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"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой - 12.02.2025 Украина.ру
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
2025-02-12T11:58
2025-02-12T11:58
2025-02-12T12:25
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В комментарии агентству РИА Новости он заявил, что ВС РФ поразили склад боеприпасов ВСУ и установку противовоздушной обороны.Кроме того, он рассказал, что запасы вооружений, которые находились на складе ВСУ, предназначались для ударов по Кинбурнской косе. Стоит также отметить, что в ночь на среду ВС РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины. Как сообщило издание "Военное обозрение", взрывы гремели в различных регионах страны, в том числе в Киеве. Между тем на Украине назвали условия, согласно которым в армию будут призываться молодые люди от 18-ти лет. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский уже успел записать в ряды ВСУ сыновей высокопоставленных чиновников Киева. Подробности в материале Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
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Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, оружие, ВС РФ, удары
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:58 12.02.2025 (обновлено: 12:25 12.02.2025)
Российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев