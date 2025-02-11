"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину
© Залізний нардеп телеграм-канал
© Залізний нардеп телеграм-канал
Британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. России не стоило бы их недооценивать. Это люди, которые малыми средствами умеют добиваться достаточно многого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
5 февраля Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. На следующий день ВСУ предприняли новую атаку в Курской области.
По словам историка, таким образом британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. Хотя скорее всего, что у них это не получится по причине ограниченности их ресурсов, добавил он.
"Это уже не могучая Британская империя. Это один из булавочных уколов в адрес России. Он произошел на фоне того, что Азербайджан передал символическую сумму Украине в качестве гумпомощи и послал электрооборудование для преодоления энергетического кризиса", — подчеркнул Сазонов.
По его словам, мы наблюдаем уже сложившийся британско-турецко-азербайджанский альянс. Таким образом британцы показывают: что бы Дональд Трамп ни говорил, они держат Украину под контролем, добавил он.
"Британцы — это люди долгоиграющие и коварные. Не стоило бы их недооценивать. Они малыми средствами умеют добиваться достаточно многого", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Про важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.
7 февраля, 19:30Андрей Суздальцев: Если Британия за счет Украины захочет стать снова великой, Россия это используетСовременная Британия выглядит как американская колония, это ее нервирует. Она продолжает искать какие-то комбинации, коалиции на европейском континенте, это то, чем она занималась последние лет четыреста. Украина для них играет роль форпоста, защитника западных ценностей.