Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения - 12.02.2025 Украина.ру
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Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения
Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения - 12.02.2025 Украина.ру
Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения
Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов, как остановить смерти в результате украинского конфликта, передает газета Tagesspiegel
2025-02-12T10:18
2025-02-12T10:18
новости
германия
олаф шольц
сергей нечаев (дипломат)
украина
россия
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По данным издания, Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут.Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.О тратах ФРГ на Украину - в материале Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно на сайте Украина.ру.
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новости, германия, олаф шольц, сергей нечаев (дипломат), украина, россия
Новости, Германия, Олаф Шольц, Сергей Нечаев (дипломат), Украина, Россия

Шольц призвал положить конец бесконечному наращиванию вооружения

10:18 12.02.2025
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© commons.wikimedia.org
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Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос журналистов, как остановить смерти в результате украинского конфликта, передает газета Tagesspiegel
По данным издания, Шольц отвечал на этот вопрос в течение 15 минут.
"Мы должны положить конец бесконечному (наращиванию - ред.) вооружения", - заявил в итоге канцлер.
Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев указывал, что нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада.
О тратах ФРГ на Украину - в материале Новый пакет помощи: в ФРГ посчитали, сколько уже потратили на Украину и ужаснулись, сколько еще нужно на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцСергей Нечаев (дипломат)УкраинаРоссия
 
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