Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре - 12.02.2025 Украина.ру
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Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре - 12.02.2025 Украина.ру
Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Информация, которая касается состояния объектов критической инфраструктуры Украины, отныне будет государственной тайной. Об этом 12 февраля в своем Телеграм-канале написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко
2025-02-12T15:46
2025-02-12T15:46
новости
украина
ирина геращенко
рада
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инфраструктура
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Она утверждает, что украинские депутаты приняли законопроект "О государственной тайне", который предусматривает новый порядок работы с информацией.Помимо этого, по словам депутата, в Раде предлагают засекретить информацию о создании резерва для реагирования и ликвидации последствий ЧП на таких объектах.Между тем российские военные продолжают свою целенаправленную работу по критической инфраструктуре Украины, а также по военным объектам ВСУ. Сегодня, 12 февраля, прилет был зафиксирован в Кривом Роге, а целью удара стали иностранные наемники украинской армии. Подробнее в материале "Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
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новости, украина, ирина геращенко, рада, верховная рада, киев, инфраструктура
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Рада, Верховная Рада, Киев, инфраструктура

Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре

15:46 12.02.2025
 
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Информация, которая касается состояния объектов критической инфраструктуры Украины, отныне будет государственной тайной. Об этом 12 февраля в своем Телеграм-канале написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко
Она утверждает, что украинские депутаты приняли законопроект "О государственной тайне", который предусматривает новый порядок работы с информацией.
"Предлагается отнести к государственной тайне информацию об организации, состоянии и планах обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры", — уточнила Геращенко.
Помимо этого, по словам депутата, в Раде предлагают засекретить информацию о создании резерва для реагирования и ликвидации последствий ЧП на таких объектах.
Роберт Фицо
Вчера, 14:50
Словакия снова получает российский газ, но есть нюансПоставки российского газа в Словакию возобновлены. Об этом 11 февраля заявил глава правительства страны Роберт Фицо.
Между тем российские военные продолжают свою целенаправленную работу по критической инфраструктуре Украины, а также по военным объектам ВСУ. Сегодня, 12 февраля, прилет был зафиксирован в Кривом Роге, а целью удара стали иностранные наемники украинской армии. Подробнее в материале "Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
 
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