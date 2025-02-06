Вопреки оппозиции и угрозе майдана: Фицо решил газовый вопрос. Надолго ли?
© Ondrej Deml / CTK
© Ondrej Deml / CTK
Российская компания "Газпром" начала поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Об этом сообщило словацкое издание Dennik N
"Газпром" начал с 1 февраля поставлять газ для SPP через южный трубопровод "Турецкий поток", сообщил глава (словацкой) компании Войтех Ференц. По его словам, с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт с "Газпром экспортом" действует до 2034 года", - говорится в материале издания.
Произошло это на фоне назревающего в стране майдана и требований оппозиции отстранить премьер-министра Словакии Роберта Фицо от власти из-за "дружбы с Россией".
Однако оппозиция не сочла этот мотив уважительным, и к середине января сформулировала заявку в парламент на вынесение вотума недоверия правительству Фицо.
© cdn-tribuna.storage.yandexcloud.net
© cdn-tribuna.storage.yandexcloud.net
Однако несмотря на попытки выкрутить ему руки, премьер Словакии искал пути решения газового вопроса. В том числе пытался вразумить киевский режим. В частности, Фицо предлагал Владимиру Зеленскому встреться, чтобы обсудить этот вопрос на границе их стран, но получил резкий отказ.
Тогда Фицо пообещал, что если Киев не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины. А еще - значительно сократит помощь украинским беженцам.
Глава республики также отметил, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро страна потеряет из-за скачка цен, который в скором времени очевидно произойдет.
При этом оппозиционные депутаты не оставляют попыток вынести вотум недоверия премьеру. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. И пока парламентарии тщетно пытались собраться в сессионном зале, Фицо подошел к решению газовой проблемы своей страны с другой стороны - встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тот ответил на просьбу гостя "пустить" голубое топливо для республики по "Турецкому потоку" согласием.
© Getty Images / dia images
© Getty Images / dia images
Большинство экспертов уверены, что словацкая оппозиция и стоящие за ней силы еще предпримут попытки расшатать кресло под Фицо, используя газовую карту. Играют ей и власти Молдавии, заставляя ПМР подчиниться. Об этом - в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Ликвидация Приднестровья и уход России с Днестра. Истинная цель газового шантажа со стороны Молдавии.