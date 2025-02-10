https://ukraina.ru/20250210/1060965021.html
Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России - 10.02.2025 Украина.ру
Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
Запад готовится к контрнаступлению, а Дональд Трамп рискует лишиться должности президента США досрочно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Андреев
2025-02-10T17:42
2025-02-10T17:42
2025-02-10T17:42
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запад
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В результате участившихся в последнее время сливов примерно вырисовывается американский "мирный план" по Украине. И что самое удивительное, на Западе его считают очередным и неоправданным шагом Трампа навстречу Путину. В действительности же этот план в случае его реализации будет означать абсолютное поражение России, считает Дмитрий Андреев.Что предлагается? Украина уходит из Курской области. Мы же либо остаемся там, где сейчас находимся (в четырех новых субъектах, причем в урезанном по ЛБС виде, и еще на небольшой территории Харьковской и Сумской областей), либо по другой версии покидаем две последние области и сохраняем за собой только те земли, которые на данный момент официально вошли в состав РФ. По поводу признания наших территориальных приобретений также высказываются разные предположения – от принятия новой политической карты даже официальным Киевом до несогласия с ней всего "цивилизованного мира" и одновременно заморозки её статуса. Наконец, гарантировать, что боевые действия не возобновятся, будут в том или ином виде присутствующие на Украине вблизи или даже на самой ЛБС европейские войсковые соединения, называя вещи своими именами – войска НАТО.- Дмитрий Александрович, насколько реальны для выполнения пункты такого якобы мирного плана?- Если принять во внимание, что подавляющую часть тех территорий, которые сейчас контролируются Россией (кроме ДНР и ЛНР), мы заняли в первые недели войны, то получается, что последующие почти три года боевых действий оказались для нас бесполезными с точки зрения отодвигания границы враждебного режима дальше на запад. И даже контрпродуктивными – ввиду отступления из Харьковской области и Херсона в 2022 году.Более того, две основные цели СВО – денацификация и недопущение Украины в НАТО – окажутся выполненными с точностью до наоборот: антироссийский режим законсервируется и укрепится натовцами – неважно, что это будут всего лишь "миротворцы", и формально Киев не войдет в альянс. Тем более, можно будет навсегда забыть о какой бы то ни было демилитаризованной зоне вблизи границ РФ. Ну и вишенкой на торте станет именно уход ВСУ из Курской области по условиям плана, а не силовое подавление нашего противника.Пойти на всё это в ситуации медленно, но тем не менее поступательно наращиваемого успеха по всей линии ЛБС, пусть и неодинакового на разных ее участках, стало бы самоубийственным шагом прежде всего лично для президента России, который говорит о готовности к переговорам только и исключительно в связке с выполнением заявленных целей СВО. Совершенно очевидно, что с таким "мирным" планом Кремль никогда не согласится, особенно после утраты Сирии.- По-видимому, и на Западе не питают иллюзий по этому поводу. Для чего тогда предлагают этот "план"?- Здесь возможны два объяснения.Во-первых, рассчитывают запугать Москву ужесточением санкций и, прежде всего, борьбой с ее теневым флотом. Соответствующие действия на Балтике уже начались, причем открытые демарши в этом направлении вполне могут сочетаться с диверсиями – думается, что взрывы 9 февраля на танкере в Усть-Луге в действительности были не такими уж техногенными. Западу выгодно, чтобы аварии судов приводили к экологическим катастрофам (как недавняя в Керченском проливе – тоже, кстати, порождающая предположения о ее рукотворности) и к последующим заказным истерикам по поводу загрязнения окружающей среды из-за некондиционных плавсредств, используемых Москвой. Однако возникают сомнения в том, что Запад способен системно проводить такие гибридные операции: пусть технически и организационно они и вполне возможны, но уж слишком тянут на casus belli, несмотря на вроде как бы не российские флаги танкеров. По-видимому, наши партнеры пока готовы только на отдельные акции – да и то преимущественно рассчитанные на демонстративное унижение. Типа произошедшего в Усть-Луге – с намеком на то, что подобное случилось в главном балтийском терминале России. Думается, что попытки принудить Россию к миру на навязываемых ей условиях в сочетании с отдельными укусами продолжатся, но на большее Запад на данный момент просто неспособен.