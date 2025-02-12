Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что эта война позволяет вспомнить о ней, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.
По словам эксперта, британцы сидят за теми же столами в штабах ВСУ, что и украинские генералы. Они активны на поле боя. Мы ощущаем их руку, это не скрывают и российские военные специалисты, добавил он.
"Мы почувствовали британское влияние в марте 2022 года в Стамбуле. Британия будет разжигать эту войну. Эта война позволяет вспомнить о Британии как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться", – подчеркнул Суздальцев.
По его мнению, современная Британия выглядит "как американская колония", это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, союзы, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста, уточнил эксперт.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
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