямное Сумской области.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Красноармейск [Покровск], Щербиновка, Андреевка, Барановка, Успеновка, Ульяновка, Зверево, Удачное, Новоандреевка Донецкой Народной Республики", — добавили в военном ведомстве.
Уточняется, что на этом направлении ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих, а ВС РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Между тем подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю в Запорожской области. А подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в Херсонской области.
"Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139-ти районах", — отметили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что средствами ПВО сбиты 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
О достижениях российской армии на Курском направлении — в материале ВС РФ совершили мощный прорыв: военкоры рассказали об успехах России в Курской области
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКиевМоскваракетный ударударыВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФмобилизацияМинобороныВПК
 
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