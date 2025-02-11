Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку - 11.02.2025 Украина.ру
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Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку
Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку - 11.02.2025 Украина.ру
Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку
ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения своей группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T04:45
2025-02-11T04:45
новости
россия
курская область
всу
контрнаступление
атака
бронетехника
потери всу
украинская армия
сво
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На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.По словам эксперта, ВСУ избрали такое направление для удара, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения группировки от основных коммуникаций.Во-первых, за день до этого по скоплениям украинских войск наносились ракетно-бомбовые удары. Во-вторых, ВСУ предприняли шаблонные действия с атаками бронегрупп, с попытками высадить десант и закрепиться, подчеркнул эксперт.В результате украинские части понесли потери в бронетехнике, не достигая не то что оперативных, а и тактических успехов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, курская область, всу, контрнаступление, атака, бронетехника, потери всу, украинская армия, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, ВСУ, контрнаступление, атака, бронетехника, потери ВСУ, украинская армия, СВО, Спецоперация

Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку

04:45 11.02.2025
 
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ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения своей группировки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.
По словам эксперта, ВСУ избрали такое направление для удара, потому что на южном фасе у них возникла угроза отсечения группировки от основных коммуникаций.
"Поэтому они пошли в контратаку, чтобы избежать негативных последствий для себя. Но в целом я разочарован украинским командованием, потому что их тактические приемы шаблонные", — отметил Сазонов.
Во-первых, за день до этого по скоплениям украинских войск наносились ракетно-бомбовые удары. Во-вторых, ВСУ предприняли шаблонные действия с атаками бронегрупп, с попытками высадить десант и закрепиться, подчеркнул эксперт.
В результате украинские части понесли потери в бронетехнике, не достигая не то что оперативных, а и тактических успехов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО в материале "Дмитрий Стешин: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Андреев интервью
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