https://ukraina.ru/20250212/1061011538.html

"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой

"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой - 12.02.2025 Украина.ру

"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой

Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев

2025-02-12T11:58

2025-02-12T11:58

2025-02-12T12:25

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В комментарии агентству РИА Новости он заявил, что ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и установку противовоздушной обороны.Кроме того, он рассказал, что запасы вооружений, которые находились на складе ВСУ, предназначались для ударов по Кинбурнской косе. Стоит также отметить, что в ночь на среду ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины. Как сообщило издание "Военное обозрение", взрывы гремели в различных регионах страны, в том числе в Киеве. Между тем на Украине назвали условия, согласно которым в армию будут призываться молодые люди от 18-ти лет. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже успел записать в ряды ВСУ сыновей высокопоставленных чиновников Киева. Подробности в материале Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет

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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, всу, потери всу, оружие, вс рф, удары