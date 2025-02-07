"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться - 07.02.2025 Украина.ру
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"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться
"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться - 07.02.2025 Украина.ру
"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться
Беглый актер Дмитрий Назаров* заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться в Россию. Его слова вызвали шквал негодования в сети
2025-02-07T17:42
2025-02-07T17:42
новости
россия
израиль
франция
смольянинов
актер
иноагент
дискредитация вс рф
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На уточняющий вопрос, будет ли возвращение домой, улыбкой отреагировала уже его супруга, актриса Ольга Васильева. Она заявила, что произойдет это, "когда будет возможность свободно дышать".Дмитрий Назаров* работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Актер известен также своими ролями в сериалах, среди которых "Кухня", "Кухня в Париже", Кухня: последняя битва" и "Вратарь Галактики".В середине января 2023 года Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова после их людоедских высказываний в отношении СВО и россиян.Назаров* в стихах посочувствовал террористам из "Крокуса"После увольнения из театра Назаров* с супругой отправились в Израиль, где жили у знакомых. Позже, писали СМИ, супруги уехали попытать счастья во Франции.В феврале прошлого года в прессу просочились слухи о том, что Назаров может вернуться в театр. Однако худрук МХТ Константин Хабенский, комментируя эту возможность, сказал: "Пока не просился".Чуть раньше другой артист-предатель России - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Подробности здесь: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.*Признан иностранным агентом на территории России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, израиль, франция, смольянинов, актер, иноагент, дискредитация вс рф
Новости, Россия, Израиль, Франция, Смольянинов, актер, иноагент, Дискредитация ВС РФ

"И ведь на три буквы не пошлешь - оно уже там": Назаров* поглумился над бойцами СВО и пообещал вернуться

17:42 07.02.2025
 
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Беглый актер Дмитрий Назаров* заявил, что никогда не дискредитировал российскую армию, а также пообещал вернуться в Россию. Его слова вызвали шквал негодования в сети

"Я никогда российскую армию несчастную не дискредитировал. Я очень переживаю за погибших, я очень переживаю за то, что кого-то заставляют, кто-то за длинным рублей, кто-то действительно промыт настолько, что защищает родину где-то за границей, как ему кажется. Я их не дискредитирую, мне их жалко", - сказал Назаров* с улыбкой.

На уточняющий вопрос, будет ли возвращение домой, улыбкой отреагировала уже его супруга, актриса Ольга Васильева. Она заявила, что произойдет это, "когда будет возможность свободно дышать".

"Я 15,5 лет не пью, когда все кардинально изменится, и война прекратится, я вернусь таким пьяным в Россию", - резюмировал Назаров*.

"А зачем нам этот предатель?", "Как же не дискредитировал, он только в этих трех предложениях на несколько статей наговорил", "И ведь на три буквы его не пошлешь - оно уже там", "USAID перестал деньги давать? - отреагировали пользователи сети.
Дмитрий Назаров* работал в МХТ им. Чехова с 2003 года. Актер известен также своими ролями в сериалах, среди которых "Кухня", "Кухня в Париже", Кухня: последняя битва" и "Вратарь Галактики".
В середине января 2023 года Назарова и его супругу, актрису Ольгу Васильеву уволили из МХТ им. Чехова после их людоедских высказываний в отношении СВО и россиян.
Назаров* в стихах посочувствовал террористам из "Крокуса"
После увольнения из театра Назаров* с супругой отправились в Израиль, где жили у знакомых. Позже, писали СМИ, супруги уехали попытать счастья во Франции.
В феврале прошлого года в прессу просочились слухи о том, что Назаров может вернуться в театр. Однако худрук МХТ Константин Хабенский, комментируя эту возможность, сказал: "Пока не просился".
Чуть раньше другой артист-предатель России - Артур Смольянинов* - пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Подробности здесь: Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ.

*Признан иностранным агентом на территории России.
 
НовостиРоссияИзраильФранцияСмольяниновактериноагентДискредитация ВС РФ
 
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