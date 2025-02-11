https://ukraina.ru/20250211/1060970358.html

"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину

"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину - 11.02.2025 Украина.ру

"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину

Британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. России не стоило бы их недооценивать. Это люди, которые малыми средствами умеют добиваться достаточно многого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T03:30

2025-02-11T03:30

2025-02-11T03:30

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5 февраля Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. На следующий день ВСУ предприняли новую атаку в Курской области.По словам историка, таким образом британцы хотят создавать свою повестку: и политическую, и геополитическую. Хотя скорее всего, что у них это не получится по причине ограниченности их ресурсов, добавил он.По его словам, мы наблюдаем уже сложившийся британско-турецко-азербайджанский альянс. Таким образом британцы показывают: что бы Дональд Трамп ни говорил, они держат Украину под контролем, добавил он."Британцы — это люди долгоиграющие и коварные. Не стоило бы их недооценивать. Они малыми средствами умеют добиваться достаточно многого", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Про важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250207/1060912279.html

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новости, россия, украина, курская область, владимир зеленский, дональд трамп, альянс, азербайджан, турция, гуманитарная помощь, великобритания, британия, мид