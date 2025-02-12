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Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь

Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь - 12.02.2025 Украина.ру

Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь

Украина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров, который прибыл в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О его словах написало украинское издание "Страна.ua"

2025-02-12T15:33

2025-02-12T15:33

2025-02-12T15:33

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Умеров отметил, что "справедливый и длительный мир" возможен только тогда, когда Украина будет "сильна на поле боя". По словам киевского чиновника, на заседании будет подниматься вопрос о продлении военных поставок на Украину в 2025 году, а также разговор будет идти об их увеличение за счет Европы.Помимо этого, в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian не исключил, что он готов на обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. Подробнее об этом — в материале Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликтаПосле таких слов главы киевского режима военный корреспондент Александр Коц обратился к нему с несколькими вопросами. "Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — написал у себя в Телеграм-канале журналист.А между тем киевский режим продолжает наносить удары по территории России. Например, в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС

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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, рустем умеров, вооруженные силы украины, всу, вс рф