"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину - 11.02.2025 Украина.ру
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"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину
"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину - 11.02.2025 Украина.ру
"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину
Британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. России не стоило бы их недооценивать. Это люди, которые малыми средствами умеют добиваться достаточно многого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T03:30
2025-02-11T03:30
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5 февраля Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. На следующий день ВСУ предприняли новую атаку в Курской области.По словам историка, таким образом британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. Хотя скорее всего, что у них это не получится по причине ограниченности их ресурсов, добавил он.По его словам, мы наблюдаем уже сложившийся британско-турецко-азербайджанский альянс. Таким образом британцы показывают: что бы Дональд Трамп ни говорил, они держат Украину под контролем, добавил он."Британцы — это люди долгоиграющие и коварные. Не стоило бы их недооценивать. Они малыми средствами умеют добиваться достаточно многого", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Про важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, альянс, азербайджан, турция, гуманитарная помощь, великобритания, британия, мид
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, альянс, Азербайджан, Турция, гуманитарная помощь, Великобритания, Британия, МИД

"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину

03:30 11.02.2025
 
© Залізний нардеп телеграм-канал
© Залізний нардеп телеграм-канал
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Британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. России не стоило бы их недооценивать. Это люди, которые малыми средствами умеют добиваться достаточно многого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
5 февраля Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. На следующий день ВСУ предприняли новую атаку в Курской области.
По словам историка, таким образом британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. Хотя скорее всего, что у них это не получится по причине ограниченности их ресурсов, добавил он.
"Это уже не могучая Британская империя. Это один из булавочных уколов в адрес России. Он произошел на фоне того, что Азербайджан передал символическую сумму Украине в качестве гумпомощи и послал электрооборудование для преодоления энергетического кризиса", — подчеркнул Сазонов.
По его словам, мы наблюдаем уже сложившийся британско-турецко-азербайджанский альянс. Таким образом британцы показывают: что бы Дональд Трамп ни говорил, они держат Украину под контролем, добавил он.
"Британцы — это люди долгоиграющие и коварные. Не стоило бы их недооценивать. Они малыми средствами умеют добиваться достаточно многого", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Андрей Суздальцев интервью
7 февраля, 19:30
Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это используетСовременная Британия выглядит как американская колония, это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста. Украина для них играет роль форпоста, защитника западных ценностей.
 
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