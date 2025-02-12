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Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре - 12.02.2025 Украина.ру
Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Информация, которая касается состояния объектов критической инфраструктуры Украины, отныне будет государственной тайной. Об этом 12 февраля в своем Телеграм-канале написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко
2025-02-12T15:46
2025-02-12T15:46
2025-02-12T15:46
новости
украина
ирина геращенко
рада
верховная рада
киев
инфраструктура
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Она утверждает, что украинские депутаты приняли законопроект "О государственной тайне", который предусматривает новый порядок работы с информацией.Помимо этого, по словам депутата, в Раде предлагают засекретить информацию о создании резерва для реагирования и ликвидации последствий ЧП на таких объектах.Между тем российские военные продолжают свою целенаправленную работу по критической инфраструктуре Украины, а также по военным объектам ВСУ. Сегодня, 12 февраля, прилет был зафиксирован в Кривом Роге, а целью удара стали иностранные наемники украинской армии. Подробнее в материале "Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
https://ukraina.ru/20250211/1060987580.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, ирина геращенко, рада, верховная рада, киев, инфраструктура
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Рада, Верховная Рада, Киев, инфраструктура
Государственная тайна Украины: Рада решила засекретить данные о критической инфраструктуре
Информация, которая касается состояния объектов критической инфраструктуры Украины, отныне будет государственной тайной. Об этом 12 февраля в своем Телеграм-канале написала депутат Верховной рады Ирина Геращенко