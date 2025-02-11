Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Для атаки на Уланок и Черкасскую Конопельку ВСУ воспользовались плохой погодой, когда российские БПЛА не могли активно работать. Самое главное, что российские бойцы не дрогнули и выстояли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
В Курской области после провалившегося наступления на хутор Бердин ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от захваченного плацдарма в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, чтобы попытаться отсечь группировку ВС РФ, которая зацепилась за окраины Суджи.
По мнению эксперта, Киеву нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит ВСУ спасти свою логистику, добавил он.
"Для этой атаки ВСУ воспользовались плохой погодой, когда наши БПЛА не могли активно работать. Провели разведку. Подумали, что еще можно сделать и сделали. Как это у них получилось – другой вопрос. Да, технику мы пожгли, но десант-то высадился на многих участках. Нам теперь придется все эти леса зачищать", — подчеркнул Кутырь.
Самое главное, что российские бойцы не дрогнули и выстояли, отметил ветеран. С одной стороны, такой шаг противника был ожидаем. С другой стороны, нельзя исключать попытки ударов в других местах, добавил он.
"Говорят, что когда [Иосиф] Сталин посмотрел один фильм про Великую Отечественную войну, ему не понравилось, что фашистов там изобразили идиотами: "Если они такие идиоты, почему с ними четыре года воевали". То же самое касается Украины. Противник умеет думать и действовать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
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