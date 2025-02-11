https://ukraina.ru/20250211/1060971324.html

Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области

Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области - 11.02.2025 Украина.ру

Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области

Для атаки на Уланок и Черкасскую Конопельку ВСУ воспользовались плохой погодой, когда российские БПЛА не могли активно работать. Самое главное, что российские бойцы не дрогнули и выстояли. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-11T05:10

2025-02-11T05:10

2025-02-11T05:10

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плацдарм

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В Курской области после провалившегося наступления на хутор Бердин ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от захваченного плацдарма в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, чтобы попытаться отсечь группировку ВС РФ, которая зацепилась за окраины Суджи.По мнению эксперта, Киеву нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит ВСУ спасти свою логистику, добавил он.Самое главное, что российские бойцы не дрогнули и выстояли, отметил ветеран. С одной стороны, такой шаг противника был ожидаем. С другой стороны, нельзя исключать попытки ударов в других местах, добавил он."Говорят, что когда [Иосиф] Сталин посмотрел один фильм про Великую Отечественную войну, ему не понравилось, что фашистов там изобразили идиотами: "Если они такие идиоты, почему с ними четыре года воевали". То же самое касается Украины. Противник умеет думать и действовать", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060963599.html

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новости, вс рф, курская область, бои, наступление, великая отечественная война, иосиф сталин, бпла, разведка, плацдарм, сво, спецоперация