https://ukraina.ru/20250206/1060829224.html

Дмитрий Стешин: Россия героически выберется из технологического тупика, в который ее загнали ВСУ

Дмитрий Стешин: Россия героически выберется из технологического тупика, в который ее загнали ВСУ - 06.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Стешин: Россия героически выберется из технологического тупика, в который ее загнали ВСУ

Сейчас на фронте некоторое затишье. Это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше, уверен военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин

2025-02-06T07:00

2025-02-06T07:00

2025-02-06T07:00

интервью

украина

курская область

дмитрий стешин

вооруженные силы украины

росгвардия

дроны

ружье

рэб

военные преступления

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, ранее вы активно выступали с идеей, чтобы Росгвардия как можно скорее передала на фронт конфискованные и подлежащие утилизации ружья для борьбы с украинскими дронами. Есть ли какие-то подвижки в этом вопросе?- К сожалению, никаких. Мы только разработали механизм относительно того, как можно пожертвовать ружье для фронта. Лично не видел, но ребята рассказывали, что какое-то количество гладкоствола они по такой схеме получили.Теперь по поводу конфиската. Я поднимал этот вопрос на встрече с министром обороны. Когда мы выяснили, что на складах Росгвардии предположительно хранится сотни тысяч ружей, я подумал, что это будет так: приходит грузовик, это оружие раздаются по подразделениям, вдобавок дается две пачки патронов, бойцы ни в чем себе не отказывают. Но, судя по моим опросам ребят на разных направлениях, спустя полгода ничего подобного не произошло.Правда, один раз мне соврали. Сказали, что выдали потертое двуствольное ружье. Но потом парень сознался, что выменял его у какого-то деда на сухие пайки.Знаю, что командиры пишут заявки на гладкоствол, но не слышал, чтобы давали. Да, был момент, когда приходили автоматические гладкоствольные карабины типа "Сайга" с белыми прикладами, которые вроде как состояли на вооружении у какого-то ЧОПа (ЧОП закрылся, ружья конфисковали), но на этом все.В общем, ситуация такая. И она ужасна тем, что обе стороны развивают дроны на оптоволокне, против которых не работает РЭБ. РЭБ и так не всегда срабатывал. Погибли многие, кто верит, что их РЭБ, который стоит на багги, обязательно потушит беспилотник. Почему? Потому что идет бесконечная война частот. Мы пытаемся гасить частоты, на которых работают ВСУ. Противник ищет частоты, на которых наш РЭБ не работает.Я сам под Красногоровкой попадал под дрон и под Коксохимом в Авдеевке. У меня был дрон-детектор, но проблема в том, что сначала вражеский БПЛА работает на одной частоте, а когда начинает атаковать, то сразу частоту меняет. Мне просто повезло.А что делать, когда у ВСУ появятся дроны на оптоволокне – непонятно.- Говорят, что уже в марте у противника такие дроны появятся. Какие экстренные меры для борьбы с ними мы можем предпринять меньше, чем за месяц?- Почти никаких.Да, концерн "Калашников" пытается работать в направлении борьбы с дронами. Пару недель назад были сообщения, которые, к сожалению, кроме улыбки ничего не вызвали.Они придумали треногу, на которой можно установить пулемет Калашникова или пулемет Дегтярева (наверное, речь идет о пехотном "дегтяреве" образца 1936-1937 годов). Весит эта тренога от 15 до 30 килограммов. Ты ее можешь только поставить на стационарном блокпосте.И буквально день назад появилось сообщение, что концерн "Калашников" придумал какое-то ракетное вооружение для борьбы с низколетящими целями. Но для этого оружия, как и с треногой, нужно два транспортных средства: бронетранспортер и грузовик. Так ВСУ же просто сожгут и БТР, и грузовик, как только они появятся в полосе действия вражеских дронов (от 10 до 25 километров).В общем, я не понимаю хода конструкторской мысли.А Украина хвастается, что закупила 150 тысяч летающих устройств, работающих на оптоволокне. Она собирается ими одномоментно насытить фронт.- Выходит, у нас нет иного выхода, кроме массовой закупки ружей?- У нас есть завод "Молот" в Вятских Полянах, который производит гладкоствол. У нас есть предприятия в Ижевске. У нас есть, где быстро наделать полуавтоматических карабинов и выдать их ребятам. Уже даже журналисты ездят на СВО со своими ружьями. Я сам езжу с легким помповым дробовиком. По-другому никак.- И надо еще сделать так, чтобы у всех этих двустволок был один и тот же калибр, чтобы не было путаницы в логистике.- Самый распространенный калибр - 12,76. С этим никаких проблем нет. Но тут есть еще одно неприятное известие.