Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь
Фото:Facebook (запрещен в РФ), Рустем Умеров
Украина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров, который прибыл в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О его словах написало украинское издание "Страна.ua"
Умеров отметил, что "справедливый и длительный мир" возможен только тогда, когда Украина будет "сильна на поле боя". По словам киевского чиновника, на заседании будет подниматься вопрос о продлении военных поставок на Украину в 2025 году, а также разговор будет идти об их увеличение за счет Европы.
Помимо этого, в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian не исключил, что он готов на обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
Подробнее об этом — в материале Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта
После таких слов главы киевского режима военный корреспондент Александр Коц обратился к нему с несколькими вопросами.
"Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — написал у себя в Телеграм-канале журналист.
14:45После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому К Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. Их в своем Телеграм-канале 12 февраля задал военный корреспондент Александр Коц
А между тем киевский режим продолжает наносить удары по территории России. Например, в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС