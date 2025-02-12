"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой - 12.02.2025 Украина.ру
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"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой - 12.02.2025 Украина.ру
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
2025-02-12T11:58
2025-02-12T12:25
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В комментарии агентству РИА Новости он заявил, что ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и установку противовоздушной обороны.Кроме того, он рассказал, что запасы вооружений, которые находились на складе ВСУ, предназначались для ударов по Кинбурнской косе. Стоит также отметить, что в ночь на среду ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины. Как сообщило издание "Военное обозрение", взрывы гремели в различных регионах страны, в том числе в Киеве. Между тем на Украине назвали условия, согласно которым в армию будут призываться молодые люди от 18-ти лет. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже успел записать в ряды ВСУ сыновей высокопоставленных чиновников Киева. Подробности в материале Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, оружие, вс рф, удары
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, оружие, ВС РФ, удары

"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой

11:58 12.02.2025 (обновлено: 12:25 12.02.2025)
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
В комментарии агентству РИА Новости он заявил, что ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и установку противовоздушной обороны.
"Было нанесено два удара по военным складам в селе Старая Богдановка. Один из ударов уничтожил украинскую систему ПВО вместе с расчетом", — уточнил Лебедев с беседе с изданием.
Кроме того, он рассказал, что запасы вооружений, которые находились на складе ВСУ, предназначались для ударов по Кинбурнской косе.
"На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы", — заявил подпольщик.
Стоит также отметить, что в ночь на среду ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины. Как сообщило издание "Военное обозрение", взрывы гремели в различных регионах страны, в том числе в Киеве.
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Между тем на Украине назвали условия, согласно которым в армию будут призываться молодые люди от 18-ти лет. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже успел записать в ряды ВСУ сыновей высокопоставленных чиновников Киева. Подробности в материале Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
 
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