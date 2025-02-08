https://ukraina.ru/20250208/1060918383.html

Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга

Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга - 08.02.2025 Украина.ру

Время встревоженных соросят. Как антикоррупционеры в Украине поедают друг друга

Гениальный английский поэт лорд Джордж Гордон Байрон еще в начале XIX века писал: "Трудно сказать, какая форма правления хуже, до того все плохи. А демократическая — хуже всех, ибо что такое демократия, как не аристократия негодяев".

2025-02-08T12:44

2025-02-08T12:44

2025-02-08T13:20

украина

сша

вашингтон

тимофей милованов

владимир зеленский

игорь коломойский

набу

напк

сап

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/08/1060918263_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_10c001dd09e883a49a8c367dc7f1ce65.jpg.webp

И в, принципе, это все, что нужно знать о том, кто сегодня во власти в Украине и называется именно демократами. Не был Байрон в свое время услышан, вот "негодяи" сегодня и рулят.В Украине им тяжело сегодня: сокращается кормовая база из-за того, что в США Госдепу переподчинили Агентство по международному развитию (USAID) и перекрыли поступления из него подачек украинским грантоедам, пардон, демократам.Это означает, что у них пропитания на всех может не хватить, а кушать хочется всем. И пауки в банке или крысы в железной бочке начали увлекательные гонки на выживание и выведение главного крысоеда, который в итоге всеми и полакомится. Ну, он так думает…А случилось вот что: некая "антикоррупционная активистка" Мария Барабаш слетала по быстрячку в Вашингтон и там пожаловалась – правильно! – на коррупционеров: президента Владимира Зеленского и главу его Офиса (ОПУ) Андрея Ермака. Дескать, не волокут они реформы и демократию, но при этом продолжают коррупционно наживаться за счет денег истинных демократов.Как показывают соцсети, Машке-жалобщице ответил такой же записной антикоррупционер и демократ некто Тимофей Милованов, возмутившийся тем, что она передает кормильцам "компромат на украинское правительство" в то время, как оно в опасности, ибо конно-подводные путинские буряты на подводных крыльях "зазихають (посягают) на нэньку". "Зачем рассказывать иностранным правительствам о коррупции в суверенной Украине? Они что, готовы обсуждать с нами свою коррупцию?", – возмутился он.И Марию понесло по долине правды тоже в соцсетях, как сумасшедшую вниз по кочкам в тазике: "Тимофей говорит, что Украина – суверенное государство. К сожалению, сейчас это далеко не так, потому что, во-первых, подонки, которых он защищает, уже почти уничтожили украинское самоуправление, а во-вторых, бывший министр должен знать, что украинская экономика сейчас продолжает функционировать исключительно благодаря внешней финансовой поддержке".А потом вообще ехидно поинтересовалась у Тимохи, правда ли, что он собирал деньги от украинских предпринимателей под видом донатов на свою школу, а потом выводил их наличманом за кордон и оттуда организовывал доставку чемоданов с этими деньгами своему шефу – руководителю ОПУ Ермаку?Это было, как серпом по дышлу, и у Тимохи аж в зобу сперло от такой наглости, но он смолчал. Машу в асфальт не закатали и на улице случайно не пристрелили (пока?). Что поделаешь – времена пошли такие нестойкие, мутные, неопределенные: не дай бог лизнешь или накричишь не там, и с пропитания снимут навсегда, Дональд Трамп, похоже, вообще только свои шутки понимает…А без пропитания ни Маша, ни Тимоха явно не согласны. Потому как грантоедская стезя с приседаниями и лизанием за чужие бабки – это единственное, чем они занимались всю жизнь. И Маша, и Тимоха – классические грантоеды, разбухшие на рыночных реформах и борьбе с коррупцией.Посудите сами: 39-летняя киевлянка-полумажорка Барабаш – председатель правления общественной организации "Антикоррупционное сопротивление", председатель наблюдательного совета общественной организации "Первый фонд действий", соучредитель общественной организации "Союз украинских предпринимателей".