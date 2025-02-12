https://ukraina.ru/20250212/1060999986.html

Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе

Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе - 12.02.2025 Украина.ру

Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе

Британия будет разжигать войну на Украине. Потому что эта война позволяет вспомнить о ней, как о великой державе, которая опасна и к которой надо прислушиваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2025-02-12T03:45

2025-02-12T03:45

2025-02-12T03:45

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В публичной сфере чаще обсуждаются решения администрации США, а роль Британии в украинском вопросе отошла на второй план. Но именно после визита в Киев главы британского МИД ВСУ 6 февраля пошли в новое наступление под Курском.По словам эксперта, британцы сидят за теми же столами в штабах ВСУ, что и украинские генералы. Они активны на поле боя. Мы ощущаем их руку, это не скрывают и российские военные специалисты, добавил он.По его мнению, современная Британия выглядит "как американская колония", это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, союзы, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста, уточнил эксперт."Но у них это не получится. Даже оказавшись в числе победителей вместе с Францией в Первой мировой войне, Британия все провалила и привела ко Второй мировой войне. Вспомним, политику умиротворения Гитлера. Нынешняя роль Британии дестабилизирующая", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это использует на сайте Украина.ру.Также на эту тему – в статье Виктории Титовой "Торг здесь неуместен: переговоры как сделка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060858039.html

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новости, британия, украина, россия, андрей суздальцев, мид, первая мировая война, вторая мировая война, сша, колония, война, сво