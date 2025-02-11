https://ukraina.ru/20250211/1060975168.html

Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля

Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля - 11.02.2025 Украина.ру

Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля

Зеленский планирует заманить молодежь в ВСУ, его осуждают. Российские военные уничтожают противника и технику. Трамп переживает за потраченные на Киев деньги и допускает превращение Украины в Россию

2025-02-11T09:00

2025-02-11T09:00

2025-02-11T09:12

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В понедельник Владимир Зеленский заявил, что планирует заманить 18-25-летних украинцев в Вооруженные силы страны (ВСУ) и предложить им особый контракт: за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов, а также ипотеку под 0 процентов.Эта идея подверглась жесткой критике. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский возмутился, что таким образом Зеленский закладывает бомбу под боеспособность украинской армии."Годовой контракт, миллион гривен, бесплатное поступление и ипотека – это не реальная программа, а отчаянная попытка загнать молодежь на фронт за красивые обещания. Зеленский не может принудительно мобилизовать украинцев, поэтому теперь пытается купить их службу. Но где деньги? Где механизмы? Где гарантии, что эти выплаты не превратятся в новые долги и инфляцию?" - возмутился Дубинский в своем телеграм-канале.Он отметил, что этот план создаст конфликт между теми, кого уже мобилизовали, и новыми "контрактниками".Другой депутат Рады Артем Дмитрук призвал украинцев противостоять этому решению Зеленского. В своем телеграм-канале он обратился к мамам, тетям, дядям, бабушкам и дедушкам юных украинцев."Вы готовы? Сейчас у страны есть последний шанс - или он вас, или вы", - подчеркнул парламентарий.По его словам, власти долго "мариновали, прогревали, били, ломали и убивали" украинцев.Убедившись, что все идет как по маслу, решили, что пришло время "вести на убой" детей, подчеркнул Дмитрук.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложения Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ сыром в мышеловке."Идея Зеленского – это сыр в мышеловке, который, как известно, не бывает бесплатным. И цена в этом случае - жизнь молодых украинцев. По сути, это дорога в один конец, так как шанса выжить на фронте такой длительный срок, как год, у молодых ВСУшников просто нет. А не будет человека, не нужно будет и выполнять свои обещания", - сказал Рогов РИА Новости.Он призвал украинцев не попадаться на уловки Зеленского и противостоять его политике, нацеленной на "войну до последнего украинца".Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский в ответ требовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.Провалы ВСУВ ночь на вторник в украинской столице была объявлена воздушная тревога.Сигнал звучал также в Сумской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Украинские СМИ информировали о взрывах в Полтаве, в городе Мерефа Харьковской области, в самом Харькове.Девять населенных пунктов в Полтавской области остались без газоснабжения после взрывов, сообщила областная военная администрация.Также ряд районов Харьковской области обесточен после взрывов.Министр энергетики страны Герман Галущенко констатировал, что на всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии."С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия", - написал Галущенко в соцсетях.По его словам, введение экстренных отключений связано с возможной "ракетной атакой".Военный эксперт Андрей Марочко указал, что российские военные продвигаются в Харьковской области после взятия стратегически важного поселка Двуречная и закрепились в селе Фиголевка.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Рогов указал, что российские войска уничтожили в селе Таврическом Запорожской области крупный пункт временной дислокации боевиков ВСУ."В селе Таврическое на Ореховском направлении запорожской линии фронта нанесен удар по крупному пункту временной дислокации боевиков ВСУ. Все находившиеся там боевики и их машины уничтожены", - сказал Рогов.По его словам, удар был нанесен фронтовой авиацией с применением десяти авиабомб.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать.Так, за минувшие сутки они 21 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Поступили сведения о ранении одного мирного жителя.Кроме того, противник попытался атаковать РФ при помощи беспилотников. Однако российские силы противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских БПЛА: 18 над территорией Саратовской области; 13 над Ростовской областью, шесть – над Брянской, два – над Волгоградской и один – над Белгородской областью.Беспокойство Трампа о "превращении Украины в Россию"Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день"."У них огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей. Я хочу, чтобы наши деньги были в безопасности. Потому что мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов. Они могут заключить сделку, могут не заключить сделку. Они могут стать Россией когда-нибудь. Могут не стать Россией", - сказал Трамп.Как заявил Трамп, США доводят до Украины свою позицию о необходимости вернуть вложенные средства. Он уточнил, что США вложили "более 300 миллиардов долларов, возможно, 350". Европа - 100 миллиардов."Я сказал им, что хочу эквивалента 500 миллиардов долларов редкоземельных (металлов - ред.), и они по сути согласились сделать это. Так что по крайней мере мы не будем чувствовать себя глупо. Иначе мы глупые. Я им сказал, что нам приходится, приходится получить что-нибудь", - объяснил американский лидер. Трамп не ответил прямо на вопрос, продолжаются ли поставки оружия Украине.При этом Reuters пишет, что администрация президента США планирует подтолкнуть европейских союзников к закупке большего количества американского оружия для Украины.По данным агентства, этот шаг якобы может улучшить переговорную позицию Украины. Как отмечают источники агентства, чиновники США, включая спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, обсудят возможные закупки оружия с европейскими союзниками во время Мюнхенской конференции по безопасности.В свою очередь Bloomberg пишет, что Келлог планирует в ближайшие недели обнародовать несколько вариантов завершения конфликта на Украине.По данным агентства, Келлог намерен собрать информацию и мнения от должностных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности, а также в ходе визитов в Киев и европейские столицы. Эти предложения, как предполагается, могут подготовить почву для прямых переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным, а также Владимиром Зеленским.Ожидается, что спецпосланник обсудит с европейскими лидерами их готовность взять на себя ведущую роль в вопросах обеспечения безопасности для поддержки возможного мирного соглашения. При этом агентство отмечает, что США вряд ли направят свои войска, ограничившись другими формами поддержки.Кроме того, Келлог, как ожидается, призовет союзников к увеличению расходов на оборону, что ранее неоднократно подчеркивал Трамп. Среди предложений, обсуждаемых с европейскими партнерами, - усиление давления на российский энергетический сектор и использование замороженных российских активов.Сам Трамп заявил, что по украинскому урегулированию есть прогресс."На прошедшей неделе достигли значительно прогресса. Мы взаимодействуем с русскими, с украинцами. Надеюсь, что-то получится", - сказал Трамп в интервью Fox News.Он заявил, что надеется на проведение переговоров и думает, что "это случится".Подробнее о Трампе - в материале Мастер делегирования и возмещения расходов: Трамп перекладывает украинское бремя на Европу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060952266.html

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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, беспилотники, бпла, вс рф, президент сша