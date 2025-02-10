https://ukraina.ru/20250210/1060956727.html

Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов

Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов - 10.02.2025 Украина.ру

Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов

Илон Маск и его департамент эффективности госуправления при полной поддержке Дональда Трампа продолжает покушаться на когда-то незыблемые основы американской "мягкой силы". Вслед за агентством по международному развитию (USAID) под удар могут попасть пропагандистские СМИ, чей золотой век пришелся на период холодной войны

2025-02-10T14:31

2025-02-10T14:31

2025-02-10T14:31

эксклюзив

сша

илон маск

дональд трамп

радио свобода

америка

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/05/1060121416_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2e026827fbd916042e8a7abc8db6daf.jpg

"Да закройте их"Журнал Time на обложке своего номера на прошлой неделе изобразил Маска восседающим за столом президента США в овальном кабинете в Белом доме. Более, чем прозрачный намек на то, кто именно сейчас является теневым хозяином Соединенных Штатов.Тогда же журналисты попытались спровоцировать Трампа, задав ему вопрос про эту самую обложку, на что тот в шутку удивился, что этот журнал еще выходит. Шпилька американского президента в адрес издания со столетней историей приобрела еще одно измерение после лобовой атаки Маска на другие не менее одиозные СМИ – "Радио Свобода"* и "Голос Америки"*.Администрация Трампа демонстрирует, что "священных коров" эпохи глобализации для них больше не существует. Судьба того или иного института, организации, госструктуры, СМИ будет решаться исключительно на весах прагматизма и в соответствии с заявленной целью сделать Америку снова великой.Упомянутые радиостанции были созданы в США после Второй мировой для пропагандистской работы на страны соцлагеря. Американцы хорошо понимали важность информационной войны и со временем вчистую переиграли своих оппонентов, а "вражеские голоса" сыграли в этом свою пусть и зловещую, но явно переоцененную роль.Несмотря на демонтаж социализма в Европе, пропагандистские радиостанции не были упразднены, финансирование от американского правительства, напротив, только увеличивалось.За работу этих станций отвечает агентство США по глобальным медиа, которое кроме "Свободы" и "Голоса Америки" заведует другими аналогичными проектами – "Свободная Азия", "Радио и телевидение Марти" (вещает на Кубу), сеть вещания на Ближний Восток и др. Данное агентство является независимым агентством правительства США, то есть частью исполнительной ветви власти, которое не зависит от власти президента страны.Задача этого агентства – доносить до аудитории "объективную" информацию о США и происходящем в мире, поддерживать "свободу и демократию".Все последние годы агентство по глобальным медиа чувствовало себя весьма неплохо с точки зрения финансов. В 2022 году из казны на него выделили 860 млн долларов, а в следующем накинули еще 24,7 млн. На 2024 год запросы выросли еще – до 944 млн.Можно предположить, что этот разгуляй усилиями Маска в ближайшем будущем сойдет на нет. Эффективность агентства и его медиа давно вызывает сомнения, хотя само ведомство пытается всех убедить в обратном. Так, по данным этого агентства, за год после начала СВО материалы украиноязычной и русскоязычной версии сайта "Радио Свобода" посмотрели 8 млрд раз.Время не стоит на месте, поэтому все эти "голоса" - не только и уже не столько радиостанции, а целые мультимедийные платформы, при агентстве действует даже Фонд открытых технологий, который занимается обходом блокировок своих ресурсов в разных странах.Если и допустить, что нафталиновые "Радио Свобода" и "Голос Америки" еще на что-то влияют в этом мире, то для Маска и таких как он это все равно не проблема.В продвигаемой ими парадигме будущего превосходство над противниками будет достигаться через технологическое доминирование, экономическое подчинение и всевластие корпораций, подминающих под себя традиционные государства с их устаревшими инструментами информационной борьбы друг с другом."Расизм, сексизм и коммунизм"Если исходить из того, что это утверждение верно, то нападки Маска на другие государственные институции вполне укладываются в эту логику.Так, на днях миллиардер жестко отреагировал на требования школьных педагогов в Калифорнии поднять им зарплату. Маск счел, что эти учителя все время занимались распространением среди учеников идей "расизма, сексизма и коммунизма", и этому "нужно положить конец".С американским министерством образования у Маска давние счеты. Руководитель департамента эффективности правительства считает (и считает небезосновательно), что нынешний уровень знаний среди детей и молодежи в США крайне низкий. Например, недавний доклад The Nation’s Report Card свидетельствует, что более 60% американских восьмиклассников не умеют читать должным образом.Понятно, что таких технократов как Маск такая ситуация не устраивает, так как никакая "скупка мозгов" по всему миру не способна обеспечить преимущество перед конкурентами из Китая, где на примере СССР поняли, что дорога в космос начинается со школьной скамьи.Трамп уже заявил, что поручил департаменту эффективности разобраться с тем, что происходит в минобразования и минобороны, куда на что там уходят деньги американских налогоплательщиков.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20250207/1060878937.html

сша

америка

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, илон маск, дональд трамп, радио свобода, америка, европа