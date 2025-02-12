Посредники посредников: в Словакии раскрыли украинскую схему покупки русского газа
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения в деревнях Новосибирской области
Украина получает российский газ через словацкий газопровод. При этом голубое топливо перекуплено Киевом у третьих иностранных компаний. Об этом 12 февраля рассказал в своих соцсетях глава МИД республики Юрай Бланар
"Правда такая, что через словацкую территорию на Украину течет русский газ, который Украина купила за границей", - написал Бланар, подчеркнув, что сообщения о том, что Киеву газом помогает Словакия - не соответствуют действительности.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал СМИ, что иностранные компании из Чехии и Германии поставляют Украине газ через словацкий газопровод, расположенный в населенном пункте Вояны. Фицо также отметил, что Украина замерзла бы без возобновления поставок газа реверсом через трубопровод Вояны-Ужгород.
"Мы всё-таки имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают ещё большее давление на стоимость газа", - сказал Фицо.
Еще раньше он сообщил о возобновлении поставок российского газа в республику через "Турецкий поток". Произошло это на фоне назревающего в стране майдана и требований оппозиции отстранить премьер-министра от власти из-за "дружбы с Россией".
Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо.
Однако несмотря на попытки выкрутить ему руки, премьер Словакии искал пути решения газового вопроса. В том числе пытался вразумить киевский режим и добиться от Еврокомиссии возобновления поставок российского газа в свою страну по наземному трубопроводу. Однако эти меры не увенчались успехом.
Тогда Фицо подошел к решению газовой проблемы своей страны с другой стороны - встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.
Большинство экспертов уверены, что словацкая оппозиция и стоящие за ней силы еще предпримут попытки расшатать кресло под Фицо, используя газовую карту. Об этом - в материале Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?