А во-вторых – и это, по-видимому, главное, – "мирный" план Трампа следует рассматривать в одном пакете со всеми его громкими инициативами и уже предпринятыми после инаугурации шагами, среди которых намерение осуществить "аншлюс" Канады и Гренландии, нападки на святая святых – разнообразие и инклюзивность, тарифная война одновременно на нескольких фронтах, маниловский план по Газе, откровенное надругательство над МУСом, вызывающий и алогичный отказ от многократно апробированного и доказавшего свою нужность и эффективность Агентства США по международному развитию, нападки Маска на иные работающие проекты по обеспечению американской "мягкой силы" и другие действия, проводимые под лозунгом возврата к приоритетности интересов Америки именно как государственного организма. Слишком уж всё это напоказ, постановочно, с прицелом именно взбаламутить умы как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами, причем практически одномоментно и по нарастающей. Складывается впечатление, что Трамп – это просто очень ловкий проект глобалистов, которые временно отошли в тень, чтобы руками нынешнего главы Белого дома дискредитировать саму идею воспринимать США как дом с жильцами, а не как международную управляющую компанию с нанятыми чиновниками.Если это так, то Трамп однозначно не просидит полный срок, а его падение окончательно девальвирует любые альтернативные глобалистским проекты мирового устройства, на которые пока еще возникают запросы в контролируемом Западом ареале. В этом смысле очень и очень условная пророссийскость "мирного" плана Трампа также становится понятной ввиду его неизбежного последующего обнуления: мол, смотрите, он даже посмел закрыть глаза на отнятые русскими у Украины земли.- Что можно ожидать от Запада с этим "планом"?- Словом, в субъектность проекта "Трамп", а значит – в серьезность всех его намерений верится с трудом. Поэтому не стоит придавать значения намекам о якобы идущих между Москвой и Вашингтоном консультациях и прочих "деликатных разговорах". Точно так же слова Путина о том, что Трамп построит европейские элиты, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", вполне могут быть не более чем сознательным подтруниванием над американским президентом, а главное – над теми кукловодами по обе стороны Атлантики, которые дергают его за ниточки.В действительности же Запад готовит очередную попытку контрнаступления. Для этого на Украине снижается призывной возраст, и мобилизованная живая сила сможет так или иначе задействовать бесперебойно пополняемые арсеналы ВСУ. Это действительно серьезный вызов, к которому нам надо готовиться, поскольку не умением, а числом на поле боя тоже можно многого добиться.И здесь "мирный" план Трампа пригодится – создать иллюзию усталости от войны "адекватных сил" на Западе и их готовности учитывать – несомненно, до известных пределов – реальное положение дел на ЛБС. В слишком пророссийский "мирный" план никто не поверит, а вот сочетание выказываемых Трампом как бы здравых предложений и угроз в случае их непринятия Россией – очень даже правдоподобно и по-американски.
https://ukraina.ru/20250116/1060296797.html
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Алексей Туманов
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
интервью, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир путин, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру, нато
Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России
корреспондент издания Украина.ру
Запад готовится к контрнаступлению, а Дональд Трамп рискует лишиться должности президента США досрочно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Андреев
В результате участившихся в последнее время сливов примерно вырисовывается американский "мирный план" по Украине. И что самое удивительное, на Западе его считают очередным и неоправданным шагом Трампа навстречу Путину. В действительности же этот план в случае его реализации будет означать абсолютное поражение России, считает Дмитрий Андреев.
Что предлагается? Украина уходит из Курской области. Мы же либо остаемся там, где сейчас находимся (в четырех новых субъектах, причем в урезанном по ЛБС виде, и еще на небольшой территории Харьковской и Сумской областей), либо по другой версии покидаем две последние области и сохраняем за собой только те земли, которые на данный момент официально вошли в состав РФ.
По поводу признания наших территориальных приобретений также высказываются разные предположения – от принятия новой политической карты даже официальным Киевом до несогласия с ней всего "цивилизованного мира" и одновременно заморозки её статуса. Наконец, гарантировать, что боевые действия не возобновятся, будут в том или ином виде присутствующие на Украине вблизи или даже на самой ЛБС европейские войсковые соединения, называя вещи своими именами – войска НАТО.
- Дмитрий Александрович, насколько реальны для выполнения пункты такого якобы мирного плана?
- Если принять во внимание, что подавляющую часть тех территорий, которые сейчас контролируются Россией (кроме ДНР и ЛНР), мы заняли в первые недели войны, то получается, что последующие почти три года боевых действий оказались для нас бесполезными с точки зрения отодвигания границы враждебного режима дальше на запад. И даже контрпродуктивными – ввиду отступления из Харьковской области и Херсона в 2022 году.
Более того, две основные цели СВО – денацификация и недопущение Украины в НАТО – окажутся выполненными с точностью до наоборот: антироссийский режим законсервируется и укрепится натовцами – неважно, что это будут всего лишь "миротворцы", и формально Киев не войдет в альянс. Тем более, можно будет навсегда забыть о какой бы то ни было демилитаризованной зоне вблизи границ РФ. Ну и вишенкой на торте станет именно уход ВСУ из Курской области по условиям плана, а не силовое подавление нашего противника.
