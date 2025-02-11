https://ukraina.ru/20250211/1060969307.html

Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку

Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку - 11.02.2025 Украина.ру

Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку

ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения своей группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T04:45

2025-02-11T04:45

2025-02-11T04:45

новости

россия

курская область

всу

контрнаступление

атака

бронетехника

потери всу

украинская армия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059900477_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_648d5cb42c5dd0ea0e222620c6a5638d.jpg

На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.По словам эксперта, ВСУ избрали такое направление для удара, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения группировки от основных коммуникаций.Во-первых, за день до этого по скоплениям украинских войск наносились ракетно-бомбовые удары. Во-вторых, ВСУ предприняли шаблонные действия с атаками бронегрупп, с попытками высадить десант и закрепиться, подчеркнул эксперт.В результате украинские части понесли потери в бронетехнике, не достигая не то что оперативных, а и тактических успехов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060965021.html

россия

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, всу, контрнаступление, атака, бронетехника, потери всу, украинская армия, сво, спецоперация