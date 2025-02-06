Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли? - 06.02.2025 Украина.ру
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Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?
Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли? - 06.02.2025 Украина.ру
Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?
Российская компания "Газпром" начала поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Об этом сообщило словацкое издание Dennik N
2025-02-06T12:52
2025-02-06T12:52
новости
словакия
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роберт фицо
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Произошло это на фоне назревающего в стране майдана и требований оппозиции отстранить премьер-министра Словакии Роберта Фицо от власти из-за "дружбы с Россией".Недовольство противников Фицо его политикой пошло на новый виток в декабре, когда словацкий премьер поехал в Москву, чтобы решить вопрос о поставках в страну газа, ведь Украина обещала прекратить транзит российского голубого топлива в республику. Киев осуществил угрозу 1 января 2025 года.Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо.Однако несмотря на попытки выкрутить ему руки, премьер Словакии искал пути решения газового вопроса. В том числе пытался вразумить киевский режим. В частности, Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встреться, чтобы обсудить этот вопрос на границе их стран, но получил резкий отказ.Тогда Фицо пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины. А еще - значительно сократит помощь украинским беженцам.Глава республики также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, который в скором времени очевидно произойдет.При этом оппозиционные депутаты не оставляют попыток вынести вотум недоверия премьеру. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. И пока парламентарии тщетно пытались собраться в сессионном зале, Фицо подошел к решению газовой проблемы своей страны с другой стороны - встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.Большинство экспертов уверены, что словацкая оппозиция и стоящие за ней силы еще предпримут попытки расшатать кресло под Фицо, используя газовую карту. Играют ей и власти Молдавии, заставляя ПМР подчиниться. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии.
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новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, газпром, ес, украина.ру
Новости, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Газпром, ЕС, Украина.ру

Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?

12:52 06.02.2025
 
© Ondrej Deml / CTK
© Ondrej Deml / CTK
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Российская компания "Газпром" начала поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Об этом сообщило словацкое издание Dennik N
"Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава (словацкой) компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", - говорится в материале издания.
Произошло это на фоне назревающего в стране майдана и требований оппозиции отстранить премьер-министра Словакии Роберта Фицо от власти из-за "дружбы с Россией".
Недовольство противников Фицо его политикой пошло на новый виток в декабре, когда словацкий премьер поехал в Москву, чтобы решить вопрос о поставках в страну газа, ведь Украина обещала прекратить транзит российского голубого топлива в республику. Киев осуществил угрозу 1 января 2025 года.
Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо.
© cdn-tribuna.storage.yandexcloud.net
© cdn-tribuna.storage.yandexcloud.net
Однако несмотря на попытки выкрутить ему руки, премьер Словакии искал пути решения газового вопроса. В том числе пытался вразумить киевский режим. В частности, Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встреться, чтобы обсудить этот вопрос на границе их стран, но получил резкий отказ.
Тогда Фицо пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины. А еще - значительно сократит помощь украинским беженцам.
Глава республики также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, который в скором времени очевидно произойдет.
При этом оппозиционные депутаты не оставляют попыток вынести вотум недоверия премьеру. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. И пока парламентарии тщетно пытались собраться в сессионном зале, Фицо подошел к решению газовой проблемы своей страны с другой стороны - встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.
© Getty Images / dia images
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Getty Images / dia images
Большинство экспертов уверены, что словацкая оппозиция и стоящие за ней силы еще предпримут попытки расшатать кресло под Фицо, используя газовую карту. Играют ей и власти Молдавии, заставляя ПМР подчиниться. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии.
 
НовостиСловакияУкраинаКиевРоберт ФицоВладимир ЗеленскийГазпромЕСУкраина.ру
 
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