Это все грантоедческие структуры, назначение которых продвигать реформы и обвинения в коррупции использовать, как инструмент для устранения оппонентов и конкурентов в политической борьбе. Использовать антикоррупционную борьбе именно так – это ноу-хау США в Украине.Как известно, тут была созданная целая специальная антикоррупционная вертикаль: НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции) – НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) – САП (Специальная антикоррупционная прокуратура – ВАКС (Высший антикоррупционный суд).Эта вертикаль практически не зависит от украинских властей, зато строго по стадиям расследования может взять любого – от президента до вшивого чинуши самого низкого пошиба – и пригвоздить к позорному столбу. НАПК выяснит, что кто-либо – коррупционер, НАБУ проведет соответствующее расследование, САП поддержит обвинение в суде, а ВАКС приговорит. Все, сливай воду и на цугундер.Вот Мария тут и жировала. Она подсела на гранты еще в Киевском университете, где училась на философском факультете – из нее готовили пропагандистку рыночных реформ, чтобы болтала о них грамотно, речисто и подковано.Вот этапы ее длинного грантоедческого пути:а) школа с углубленным английским языком и философский факультет госуниверситета;б) инвестиционная компании Capital Strategy (ныне Rain Partners), где еще студенткой начала помощником руководителя компании и за 3 года выросла до младшего аналитика и координатора собственного журнала компании;в) программа Аспенского института – международной некоммерческой организации (НКО) с штаб-квартирой в Вашингтоне;г) программа Школы госполитики Ли Куан Ю Национального университета Сингапура "Во времена кризиса";д) юридические фирмы Integrites и AstapovLawyers, где работала менеджером по развитию бизнеса, а затем стала директором по развитию бизнеса, занимаясь поиском и привлечением новых клиентов по всему миру;е) собственная компания A7 Group для организации вместе с представительством НАТО в Украине бизнес-конференций по рыночным реформам по всему миру под названием "Инвестируйте в Украину";ж) в 2011-2015 годах – вице-президентом Ассоциации профессионалов в области инвестиций НКО, которая продвигает программы Американского института CFA в Украине.Я так подробно остановился на жизненном пути этой мадам, чтобы показать: за всю жизнь, она не держала в руках ничего тяжелее карандаша или еще чего-нибудь и не руководила никем, кроме таких же, как она, грантоедов.После госпереворота 2014 года она организовала первую неолиберальную ассоциацию украинских предпринимателей и стала соучредителем Союза предпринимателей Украины (UUE) и была главой рабочей группы по инвестициям в Украине Украинской ассоциации венчурного капитала (UVCA). Почти как вице-президент США Джей Ди Вэнс. И параллельно была консультантом программы продвижения интересов и бренда Украины в мире в неправительственной организации "Фонд поддержки реформ в Украине", которая и занималась продвижением грантоедов-рыночников в структуры украинской власти. С согласия последней.с апреля 2024 года Мария в целях борьбы с коррупцией в Украине основала и возглавила правление общественной организации "Сопротивление", которая была основана активистами кампании "Деньги для вооруженных сил". То есть по-прежнему знает, где деньги лежат и где их можно попилить.Но вершиной использования ее продуктивного грантоедчества стало назначение ее в 2020 году исполнительным директором Офиса простых решений и результатов, неправительственной организации, которая разрабатывала и внедряла реформы в Украине. По приглашению, вы не поверите, экс-президента Грузии Михо Саакашвили, который тогда был возвращен Зеленским в обойму укровласти.Там, в первом правительстве Зеленского под руководством некоего Алексея Гончарука судьба и столкнула Машу с – о, бинго! – Тимофеем Миловановым, который в первом правительстве при Зеленском стал первым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. И стал он им, потому что, несмотря на то, что он на 10 лет старше Маши, тоже был грантоедом всю свою никчемную жизнь.