С моей подачи Минобороны запросило у "Техкрима" партию патронов под названием "Перехват". Как они работают? При выстреле из ствола вылетает кевларовая сетка и расправляется с помощью свинцовых грузиков (диаметр в метр). Но, к сожалению, полигонные испытания показали, что эта сетка не работает так, как нам всем бы хотелось.А крупные объекты можно было бы прикрыть с помощью заградительных аэростатов, которые применялись еще в Первую мировую войну. Даже в блокадном Ленинграде люди находили оболочки и газ, чтобы их наполнять и вешать над городом.Мой товарищ Владислав Шурыгин очень давно эту идею с аэростатами продвигает. Он писал, что эти оболочки до сих пор хранятся на складах где-то в недрах нашей Родины. Их можно достать и надуть. На СВО я только у вагнеровцев видел аэростат, который или прикрывал их позиции, или на нем какая-то антенна висела.А больше я этого нигде не встречал.- Давайте все же вернемся к дронам на оптоволокне. Когда они появятся у ВСУ, какой максимальный ущерб они нам могут нанести, учитывая наши проблемы и возможности?- Это оружие эффективно, когда оно применяется массово. Если противник сможет насытить ими фронт, я правда не знаю, что мы будем делать, потому что РЭБ работать не будет.С дронами на радиоуправлении мы научились бороться. По дороге к одному населенному пункту мы включаем штатный РЭБ на крыше уазика, шофер по рации сообщает на пост ПВО, что мы едем, а пвошники включают устройство РЭБ, которое стоит в чистом поле (большие контейнеры, укутанные сеткой в цвет сезона), и мы спокойно проезжали туда-обратно, хотя на этой дороге было много сожженных машин.А теперь эта отлаженная система перестанет работать, потому что на дроны с оптоволокном РЭБ не действует.- Наверное, в этом случае нам придется сносить вражеские позиции артиллерией и авиацией почти без разбора. Наша стандартная огневая мощь не ослабевает?- Авиация работает. Правда, почему-то в последнее время мы не так часто стали применять ФАБы с УМПК. Может быть, мы их для чего-то копим. Хотелось бы, что мы использовали их в том же темпе, как это было во время боев за Авдеевку.Работа артиллерии сейчас затруднена. В основном работают дальнобойные системы. Если же орудие находится в зоне действия дронов, то после двух-трех залпов ему приходится менять позицию, а на новой позиции приходиться заново пристреливаться.В общем, боги войны сейчас другие. Это устройства за 40 долларов с китайскими моторчиками.- То есть все в любом случае будет упираться в дроны?- Да. Танки потеряли свое прежнее значение, потому что беззащитны против дронов.Ты можешь на него повесить РЭБ и обвесить "мангалами", чтобы он стал похож на "Железный капут" из "Каламбура" (мехвод и командир ничего видеть не будут). Но ходовую ты никак не прикроешь. А танк можно обездвижить и со вкусом его размотать из этих же дронов.Я действительно вижу некий технологический тупик, о котором три года назад еще никто не мог предвидеть. Но мы всегда выбирались из всех технологических тупиков.- За счет чего мы сейчас можем из него выбраться?- Как человек, воспитанный на научно-фантастической литературе, я надеюсь, что можно собрать устройство, которое за счет электромагнитного импульса будет выжигать обмотки двигателей дронов или оптическую матрицу. Можно придумать какое-то простое ракетное оружие с автоматизированным выбором цели. Надеюсь, в инженерных недрах Родины такая работа ведется.- Как вы в целом оцениваете обстановку на разных направлениях? Можно ли сказать, что мы слегка притормозили наше наступление из-за этого технологического тупика?- Нет, мы продолжаем наступать. Особенно меня радует обстановка на участке, который когда-то назывался Времевским выступом. Там стоял мой батальон "Восток" и ОТБФ "Каскад", где я много раз бывал. Для меня это личная история.Мы также взяли Угледар и продолжаем двигаться. Возможно, этот наш фланг сомкнётся с теми, кто наступает за Курахово, и у нас получится единый фронт.Надеюсь, их поддержит наш Запорожский фронт, который сейчас находится в несколько дремлющем состоянии.Я считаю, что нам обязательно надо взять Гуляйполе. Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет.Мы еще вышли к границам Днепропетровской области. Украинцы укутали сеткой стелу на въезде и завесили ее жовто-блокитными флажками.Это две наши серьезные цели.А самое главное – Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика.Но пока до этого далеко.- Может быть, мы как раз копим ФАБы для решения всех этих задач?- Похоже на то.