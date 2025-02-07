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"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться

"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться - 07.02.2025 Украина.ру

"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться

Беглый актер Дмитрий Назаров* заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться в Россию. Его слова вызвали шквал негодования в сети

2025-02-07T17:42

2025-02-07T17:42

2025-02-07T17:42

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смольянинов

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дискредитация вс рф

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На уточняющий вопрос, будет ли возвращение домой, улыбкой отреагировала уже его супруга, актриса Ольга Васильева. Она заявила, что произойдет это, "когда будет возможность свободно дышать".Дмитрий Назаров* работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Актер известен также своими ролями в сериалах, среди которых "Кухня", "Кухня в Париже", Кухня: последняя битва" и "Вратарь Галактики".В середине января 2023 года Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова после их людоедских высказываний в отношении СВО и россиян.Назаров* в стихах посочувствовал террористам из "Крокуса"После увольнения из театра Назаров* с супругой отправились в Израиль, где жили у знакомых. Позже, писали СМИ, супруги уехали попытать счастья во Франции.В феврале прошлого года в прессу просочились слухи о том, что Назаров может вернуться в театр. Однако худрук МХТ Константин Хабенский, комментируя эту возможность, сказал: "Пока не просился".Чуть раньше другой артист-предатель России - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Подробности здесь: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.*Признан иностранным агентом на территории России.

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новости, россия, израиль, франция, смольянинов, актер, иноагент, дискредитация вс рф