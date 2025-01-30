Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ - 30.01.2025 Украина.ру
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Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ
Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ - 30.01.2025 Украина.ру
Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ
Беглый актер Артур Смольянинов* пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Об этом сообщил телеграм-канал POPCAKE
2025-01-30T12:48
2025-01-30T12:48
новости
россия
латвия
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смольянинов
украина.ру
иноагент
террорист
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После начала СВО актер переехал в Латвию, а в январе прошлого года заявил, что если бы у него "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть".Также Смольянинов* сказал, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Осенью прошлого года артист был заочно арестован по обвинению в возбуждении ненависти и по факту публичного распространения ложных данных о ВС РФ. Через некоторое время его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.Российские правоохранители попросили у Латвии, где скрывается актер, предоставить сведения и помочь в поимке преступника, однако власти государства отказали.Другие подробности жизни иноагента и террориста в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом.* Иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, латвия, украина, смольянинов, украина.ру, иноагент, террорист
Новости, Россия, Латвия, Украина, Смольянинов, Украина.ру, иноагент, террорист

Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ

12:48 30.01.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктёр Артур Смольянинов
Актёр Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Беглый актер Артур Смольянинов* пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Об этом сообщил телеграм-канал POPCAKE

"Никаких предложений. С их стороны вообще нет такого, чтобы просили вернуться на нормальные условия. За себя не переживаю, но есть много моих коллег, которые ждут. Россия нас просто кинула. Делает вид, что нас больше не существует", - процитировал канал слова Смольянинова*.

После начала СВО актер переехал в Латвию, а в январе прошлого года заявил, что если бы у него "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть".
Также Смольянинов* сказал, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".
Осенью прошлого года артист был заочно арестован по обвинению в возбуждении ненависти и по факту публичного распространения ложных данных о ВС РФ. Через некоторое время его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.
Российские правоохранители попросили у Латвии, где скрывается актер, предоставить сведения и помочь в поимке преступника, однако власти государства отказали.
Другие подробности жизни иноагента и террориста в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом.
* Иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.
 
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