После окончания Киевского политеха прозябал исключительно в прозападных и западных вузах – начиная от Киево-Могилянской академии, ставшей кузницей грантоедов за американские деньги, до Висконсинского университета в Мадисоне (США), где он в 2004 году под "оранжевую революцию" и получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.Потом было профессорство в Боннском университете (Германия), Университете штата Пенсильвания и Питтсбургском университете (США).В 2016 году его назначили сначала членом, а потом и замглавы Совета Национального банка Украины (НБУ) на пятилетний срок. По квоте парламента. Более того, его толкали во власть, ибо всячески подчеркивали ум и способности: в 2014 году он вошел в число Top Economic Thinkers по версии Forbes, а потом два года включался в рейтинг лучших украинских экономистов по версии Forbes Ukraine. В 2019 году стал министром и членом Национального инвестиционного совета страны.Но, увы, ума ему это не прибавило. На своей министерской должности он запомнился лишь умственным каминг-аутом, совершенным с легкой руки олигарха Игоря Коломойского, который назвал его "дебилом". Меньше, чем через полгода после назначения Милованова Коломойский призвал его уйти в отставку со словами: "Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики на Украине — дебил".И наш Тимоха радостно согласился: "Я этого не скрываю, что я дебил ...Я шучу. Так что тут главное не это, а результаты. Мое видение — скандал исчерпан, потому что высказались все. ...Думаю, что здесь важно, что мы видим дискуссию внутри общества. Форма этой дискуссии кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Позиции очень разные — это и есть на самом деле свободное общество".Ну что тут можно сказать? Спорили-то они, министр и олигарх, о том, можно ли поджигать дом главы Нацбанка и позволительно ли над этим смеяться, чтобы это не влияло негативно на инвестиционный климат в стране. А получилось вон оно как – выяснили, что министром работает дебил.Как говорится, недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах: Милованова через пару-тройку месяцев с должности сняли, ибо он подтвердил свой самодиагноз, а олигарх еще какое-то время погужевал бодрячком.Сейчас все изменилось: Коломойский благополучно сидит в СИЗО в Киеве, прячась от экстрадиции в США, где его упекут на сто пожизненок, а вот Милованов по-прежнему внедряет реформы в Украине – читает лекции и переругивается с Машей. А че ему? Диагноз-то, судя по всему, мало изменился, равно как и аппетиты и тяга к баблу у Маши.Последняя информация о 49-летнем Милованове сводится к тому, что в 2022 году его назначили главой наблюдательного совета оборонного госконцерна "Укроборонпром". Видимо, либо неонацистским властям Зеленского совсем концерн не жалко, либо через него прокачиваются такие суммы, что на месте контролера нужен дебил, либо Милованов – опять грантоедческая крыша для отвода глаз.Но по-любому и Маша, и Тимоша – на плаву, они опять проповедуют реформы, рулят отраслями страны, борются с коррупцией, жрут друг друга у корыта и призывают кураторов разобраться с обидчиками и не жалеть денег. Для них, разумеется. И всем хорошо. И тем, кто дает, и тем, кто за это родину распродает.А спорят Маша, и Тимоха только о том, кто первый с наушничеством добежит к верховному уху. Милованов как-то рассказывал: "Если на вас написали донос – вы проиграли. Вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента". Маша тут его, как видим, вставила – все же помоложе и, видимо, поспособнее.Но такие в Украине и нужны. Они и обеспечили то, что в споре за Украину Россия проиграла США. Американцы быстрее и системнее нашли, подготовили и воспитали нужных людей, и это – тема отдельного, более серьезного разговора. Как-нибудь к ней вернемся, потому как в США USAID-то переподчинили, но функции его – подготовку таких грантоедов, как Маша и Тимоха, – не отменили…О том, что на самом деле произошло с Агентством USAID - в статье Павла Котова "Международное развитие под присмотром ЦРУ. Взлет и падение USAID"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

украина

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

украина, сша, вашингтон, тимофей милованов, владимир зеленский, игорь коломойский, набу, напк, сап, эксклюзив