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ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина

ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина - 12.02.2025 Украина.ру

ВСУ атаковали Белгород из американской HIMARS. Погибла женщина

Жительница Белгородской области стала жертвой удара беспилотного летательного аппарата ВСУ. Об этом 12 февраля сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале

2025-02-12T16:33

2025-02-12T16:33

2025-02-12T16:33

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СМИ сообщают, что ВСУ атаковали Белгород из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпустив по региону около семи снарядов. В ночь на 12 февраля ВСУ также попытались ударить по Белгородской области, пустив три беспилотника.Террористический киевский режим не оставляет попыток запугать мирное население Донбасса, практически ежедневно обстреливая эти территории. Российские военные постепенно отодвигают противника от новых регионов РФ. Так на днях был освобожден город Дзержинск (Торецк), который находится в пяти километрах от Горловки. Теперь ВСУ сложнее дотянуться до этого населенного пункта.В среду, 12 февраля, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Владимиру Зеленскому постулируемый им принцип "мир через силу". Медведев отметил, что эта идея не может быть применена лишь к одной из сторон., что доходчиво пояснили удары, нанесенные ночью по Киеву."Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА. Хотя и такие действия не способны полностью очистить мозги тем нелегитимным скоморохам, которые, дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США", - отметил Медведев.Минувшей ночью военные объекты Киева подверглись массированной ракетной атаке. По информации "Военной хроники", было зафиксировано "не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая многочисленных попаданий БПЛА".Военкоры также привели мнение ряда иностранных аналитиков, которые "всю ночь и все утро" задаются вопросом, куда подевался переданный Украине комплекс Patriot, который должен был работать по "Искандерам".Куда еще пришлись удары Российской Армии - в материале "Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой.

https://ukraina.ru/20250207/1060908614.html

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новости, россия, киев, белгород, дмитрий медведев, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины