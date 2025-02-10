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Кремль ответил на заявления Трампа по Газе
Кремль ответил на заявления Трампа по Газе - 10.02.2025 Украина.ру
Кремль ответил на заявления Трампа по Газе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля прокомментировал журналистам заявления президента США Дональда Трампа по Газе
2025-02-10T12:49
2025-02-10T12:49
2025-02-10T12:49
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"Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 миллиона палестинцев живут. Наверное, это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано государственное решение ближне-восточной проблемы. Таких вопросов возникает очень много. Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.Подробнее - в материале "Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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новости, газа, сша, кремль, дмитрий песков, дональд трамп
Новости, Газа, США, Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Кремль ответил на заявления Трампа по Газе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля прокомментировал журналистам заявления президента США Дональда Трампа по Газе
"Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 миллиона палестинцев живут. Наверное, это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности было обещано государственное решение ближне-восточной проблемы. Таких вопросов возникает очень много. Деталей мы пока с вами не знаем, поэтому надо набраться терпения", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет
.
Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор Газа лично.