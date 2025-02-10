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Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России

Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России - 10.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Андреев: "Мирный план" Трампа – самоубийство для России

Запад готовится к контрнаступлению, а Дональд Трамп рискует лишиться должности президента США досрочно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал заместитель декана исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор, доктор исторических наук Дмитрий Андреев

2025-02-10T17:42

2025-02-10T17:42

2025-02-10T17:42

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В результате участившихся в последнее время сливов примерно вырисовывается американский "мирный план" по Украине. И что самое удивительное, на Западе его считают очередным и неоправданным шагом Трампа навстречу Путину. В действительности же этот план в случае его реализации будет означать абсолютное поражение России, считает Дмитрий Андреев.Что предлагается? Украина уходит из Курской области. Мы же либо остаемся там, где сейчас находимся (в четырех новых субъектах, причем в урезанном по ЛБС виде, и еще на небольшой территории Харьковской и Сумской областей), либо по другой версии покидаем две последние области и сохраняем за собой только те земли, которые на данный момент официально вошли в состав РФ. По поводу признания наших территориальных приобретений также высказываются разные предположения – от принятия новой политической карты даже официальным Киевом до несогласия с ней всего "цивилизованного мира" и одновременно заморозки её статуса. Наконец, гарантировать, что боевые действия не возобновятся, будут в том или ином виде присутствующие на Украине вблизи или даже на самой ЛБС европейские войсковые соединения, называя вещи своими именами – войска НАТО.- Дмитрий Александрович, насколько реальны для выполнения пункты такого якобы мирного плана?- Если принять во внимание, что подавляющую часть тех территорий, которые сейчас контролируются Россией (кроме ДНР и ЛНР), мы заняли в первые недели войны, то получается, что последующие почти три года боевых действий оказались для нас бесполезными с точки зрения отодвигания границы враждебного режима дальше на запад. И даже контрпродуктивными – ввиду отступления из Харьковской области и Херсона в 2022 году.Более того, две основные цели СВО – денацификация и недопущение Украины в НАТО – окажутся выполненными с точностью до наоборот: антироссийский режим законсервируется и укрепится натовцами – неважно, что это будут всего лишь "миротворцы", и формально Киев не войдет в альянс. Тем более, можно будет навсегда забыть о какой бы то ни было демилитаризованной зоне вблизи границ РФ. Ну и вишенкой на торте станет именно уход ВСУ из Курской области по условиям плана, а не силовое подавление нашего противника.Пойти на всё это в ситуации медленно, но тем не менее поступательно наращиваемого успеха по всей линии ЛБС, пусть и неодинакового на разных ее участках, стало бы самоубийственным шагом прежде всего лично для президента России, который говорит о готовности к переговорам только и исключительно в связке с выполнением заявленных целей СВО. Совершенно очевидно, что с таким "мирным" планом Кремль никогда не согласится, особенно после утраты Сирии.- По-видимому, и на Западе не питают иллюзий по этому поводу. Для чего тогда предлагают этот "план"?- Здесь возможны два объяснения.Во-первых, рассчитывают запугать Москву ужесточением санкций и, прежде всего, борьбой с ее теневым флотом. Соответствующие действия на Балтике уже начались, причем открытые демарши в этом направлении вполне могут сочетаться с диверсиями – думается, что взрывы 9 февраля на танкере в Усть-Луге в действительности были не такими уж техногенными. Западу выгодно, чтобы аварии судов приводили к экологическим катастрофам (как недавняя в Керченском проливе – тоже, кстати, порождающая предположения о ее рукотворности) и к последующим заказным истерикам по поводу загрязнения окружающей среды из-за некондиционных плавсредств, используемых Москвой. Однако возникают сомнения в том, что Запад способен системно проводить такие гибридные операции: пусть технически и организационно они и вполне возможны, но уж слишком тянут на casus belli, несмотря на вроде как бы не российские флаги танкеров. По-видимому, наши партнеры пока готовы только на отдельные акции – да и то преимущественно рассчитанные на демонстративное унижение. Типа произошедшего в Усть-Луге – с намеком на то, что подобное случилось в главном балтийском терминале России. Думается, что попытки принудить Россию к миру на навязываемых ей условиях в сочетании с отдельными укусами продолжатся, но на большее Запад на данный момент просто неспособен.А во-вторых – и это, по-видимому, главное, – "мирный" план Трампа следует рассматривать в одном пакете со всеми его громкими инициативами и уже предпринятыми после инаугурации шагами, среди которых намерение осуществить "аншлюс" Канады и Гренландии, нападки на святая святых – разнообразие и инклюзивность, тарифная война одновременно на нескольких фронтах, маниловский план по Газе, откровенное надругательство над МУСом, вызывающий и алогичный отказ от многократно апробированного и доказавшего свою нужность и эффективность Агентства США по международному развитию, нападки Маска на иные работающие проекты по обеспечению американской "мягкой силы" и другие действия, проводимые под лозунгом возврата к приоритетности интересов Америки именно как государственного организма. Слишком уж всё это напоказ, постановочно, с прицелом именно взбаламутить умы как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами, причем практически одномоментно и по нарастающей. Складывается впечатление, что Трамп – это просто очень ловкий проект глобалистов, которые временно отошли в тень, чтобы руками нынешнего главы Белого дома дискредитировать саму идею воспринимать США как дом с жильцами, а не как международную управляющую компанию с нанятыми чиновниками.Если это так, то Трамп однозначно не просидит полный срок, а его падение окончательно девальвирует любые альтернативные глобалистским проекты мирового устройства, на которые пока еще возникают запросы в контролируемом Западом ареале. В этом смысле очень и очень условная пророссийскость "мирного" плана Трампа также становится понятной ввиду его неизбежного последующего обнуления: мол, смотрите, он даже посмел закрыть глаза на отнятые русскими у Украины земли.- Что можно ожидать от Запада с этим "планом"?- Словом, в субъектность проекта "Трамп", а значит – в серьезность всех его намерений верится с трудом. Поэтому не стоит придавать значения намекам о якобы идущих между Москвой и Вашингтоном консультациях и прочих "деликатных разговорах". Точно так же слова Путина о том, что Трамп построит европейские элиты, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком", вполне могут быть не более чем сознательным подтруниванием над американским президентом, а главное – над теми кукловодами по обе стороны Атлантики, которые дергают его за ниточки.В действительности же Запад готовит очередную попытку контрнаступления. Для этого на Украине снижается призывной возраст, и мобилизованная живая сила сможет так или иначе задействовать бесперебойно пополняемые арсеналы ВСУ. Это действительно серьезный вызов, к которому нам надо готовиться, поскольку не умением, а числом на поле боя тоже можно многого добиться.И здесь "мирный" план Трампа пригодится – создать иллюзию усталости от войны "адекватных сил" на Западе и их готовности учитывать – несомненно, до известных пределов – реальное положение дел на ЛБС. В слишком пророссийский "мирный" план никто не поверит, а вот сочетание выказываемых Трампом как бы здравых предложений и угроз в случае их непринятия Россией – очень даже правдоподобно и по-американски.

https://ukraina.ru/20250116/1060296797.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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