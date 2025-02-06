https://ukraina.ru/20250206/1060865870.html

Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?

Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли? - 06.02.2025 Украина.ру

Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?

Российская компания "Газпром" начала поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Об этом сообщило словацкое издание Dennik N

2025-02-06T12:52

2025-02-06T12:52

2025-02-06T12:52

новости

словакия

украина

киев

роберт фицо

владимир зеленский

газпром

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060864263_0:34:650:400_1920x0_80_0_0_56837960c401e18485edc986e11a655d.jpg

Произошло это на фоне назревающего в стране майдана и требований оппозиции отстранить премьер-министра Словакии Роберта Фицо от власти из-за "дружбы с Россией".Недовольство противников Фицо его политикой пошло на новый виток в декабре, когда словацкий премьер поехал в Москву, чтобы решить вопрос о поставках в страну газа, ведь Украина обещала прекратить транзит российского голубого топлива в республику. Киев осуществил угрозу 1 января 2025 года.Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо.Однако несмотря на попытки выкрутить ему руки, премьер Словакии искал пути решения газового вопроса. В том числе пытался вразумить киевский режим. В частности, Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встреться, чтобы обсудить этот вопрос на границе их стран, но получил резкий отказ.Тогда Фицо пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины. А еще - значительно сократит помощь украинским беженцам.Глава республики также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, который в скором времени очевидно произойдет.При этом оппозиционные депутаты не оставляют попыток вынести вотум недоверия премьеру. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. И пока парламентарии тщетно пытались собраться в сессионном зале, Фицо подошел к решению газовой проблемы своей страны с другой стороны - встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.Большинство экспертов уверены, что словацкая оппозиция и стоящие за ней силы еще предпримут попытки расшатать кресло под Фицо, используя газовую карту. Играют ей и власти Молдавии, заставляя ПМР подчиниться. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии.

словакия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, газпром, ес, украина.ру