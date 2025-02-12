Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов, как остановить смерти в результате украинского конфликта, передает газета Tagesspiegel
По данным издания, Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут.
"Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию - ред.) вооружения", - заявил в итоге канцлер.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.
О тратах ФРГ на Украину - в материале Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно на сайте Украина.ру.