Пойти на всё это в ситуации медленно, но тем не менее поступательно наращиваемого успеха по всей линии ЛБС, пусть и неодинакового на разных ее участках, стало бы самоубийственным шагом прежде всего лично для президента России, который говорит о готовности к переговорам только и исключительно в связке с выполнением заявленных целей СВО. Совершенно очевидно, что с таким "мирным" планом Кремль никогда не согласится, особенно после утраты Сирии.
- По-видимому, и на Западе не питают иллюзий по этому поводу. Для чего тогда предлагают этот "план"?
- Здесь возможны два объяснения.
Во-первых, рассчитывают запугать Москву ужесточением санкций и, прежде всего, борьбой с ее теневым флотом. Соответствующие действия на Балтике уже начались, причем открытые демарши в этом направлении вполне могут сочетаться с диверсиями – думается, что взрывы 9 февраля на танкере в Усть-Луге в действительности были не такими уж техногенными. Западу выгодно, чтобы аварии судов приводили к экологическим катастрофам (как недавняя в Керченском проливе – тоже, кстати, порождающая предположения о ее рукотворности) и к последующим заказным истерикам по поводу загрязнения окружающей среды из-за некондиционных плавсредств, используемых Москвой.
Однако возникают сомнения в том, что Запад способен системно проводить такие гибридные операции: пусть технически и организационно они и вполне возможны, но уж слишком тянут на casus belli, несмотря на вроде как бы не российские флаги танкеров. По-видимому, наши партнеры пока готовы только на отдельные акции – да и то преимущественно рассчитанные на демонстративное унижение. Типа произошедшего в Усть-Луге – с намеком на то, что подобное случилось в главном балтийском терминале России. Думается, что попытки принудить Россию к миру на навязываемых ей условиях в сочетании с отдельными укусами продолжатся, но на большее Запад на данный момент просто неспособен.
А во-вторых – и это, по-видимому, главное, – "мирный" план Трампа следует рассматривать в одном пакете со всеми его громкими инициативами и уже предпринятыми после инаугурации шагами, среди которых намерение осуществить "аншлюс" Канады и Гренландии, нападки на святая святых – разнообразие и инклюзивность, тарифная война одновременно на нескольких фронтах, маниловский план по Газе, откровенное надругательство над МУСом, вызывающий и алогичный отказ от многократно апробированного и доказавшего свою нужность и эффективность Агентства США по международному развитию, нападки Маска на иные работающие проекты по обеспечению американской "мягкой силы" и другие действия, проводимые под лозунгом возврата к приоритетности интересов Америки именно как государственного организма.
Слишком уж всё это напоказ, постановочно, с прицелом именно взбаламутить умы как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами, причем практически одномоментно и по нарастающей. Складывается впечатление, что Трамп – это просто очень ловкий проект глобалистов, которые временно отошли в тень, чтобы руками нынешнего главы Белого дома дискредитировать саму идею воспринимать США как дом с жильцами, а не как международную управляющую компанию с нанятыми чиновниками.
Если это так, то Трамп однозначно не просидит полный срок, а его падение окончательно девальвирует любые альтернативные глобалистским проекты мирового устройства, на которые пока еще возникают запросы в контролируемом Западом ареале. В этом смысле очень и очень условная пророссийскость "мирного" плана Трампа также становится понятной ввиду его неизбежного последующего обнуления: мол, смотрите, он даже посмел закрыть глаза на отнятые русскими у Украины земли.
- Что можно ожидать от Запада с этим "планом"?
- Словом, в субъектность проекта "Трамп", а значит – в серьезность всех его намерений верится с трудом. Поэтому не стоит придавать значения намекам о якобы идущих между Москвой и Вашингтоном консультациях и прочих "деликатных разговорах". Точно так же слова Путина о том, что Трамп построит европейские элиты, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", вполне могут быть не более чем сознательным подтруниванием над американским президентом, а главное – над теми кукловодами по обе стороны Атлантики, которые дергают его за ниточки.
В действительности же Запад готовит очередную попытку контрнаступления. Для этого на Украине снижается призывной возраст, и мобилизованная живая сила сможет так или иначе задействовать бесперебойно пополняемые арсеналы ВСУ. Это действительно серьезный вызов, к которому нам надо готовиться, поскольку не умением, а числом на поле боя тоже можно многого добиться.
И здесь "мирный" план Трампа пригодится – создать иллюзию усталости от войны "адекватных сил" на Западе и их готовности учитывать – несомненно, до известных пределов – реальное положение дел на ЛБС. В слишком пророссийский "мирный" план никто не поверит, а вот сочетание выказываемых Трампом как бы здравых предложений и угроз в случае их непринятия Россией – очень даже правдоподобно и по-американски.