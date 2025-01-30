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Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ

Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ - 30.01.2025 Украина.ру

Смольянинов* обиделся, что Россия не умоляет его вернуться "на нормальные условия" - СМИ

Беглый актер Артур Смольянинов* пожаловался в интервью одному из латвийских изданий, что "Россия кинула" артистов-эмигрантов и не упрашивает их вернуться обратно. Об этом сообщил телеграм-канал POPCAKE

2025-01-30T12:48

2025-01-30T12:48

2025-01-30T12:48

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После начала СВО актер переехал в Латвию, а в январе прошлого года заявил, что если бы у него "была такая возможность", он пошел бы воевать за Украину, так как "другого варианта не может быть".Также Смольянинов* сказал, что ему "плевать", что будет с российским обществом и Россией после окончания спецоперации, даже если "Россия развалится" на разные республики, или останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Осенью прошлого года артист был заочно арестован по обвинению в возбуждении ненависти и по факту публичного распространения ложных данных о ВС РФ. Через некоторое время его объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.Российские правоохранители попросили у Латвии, где скрывается актер, предоставить сведения и помочь в поимке преступника, однако власти государства отказали.Другие подробности жизни иноагента и террориста в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной "Секретный парфюм" для предателя Смольянинова*. Кто лишил разума бывшего актера, ставшего в РФ иноагентом.* Иноагент, внесен в список террористов и экстремистов.

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новости, россия, латвия, украина, смольянинов, украина.ру, иноагент, террорист