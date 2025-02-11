https://ukraina.ru/20250211/1060971293.html

"Им нужен какой-то козырь": ветеран объяснил, почему ВСУ решились на новый удар в Курской области

"Им нужен какой-то козырь": ветеран объяснил, почему ВСУ решились на новый удар в Курской области - 11.02.2025 Украина.ру

"Им нужен какой-то козырь": ветеран объяснил, почему ВСУ решились на новый удар в Курской области

Киевскому режиму, нужно как-то выслужиться перед Трампом и показать, что ВСУ могут наступать. Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-11T05:30

2025-02-11T05:30

2025-02-11T05:30

новости

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дональд трамп

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наступление

сво

спецоперация

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В Курской области после провалившегося наступления на хутор Бердин ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от захваченного плацдарма в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька, чтобы попытаться отсечь группировку ВС РФ, которая зацепилась за окраины Суджи.Однако бойцы группировки "Север" вскрыли планы противника и за несколько часов сожгли его бронетехнику в помощью fpv-дронов.По мнению эксперта, такой успех стало возможным благодаря опыту, выучке и стальным нервам бойцов "Севера". Чтобы понять, почему ВСУ пришлось идти на такой шаг, надо учесть все факторы, отметил писатель.Первое. ВС РФ подрезают основание украинского выступа и нарушают логистику ВСУ. Противнику надо отодвинуть российские войска, чтобы восстановить снабжение своей группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он.Второе. Киевскому режиму, зная позицию нового президента США Дональда Трампа, нужно было перед ним выслужиться и показать, что они могут наступать, добавил Кутырь."Третье. Им нужно удерживать Курскую область, чтобы использовать ее в качестве предмета торга на переговорах. Им нужен какой-то козырь. А удержать эту территорию можно только за счет контратак, потому что только это позволит им спасти свою логистику", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060966923.html

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новости, курская область, россия, суджа, дональд трамп, вс рф, всу, наступление, сво, спецоперация, логистика