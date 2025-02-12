Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь - 12.02.2025 Украина.ру
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Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь
Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь - 12.02.2025 Украина.ру
Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь
Украина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров, который прибыл в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О его словах написало украинское издание "Страна.ua"
2025-02-12T15:33
2025-02-12T15:33
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Умеров отметил, что "справедливый и длительный мир" возможен только тогда, когда Украина будет "сильна на поле боя". По словам киевского чиновника, на заседании будет подниматься вопрос о продлении военных поставок на Украину в 2025 году, а также разговор будет идти об их увеличение за счет Европы.Помимо этого, в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian не исключил, что он готов на обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел. Подробнее об этом — в материале Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликтаПосле таких слов главы киевского режима военный корреспондент Александр Коц обратился к нему с несколькими вопросами. "Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — написал у себя в Телеграм-канале журналист.А между тем киевский режим продолжает наносить удары по территории России. Например, в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
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новости, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, рустем умеров, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Умеров заявил о готовности Киева к переговорам, но уточнил важную деталь

15:33 12.02.2025
 
Фото:Facebook (запрещен в РФ), Рустем Умеров
Фото:Facebook (запрещен в РФ), Рустем Умеров
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Украина готова к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Рустем Умеров, который прибыл в Брюссель на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". О его словах написало украинское издание "Страна.ua"
Умеров отметил, что "справедливый и длительный мир" возможен только тогда, когда Украина будет "сильна на поле боя". По словам киевского чиновника, на заседании будет подниматься вопрос о продлении военных поставок на Украину в 2025 году, а также разговор будет идти об их увеличение за счет Европы.
Помимо этого, в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian не исключил, что он готов на обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.
Подробнее об этом — в материале Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта
После таких слов главы киевского режима военный корреспондент Александр Коц обратился к нему с несколькими вопросами.
"Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — написал у себя в Телеграм-канале журналист.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
14:45
После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому К Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. Их в своем Телеграм-канале 12 февраля задал военный корреспондент Александр Коц
А между тем киевский режим продолжает наносить удары по территории России. Например, в Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
 
НовостиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинпереговорыРустем УмеровВооруженные силы УкраиныВСУВС РФ
 
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