Судя по всему, переговоры все же будут. Налет на Курскую область был для киевских плутократов важным политическим шагом, не имеющим практического значения. А мы можем совместить практику с политикой, выйдя на окраины Запорожья. Это самый реальный город, который может попасть под удар накануне этих переговоров.Тем самым мы обновим свои переговорные позиции.Мы и так нормально наступаем. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Особенно хотелось бы поскорее Курскую область освободить.- А бойцы настроены на то, чтобы в ту же Днепропетровскую область заходить?- Бойцы так далеко не заглядывают. Но я смотрел тактические планы на 2024 год, и все они были выполнены. В частности, мы вышли на реку Волчья, которая превращается в Кураховское водохранилище. О текущих планах я не знаю, но наша задача максимум – освободить Донбасс и Курскую область.- Какие есть аргументы в пользу того, что мы эти задачи максимум выполним?- У нас не снижаются темпы наступления. Да, может быть, сейчас есть некоторое затишье, но это может быть связано с тем, что люди смертельно устали. Надо перегруппироваться, обновить парк вооружений и подвезти боеприпасы. Главное же – не выбить врага с позиции, а закрепиться. Мы этим и занимаемся. А потом будем наступать дальше.- Вы сказали, что люди смертельно устали. На ваш взгляд, будет ли осенью 2025 года поднят вопрос об их замене (хотя не знаю, как это можно сделать технически и юридически)?- Не могу ничего сказать. Бойцы устали, многие уходят по ранению. Но у нас есть надежда на создание нового рода войск БПЛА, который изменит ситуации на фронте. Кадры для него готовятся. Один мой товарищ сейчас занимается на полигоне, где его готовят на должность инструктора и командира. Хотелось бы, чтобы все было быстрее. Но, к сожалению, быстрее не получается.- Пока ситуация выглядит так, что война перешла в плоскость соревнования украинской армии и российской экономики. Кто сейчас в лучшей ситуации?- Я когда-то говорил, что СВО – это соревнование, кто купит больше запчастей для дронов у Китая. В этом отношении ничего не меняется, потому что мы так и не смогли локализовать производство.Я видел интересные разработки. Например, дрон самолетного типа "Молния" с искусственным интеллектом, который захватывает цели на последнем этапе пути, когда РЭБ не может ему помешать. Эти устройства попадают на фронт в нужном количестве (штук 200 в картонных коробках, собираются за пять минут). У них искусственный интеллект, программное обеспечение и сварная рама – наша. А все остальное – Китай, Китай, Китай.- На днях киевский режим устроил кровавую провокацию в Судже, ударив по интернату, где удерживались наши заложники. Как нам реагировать на эти трагедии в информационном плане?- Никак. Нас никто не будет слушать, нам никто не поверит.Я это лично проверял во время штурма Мариуполя. Местные жители мне написали, что нацисты заносят в зрительный зал драмтеатра какие-то ящики с боеприпасами. Я об этом сообщил за три дня до события, но Украина все равно подорвала театр, заявив, что его якобы разбомбила наша авиация.У них расчет был не в том, чтобы всех взорвать. Люди сидели в театральных подвалах. Фактически – это склады для хранения декораций. У них была задача, что после взрыва театр загорится или всех завалит. Там было много людей и детей.Повторюсь, меня за три дня предупредили о готовящейся провокации. Я эту информацию распространил, но это не помогло.То же самое касается мариупольского роддома №2, который тоже якобы разбомбила наша авиация.Я там оказался в тот момент, когда по краю квартала шли бои. Врачи, просидевшие полтора месяца в бомбоубежище, рассказывали мне, что в раковом корпусе стоял батальон территориальной обороны. Они подкармливали врачей и давали им бензин для генераторов. Ночью они вдруг исчезли, а утром во дворе роддома прогремел взрыв.По мнению саперов, это был установленный инженерный фугас на выброс грунта. Установили они его так, что на месте взрыва действительно получилась красивая воронка. Хотя и слишком большая для авиабомбы. От этого фугаса сдетонировала кислородная станция, которая стояла там же, во дворе. Даже по направлению осколков было понятно, куда эта липовая бомба попала.Слава Богу, она никого не убила. Но порезала осколками и покалечила многих.Я эту историю вытащил на свет. Думаете, Запад как-то отреагировал на это?И что бы не произошло в Судже, нам никто не поверит. Мы для них виноваты, потому что мы существуем. Поэтому нам остается только побеждать.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, курская область, дмитрий стешин, вооруженные силы украины, росгвардия, дроны, ружье, рэб, военные преступления, донбасс, запорожье, китай