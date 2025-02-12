В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС - 12.02.2025 Украина.ру
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В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС - 12.02.2025 Украина.ру
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС
Беспилотники украинской армии атаковали территорию возле реактора Запорожской АЭС. Об этом 12 февраля сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале
2025-02-12T15:00
2025-02-12T15:29
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По словам губернатора области, подвергшаяся нападению автостоянка находится на расстоянии порядка 300 метров от реактора Запорожской АЭС. Кроме того, Балицкий написал, что жителям Энергодара следует сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.Между тем военный корреспондент Александр Коц заявил, что к Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. "Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — обратился к главе киевского режима журналист.А тем временем в Киеве и Вашингтоне продолжаются разговоры о том, что Украина может предоставить США ресурсы в виде редкоземельных металлов в обмен на продолжение поставок военной помощи от Америки. Глава ДНР рассказал, коснется ли развитие ситуации России. Подробности в материале Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
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новости, энергодар, запорожье, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, владимир зеленский, украина, россия, бпла
Новости, Энергодар, Запорожье, Запорожская АЭС, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Зеленский, Украина, Россия, БПЛА

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС

15:00 12.02.2025 (обновлено: 15:29 12.02.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Беспилотники украинской армии атаковали территорию возле реактора Запорожской АЭС. Об этом 12 февраля сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале
"Атаковали с помощью БПЛА автомобильную стоянку города Энергодара и территорию, приближенную к ЗАЭС", — рассказал он.
По словам губернатора области, подвергшаяся нападению автостоянка находится на расстоянии порядка 300 метров от реактора Запорожской АЭС. Кроме того, Балицкий написал, что жителям Энергодара следует сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.
Между тем военный корреспондент Александр Коц заявил, что к Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино.
"Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — обратился к главе киевского режима журналист.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
14:45
После стольких зверств ВСУ Киев заговорил об обмене территориями: Коц обратился к Зеленскому К Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. Их в своем Телеграм-канале 12 февраля задал военный корреспондент Александр Коц
А тем временем в Киеве и Вашингтоне продолжаются разговоры о том, что Украина может предоставить США ресурсы в виде редкоземельных металлов в обмен на продолжение поставок военной помощи от Америки. Глава ДНР рассказал, коснется ли развитие ситуации России. Подробности в материале Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским
 
НовостиЭнергодарЗапорожьеЗапорожская АЭСЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияБПЛА
 
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