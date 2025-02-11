Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского - 11.02.2025 Украина.ру
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Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского
Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского - 11.02.2025 Украина.ру
Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского
Российский актер Андрей Бурковский, уехавший в США после начала СВО, продал свою просторную квартиру в Москве, окончательно разорвав все связи с Россией. Об этом 11 февраля сообщил телеграм-канал SHOT, уточнив, что 41-летний артист теперь продает курсы по "системе Станиславского" в Нью-Йорке
2025-02-11T13:17
2025-02-11T13:17
новости
сша
россия
москва
вячеслав володин
артист
актер
иноагент
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Издание уточнило, что ранее Бурковский владел четырехкомнатной квартирой площадью 130 квадратных метров на станции метро "Аэропорт". Новым владельцам она обошлась примерно в 80 миллионов рублей или $820 тысяч.Также канал обнародовал информацию о том, что Бурковский нашел в США необычный способ заработка - он продает курсы по "системе Станиславского", занятия проходят в студии на Манхэттене и стоят две тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. Примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку на квартиру столичном районе Аэропорт. При этом актер не отказывается от участия в российских проектах и готов приезжать, если условия гонорара будут его устраивать.Ранее другой беглый актер - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно "на нормальные условия".Их коллега - актер Дмитрий Назаров**, также уехавший из России, на днях заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться "домой". И вот что конкретно он сказал:"Я никогда российскую армию несчастную не дискредитировал. Я очень переживаю за погибших, я очень переживаю за то, что кого-то заставляют, кто-то за длинным рублей, кто-то действительно промыт настолько, что защищает родину где-то за границей, как ему кажется. Я их не дискредитирую, мне их жалко", - сказал Назаров* с улыбкой.Российские власти недавно анонсировали законодательные меры, которые не позволят артистам, предавшим Родину зарабатывать на ней: Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Иноагент.
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новости, сша, россия, москва, вячеслав володин, артист, актер, иноагент
Новости, США, Россия, Москва, Вячеслав Володин, артист, актер, иноагент

Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского

13:17 11.02.2025
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / aburkovskiy
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / aburkovskiy
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Российский актер Андрей Бурковский, уехавший в США после начала СВО, продал свою просторную квартиру в Москве, окончательно разорвав все связи с Россией. Об этом 11 февраля сообщил телеграм-канал SHOT, уточнив, что 41-летний артист теперь продает курсы по "системе Станиславского" в Нью-Йорке
Издание уточнило, что ранее Бурковский владел четырехкомнатной квартирой площадью 130 квадратных метров на станции метро "Аэропорт". Новым владельцам она обошлась примерно в 80 миллионов рублей или $820 тысяч.
© SHOT
© SHOT
© SHOT
© SHOT
Также канал обнародовал информацию о том, что Бурковский нашел в США необычный способ заработка - он продает курсы по "системе Станиславского", занятия проходят в студии на Манхэттене и стоят две тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.
"Однако путь к американской мечте лежит через русскую систему Станиславского. На курсах актёр в том числе рассказывает про МХТ им. А.П. Чехова, где проработал 15 лет. <...> Сейчас, помимо курсов по "системе Станиславского", актёр старается выступать в местных театрах. В конце января Бурковский сыграл в постановке "Наш класс" в Бруклинской музыкальной академии. Спектакль был на английском языке", - уточнило издание.
Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. Примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку на квартиру столичном районе Аэропорт. При этом актер не отказывается от участия в российских проектах и готов приезжать, если условия гонорара будут его устраивать.
Ранее другой беглый актер - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно "на нормальные условия".
Их коллега - актер Дмитрий Назаров**, также уехавший из России, на днях заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться "домой". И вот что конкретно он сказал:
"Я никогда российскую армию несчастную не дискредитировал. Я очень переживаю за погибших, я очень переживаю за то, что кого-то заставляют, кто-то за длинным рублей, кто-то действительно промыт настолько, что защищает родину где-то за границей, как ему кажется. Я их не дискредитирую, мне их жалко", - сказал Назаров* с улыбкой.
Российские власти недавно анонсировали законодательные меры, которые не позволят артистам, предавшим Родину зарабатывать на ней: Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Иноагент.
 
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