"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа - 10.02.2025 Украина.ру
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"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа - 10.02.2025 Украина.ру
"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
Президент США Дональд Трамп хочет приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом 10 февраля глава Белого дома заявил в беседе с репортерами на борту своего самолета, написало агентство Associated Press
2025-02-10T12:15
2025-02-10T12:15
новости
газа
сектор газа
сша
дональд трамп
хамас
ближний восток
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По словам американского лидера, необходимо добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил сектор Газа с "местом под снос". Он также отметил, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, а палестинцы, в свою очередь, покинут Газу, если у них будет выбор. "Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — заявил Трамп. Между тем в ЕС рассматривается новый закон против танкеров, которые могут быть связаны с Россией. Подробности в публикации Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
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новости, газа, сектор газа, сша, дональд трамп, хамас, ближний восток
Новости, Газа, сектор Газа, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Ближний Восток

"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа

12:15 10.02.2025
 
© РИА Новости . Ахмет Абед / Перейти в фотобанкИзраиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Ахмет Абед
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Президент США Дональд Трамп хочет приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом 10 февраля глава Белого дома заявил в беседе с репортерами на борту своего самолета, написало агентство Associated Press

"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", — цитирует его издание.

По словам американского лидера, необходимо добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил сектор Газа с "местом под снос". Он также отметил, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, а палестинцы, в свою очередь, покинут Газу, если у них будет выбор.
"Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — заявил Трамп.
Фото: Синьхуа
03:15
Политика нулевой терпимости: Андрей Грозин рассказал, почему Трамп усиливает давление на ТегеранРешение об усилении давления на Тегеран было принято накануне визита Нетаньяху и было сделано для демонстрации поддержки политики нулевой терпимости Израиля по отношению к Ирану. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Между тем в ЕС рассматривается новый закон против танкеров, которые могут быть связаны с Россией. Подробности в публикации Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией
 
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