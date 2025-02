https://ukraina.ru/20250210/1060968350.html

Мастер делегирования и возмещения расходов: Трамп перекладывает украинское бремя на Европу

Президент США Дональд Трамп как бизнесмен-миллиардер точно определил, что представляет собой Украина для Америки – пассив или актив, и что с ним дальше делать

Завершится ли конфликт на Украине в 2025 году – один из самых обсуждаемых вопросов. Букмекеры, согласно онлайн-платформе Polymarket, оценивают вероятность, что это произойдёт, в 66% (1 января был 71%).Удастся ли положить конец вооружённому противостоянию, на днях спросили и Владимира Зеленского."Я думаю, что сегодня есть все возможности для этого. По моему мнению, Трамп хочет быстрого окончания войны, — ответил он в интервью британскому телеканалу ITV News и сразу же выдвинул условие. – Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, будут нас поддерживать и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров [с президентом РФ Владимиром Путиным]".Вот только американский лидер Дональд Трамп уже готов бросить Украину. Или точнее сказать, перебросить."Трамп намерен завершить этот конфликт, а затем вопросы гарантий безопасности будут полностью возложены на европейцев", – заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала NBC.Решать дальнейшую судьбу проекта под названием "Украина" в Европу прямиком из Вашингтона отправляется целый десант высокопоставленных американских чиновников. Как уточнил Уолц, которому Трамп поручил организовать серию встреч по Украине, цель их визита – обсуждения "деталей того, как положить конец этой войне".Глава Пентагона Пит Хегсет командирован на целую неделю, чтобы посетить Германию, Бельгию, Польшу. В Брюсселе он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО 13 февраля, а днём ранее там же состоится заседание Контактной группы по поставкам вооружений Украины (или попросту "Рамштайн"). Перед своими коллегами новый руководитель американского оборонного ведомства намерен поставить вопросы об увеличении их отчислений в бюджет НАТО и на поддержку Киева, ведущей роли Европы в вопросах помощи Украине в сфере безопасности. Да и вообще, завершения этого конфликта. Собственно, всё то, чего от союзников требует Трамп.Очень символично, что это заседание в формате "Рамштайн" станет первым, на котором в роли председателя выступят не Соединённые Штаты, – эту роль выполнит Великобритания. Такая рокировка произошла, как стало известно газете The Times, по инициативе администрации Трампа. Вопрос о передаче контроля над контактной группой от Пентагона к НАТО начали обсуждать почти год назад, тогда об этом задумался Йенс Столтенберг, на тот момент ещё генеральный секретарь НАТО, как раз-таки в свете перспективы возвращения 45-го президента США к власти.Пока Хегсет будет занят военными делами в Брюсселе, в тот же день в Париже, как анонсировали ещё в конце января дипломатические источники, состоится расширенное заседание руководителей внешнеполитических ведомств, в котором примут участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, министры иностранных дел Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Испании, Польши, госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига. Как заявлено, обсуждать собираются параметры мира.Накануне череды встреч в Европе, посвящённых украинскому вопросу, официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что "ключевые подходы Украины, что касается потенциальных любых переговоров: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы". Интересно, с какой стати Киев решил, что может говорить за всю Европу? Даже тезис, касаемый судьбы самой Украины, зачастую поднимают на смех.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, отмечает, что на встречу в Париже Зеленского не пригласили, взаимодействие с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком у новой американской администрации под запретом, а позвали Сибигу, который английским не владеет (достаточно просто посмотреть видеозаписи выступлений министра, чтобы в этом убедиться)."Главларечника (Ермака – ред.) никуда не зовут – на контакты с ним в команде Трампа запрет. В целях гигиены. Зеленский – неадекватен. Сибига – ну, можно сказать, глухонемой. Идеальная команда для “ни слова про Украину без Украины”, – написал он в Telegram-канале.Далее по графику Мюнхенская конференция по безопасности – с 14 по 16 февраля – и там-то, как сообщили в частности газета New York Post и телеканала CBS News, вице-президент США, он же глава американской делегации, Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским.Ещё во время избирательной кампании напарник Трампа выступал с предложением завершить конфликт, остановив боевые действия по линии фронта и установить там же демилитаризованную зону, отказаться от предоставления Украине членства в НАТО и наконец переложить бремя помощи Украине на европейцев без американского участия.В сентябре 2024-го Зеленский сказал, что это была бы ужасная идея, а заявление Ди Вэнса назвал опасным сигналом, подчеркнув, что не воспринимает слова потенциального вице-президента всерьёз. Посмотрим, как сложится их диалог сейчас.