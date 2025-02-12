https://ukraina.ru/20250212/1061004164.html

Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля

Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля - 12.02.2025 Украина.ру

Отчаяние Зеленского, "огромный прогресс" в решении конфликта. Главное на Украине на утро 12 февраля

Российские политики ответили на заявление Зеленского об обмене территориями. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп увидел "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта

2025-02-12T09:00

2025-02-12T09:00

2025-02-12T12:37

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Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает некий обмен территориями с РФ. При этом каких-либо подробностей он не привел.В ответ российские политики высмеяли его. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков назвал заявление Зеленского попыткой сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока."Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней. И сегодня, когда ВСУ продолжают нести колоссальные потери в Курской области, Зеленский пытается в отчаянье сделать своими заявлениями вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока", – сказал Цеков РИА "Новости".По его словам, ежедневно российские войска наносят удары по группировке ВСУ, вторгшейся в приграничную часть Курской области, уничтожая и вытесняя противника с территории России."Пока Зеленский раздает интервью иностранной прессе, по его безумной отмашке гибнут сотни и сотни брошенных им на убой украинцев. Зеленский понимает, что Украина проигрывает, поэтому старается в спешке, пока не поздно, навязать торг и показать, что у него якобы еще остались хоть какие-то козыри в рукаве", – объяснил Цеков.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление Зеленского "гласом вопиющего в пустыне".Депутат подчеркнул, что трудно понять, чем руководствовался Зеленский, когда отправлял на убой войска в Курскую область."Может, надеялся таким образом приобрести билет в элитный политический клуб западного мира. Билет ему, возможно, и дали, но из разряда "стоячих" – только в коридоре постоять, пока "взрослые" политики будут решать судьбу Украины", – сыронизировал депутат.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев вообще указал, что руководство Украины может получить только участок земли "метра на два" и без всякого обмена."За все преступления, которые совершило украинское политическое руководство и приспешники этого режима, причем начиная со времен госпереворота в 2014 году, все, что они могут получить – причем абсолютно даром, без какого-либо обмена – это участок земли метра на два в длину и полтора в глубину, а место в этом смысле имеет значение уже в меньшей степени. И вообще не имеют значения все те "хотелки", которые озвучивает Зеленский. Это мечты…" – заявил Ганчев.А депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев ответил Зеленскому фразой из романа "Двенадцать стульев"."В нем, в главе 39-й, один из главных героев произносит фразу: "Торг здесь неуместен", – сказал Ивлев.По его словам, Россия своей землей не торгует, свою землю не меняет."Россия свою землю уже освобождала от шведов, поляков, французов, немцев и прочей фашистской нечисти. Так было в истории, так будет всегда", – сказал депутат.В свою очередь, депутат ГД от крымского региона Юрий Нестеренко отметил, что Зеленский скрыл реальный масштаб провала украинской армии и собственные потери в Курской области, пытаясь выдать провальную авантюру под видом сильной переговорной позиции."Зеленский пытается выдать партнерам, под видом сильной переговорной позиции, провальную авантюру в Курской области, скрывая реальный масштаб этого провала и собственные потери. Россия не торгует ни своим суверенитетом, ни территориями", - сказал Нестеренко.По его словам, это Зеленский, давно утративший легитимность в части ведения переговоров и принятия решений, понять отказывается.Провалы ВСУНакануне поздним вечером в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу.Ночью и утром украинские СМИ информировали о взрывах в столице, а также в пригороде Киева (в районе города Обухов) и районе Житомира. Кроме того, они гремели в городе Лубны Полтавской области, в Сумах и Николаеве.В некоторых районах столицы после взрывов пропало электричество. При этом Киевская областная военная администрация в телеграм-канале сообщила об отсутствии повреждений объектов критической инфраструктуры.На объекте инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины после взрывов произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким."В Николаевском районе на одном из объектов инфраструктуры в результате падения обломков возник пожар... Также взрывной волной повреждены складские помещения", – написал Ким в своем телеграм-канале.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал об успехах российских военных на Купянском направлении."За истекшие сутки на Купянском направлении наши войска продолжали активные штурмовые действия и осуществили 10 атак на позиции украинских боевиков. По вооруженным формированиям Украины наносились комбинированные удары, в том числе с применением ВКС. Интенсивные бои шли в районах населенных пунктов Кондрашовка (северо-западнее Купянска), Петропавловка, Степовая Новоселовка, Глушковка, Загрызово", – перечислил Марочко.Он добавил, что ВС РФ выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ вместе с техникой и личным составом на Купянском участке фронта."По агентурным данным была получена информация о прибытии в населенный пункт Пристин очередного пополнения для украинских боевиков и размещения их в местном доме культуры. Данная информация была проверена средствами объективного контроля – после подтверждения наши бойцы нанесли огневое поражение тремя ударными дронами", – рассказал Марочко.По его словам, уничтожена и техника, и личный состав ВСУ."По предварительной оценке, уничтожено два автомобиля, передвижная дизельная электростанция и полевая кухня вооруженных формирования Украины. Потери среди личного состава составили до отделения убитыми и ранеными", – добавил он.В то же время украинский военнослужащий Сергей Дзюба, взятый в плен под Великой Новоселкой, рассказал РИА "Новости", что военные ВСУ надеются, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сумеют договорится и заключить мир в ближайшее время, при этом они же не верят в то, что киевские власти могут хоть как-то повлиять на ситуацию.По его словам, в военной среде на Украине существует понимание, что мобилизация "была сорвана", а на фронт уже в который раз отправляются уже воевавшие солдаты, у которых нет желания воевать, а многие и вовсе не хотят оказывать сопротивление российской армии."Огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликтаПрезидент США Дональд Трамп заявил, что видит "огромный прогресс" в вопросе урегулирования конфликта на Украине."Я считаю, что мы достигли огромного прогресса, прогресса по войне… Я хочу, чтобы война закончилась", - сообщил он в Белом доме.В то же время газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп тайно поручил своему спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу России и Украины."Несколько недель назад Трамп тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с русскими... Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов, и сказал близким к нему людям, что, по его мнению, у (Уиткоффа. - ред.) есть необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне на Украине", - говорится в сообщении.Также источники утверждают, что Уиткофф провел переговоры с "близкими союзниками" президента РФ Путина до своей поездки в Россию. Неназванные высокопоставленные чиновники администрации Трампа заявили газете, что они не могут подтвердить разговор Путина и Трампа, поскольку обычно они информированы о подобных звонках.Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля.В свою очередь, бывший член комиссии США по изящным искусствам и эксперт по России Родни Кук подтвердил, что Трамп нацелен на то, чтобы устроить переговоры России и Украины.Он выразил надежду, что российское и украинское руководство также заинтересованы в достижении мира.Как отметил Кук, Трамп понимает, что достижение мира займет "больше, чем один день". Тем не менее, по его словам, американский лидер рассчитывает найти мирное решение как можно скорее.Отвечая на вопрос, почему Трамп угрожает введением новых санкций и тарифов, если Россия не начнет переговоры, Кук предложил оценивать президента по его действиям, а не по заявлениям."У президента есть свои методы, и, похоже, они работают. Я бы предложил обращать внимание на то, что делает президент, а не только на то, что он говорит, потому что иногда это может отличаться, но не сильно", - отметил он.Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей цеков, вооруженные силы украины, верховная рада, удары, вс рф, всу, атака