Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе - 12.02.2025 Украина.ру
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Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе - 12.02.2025 Украина.ру
Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что эта война позволяет вспомнить о ней, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2025-02-12T03:45
2025-02-12T03:45
новости
британия
украина
россия
андрей суздальцев
мид
первая мировая война
вторая мировая война
сша
колония
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В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.По словам эксперта, британцы сидят за теми же столами в штабах ВСУ, что и украинские генералы. Они активны на поле боя. Мы ощущаем их руку, это не скрывают и российские военные специалисты, добавил он.По его мнению, современная Британия выглядит "как американская колония", это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, союзы, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста, уточнил эксперт."Но у них это не получится. Даже оказавшись в числе победителей вместе с Францией в Первой мировой войне, Британия все провалила и привела ко Второй мировой войне. Вспомним, политику умиротворения Гитлера. Нынешняя роль Британии дестабилизирующая", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
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новости, британия, украина, россия, андрей суздальцев, мид, первая мировая война, вторая мировая война, сша, колония, война, сво
Новости, Британия, Украина, Россия, Андрей Суздальцев, МИД, Первая мировая война, Вторая мировая война, США, колония, война, СВО

Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе

03:45 12.02.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПосольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов
Посольства США и Великобритании в Киеве в преддверии эвакуации дипломатов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что эта война позволяет вспомнить о ней, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.
По словам эксперта, британцы сидят за теми же столами в штабах ВСУ, что и украинские генералы. Они активны на поле боя. Мы ощущаем их руку, это не скрывают и российские военные специалисты, добавил он.
"Мы почувствовали британское влияние в марте 2022 года в Стамбуле. Британия будет разжигать эту войну. Эта война позволяет вспомнить о Британии как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться", – подчеркнул Суздальцев.
По его мнению, современная Британия выглядит "как американская колония", это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, союзы, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста, уточнил эксперт.
"Но у них это не получится. Даже оказавшись в числе победителей вместе с Францией в Первой мировой войне, Британия все провалила и привела ко Второй мировой войне. Вспомним, политику умиротворения Гитлера. Нынешняя роль Британии дестабилизирующая", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.
Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 07:50
"На бронтозавра охотились": Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о тысячелетних отношениях с КиевомОфициальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем телеграм-канале высмеяла слова главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о тысячелетней истории партнерства Лондона и Киева
 
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