Прежде СМИ объявили, что в Мюнхене спецпосланник по Украине Кит Келлог представит мирный план Трампа по урегулированию конфликта, но сам чиновник это опроверг. Теперь же речь идёт о том, что участники мероприятия лишь наметят контуры плана, по крайней мере, надежду на это выразил руководитель конференции Кристоф Хойсген.Интересно, в чьих же руках будет тот самый карандаш, который прочертит эти контуры? До сих пор неясно, есть ли вообще какой-то план у новой администрации. Трамп утверждает, что, конечно же, всё есть (а он никогда иначе и не скажет), Зеленский утверждает, что нет, источники американского издания Semafor говорят то же, а Келлог проведёт встречи в Мюнхене, скоординирует действия с официальными лицами из каждой страны НАТО. Так что, план по завершению украинского кризиса он только готовит, и по возвращению из Европы представит свои наработки Трампу, а 20 февраля, по имеющейся информации, поедет в Киев.Впрочем, есть одна страна, готовая взять на себя функции медиатора по украинской теме вместо Штатов."Министр иностранных дел Великобритании заявит, что для Европы пришло время взять на себя бремя Америки в НАТО, причём Великобритания будет играть ведущую роль. <…> Как заявили источники в правительстве Великобритании, глава МИД Дэвид Лэмми и министр обороны Джон Хили ясно дадут понять, что Великобритания готова взять на себя роль лидера и одновременно с этим будет усиливать давление на другие европейские страны.", – пишет The Times.Британское руководство уже сыграло чуть ли ни ключевую роль в украинском конфликте – когда не позволило завершить его мирным путём в первые месяцы, в конечном итоге только подлив масла в огонь и обострив ситуацию. Как верно отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет конфликтов, которые США и НАТО смогли бы предотвратить или урегулировать, но есть огромное количество кризисов, случившихся под их непосредственным руководством.Если амбиции Лондона действительно таковы, то Трамп, тоже человек очень амбициозный, с высокой долей вероятности препятствовать британским товарищам не будет. Наоборот, он только обрадуется, потому что ему сейчас не до того, чтобы сидеть и разрабатывать мирный план: для президента США в настоящий момент приоритетно обнаружить все нецелевые траты из американской казны и направить высвобожденные деньги на технологический и экономический прорывы, чтобы и гражданам жить стало лучше, и своего главного конкурента в лице Китая постараться опередить желательно по всем фронтам сразу.В контексте Украины для Трампа важно только то, чтобы Вашингтону не приходилось тратить на неё кучу денег, а лучше, чтобы украинская статья приносила доход. Уолц же сказал, что Соединённым Штатам нужно покрыть расходы, понесённые на помощь Киеву."Это будет партнёрство с украинцами с точки зрения их редкоземельных и природных ресурсов, а также нефти и газа и покупки наших ресурсов", – уточнил советник президента США по национальной безопасности.А по словам Трампа, Вашингтон уже сказал Зеленскому об эквиваленте потраченных на его страну денег.Стороны обсуждают варианты использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, который европейцы вынуждены закупать втридорога после отказа от выгодных контрактов с российскими поставщиками. О посягательствах Трампа на редкоземельные металлы Украины на минувшей неделе не говорил только ленивый, причём свои ресурсы его команде предложила сама Банковая почти полгода назад."Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И у них должен быть этот приоритет, и он у них будет", – сказал Зеленский в недавнем интервью агентству Reuters.Как благородно с такой благодарностью относиться к тем, кто помог в трудный час! Однако чем Киев собирается расплачиваться? Например, большая часть запасов редкоземельных металлом теперь на территории РФ. Как отметил в комментарии немецкому журналу Der Spiegel сотрудник Федерального института геологических наук и природных ресурсов ФРГ Харальд Эльснер, Украина располагает значительными запасами двух видов сырья: железной руды, которая не особо интересна Трампу, и титановых минералов – единственным фактически доступным сейчас веществом, – но его производство, сосредоточенное преимущественно на Западной Украине, затруднено из-за нехватки рабочей силы и перебоев в энергоснабжении.Украинская делегация в контактах с западных партнёрами представит свою позицию и готова обсуждать будущие гарантии безопасности. А если США вообще откажутся брать на себя какие-либо обязательства по этой части, переведя стрелки на европейцев, и Киев на такой вариант не согласится, то на мирном процессе в очередной раз можно будет ставить крест, а Трамп в намеченные 100 дней не уложится?Да даже если все на всё согласятся, возникает вопрос, а потянет ли Европа, которая сама переживает экономические трудности, не говоря уже о разногласиях по множеству вопросов, траты на Украину самостоятельно, без Штатов, главного спонсора Киева?Читайте также "Зеленский, отдай мне всё". Незамысловатый меркантилизм Трампа

