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Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения

Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения - 12.02.2025 Украина.ру

Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов, как остановить смерти в результате украинского конфликта, передает газета Tagesspiegel

2025-02-12T10:18

2025-02-12T10:18

2025-02-12T10:18

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По данным издания, Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут.Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.О тратах ФРГ на Украину - в материале Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно на сайте Украина.ру.

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новости, германия, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), украина, россия