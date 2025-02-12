https://ukraina.ru/20250212/1061020918.html

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС - 12.02.2025 Украина.ру

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал парковку в 300 метрах от АЭС

Беспилотники украинской армии атаковали территорию возле реактора Запорожской АЭС. Об этом 12 февраля сообщил губернатор области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале

2025-02-12T15:00

2025-02-12T15:00

2025-02-12T15:29

новости

энергодар

запорожье

запорожская аэс

запорожская область

евгений балицкий

владимир зеленский

украина

россия

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg

По словам губернатора области, подвергшаяся нападению автостоянка находится на расстоянии порядка 300 метров от реактора Запорожской АЭС. Кроме того, Балицкий написал, что жителям Энергодара следует сохранять спокойствие и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.Между тем военный корреспондент Александр Коц заявил, что к Владимиру Зеленскому появилось много вопросов после обнародования информации об убийстве украинскими военными гражданских в курском селе Николаево-Дарьино. "Чего ты там менять собрался, Зеленский? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?", — обратился к главе киевского режима журналист.А тем временем в Киеве и Вашингтоне продолжаются разговоры о том, что Украина может предоставить США ресурсы в виде редкоземельных металлов в обмен на продолжение поставок военной помощи от Америки. Глава ДНР рассказал, коснется ли развитие ситуации России. Подробности в материале Пушилин ответил, будет ли Донбасс учувствовать в сделке между Трампом и Зеленским

https://ukraina.ru/20250212/1061020270.html

энергодар

запорожье

запорожская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергодар, запорожье, запорожская аэс, запорожская область, евгений балицкий, владимир зеленский, украина, россия, бпла