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Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского

Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского - 11.02.2025 Украина.ру

Развелся с Родиной, но продолжает на ней зарабатывать: стали известны подробности бегства Бурковского

Российский актер Андрей Бурковский, уехавший в США после начала СВО, продал свою просторную квартиру в Москве, окончательно разорвав все связи с Россией. Об этом 11 февраля сообщил телеграм-канал SHOT, уточнив, что 41-летний артист теперь продает курсы по "системе Станиславского" в Нью-Йорке

2025-02-11T13:17

2025-02-11T13:17

2025-02-11T13:17

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Издание уточнило, что ранее Бурковский владел четырехкомнатной квартирой площадью 130 квадратных метров на станции метро "Аэропорт". Новым владельцам она обошлась примерно в 80 миллионов рублей или $820 тысяч.Также канал обнародовал информацию о том, что Бурковский нашел в США необычный способ заработка - он продает курсы по "системе Станиславского", занятия проходят в студии на Манхэттене и стоят две тысячи долларов (около 195 тысяч рублей) за 16 уроков.Бурковский с женой и двумя детьми улетел в Штаты после начала спецоперации на Украине. Примерно за год до отъезда семья взяла в ипотеку на квартиру столичном районе Аэропорт. При этом актер не отказывается от участия в российских проектах и готов приезжать, если условия гонорара будут его устраивать.Ранее другой беглый актер - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно "на нормальные условия".Их коллега - актер Дмитрий Назаров**, также уехавший из России, на днях заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться "домой". И вот что конкретно он сказал:"Я никогда российскую армию несчастную не дискредитировал. Я очень переживаю за погибших, я очень переживаю за то, что кого-то заставляют, кто-то за длинным рублей, кто-то действительно промыт настолько, что защищает родину где-то за границей, как ему кажется. Я их не дискредитирую, мне их жалко", - сказал Назаров* с улыбкой.Российские власти недавно анонсировали законодательные меры, которые не позволят артистам, предавшим Родину зарабатывать на ней: Володин: У нас все проблемы от предательства, от раскола, от слабости.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Иноагент.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, москва, вячеслав володин, артист, актер, иноагент