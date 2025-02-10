https://ukraina.ru/20250210/1060950271.html

"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа

"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа - 10.02.2025 Украина.ру

"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа

Президент США Дональд Трамп хочет приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом 10 февраля глава Белого дома заявил в беседе с репортерами на борту своего самолета, написало агентство Associated Press

2025-02-10T12:15

2025-02-10T12:15

2025-02-10T12:15

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По словам американского лидера, необходимо добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил сектор Газа с "местом под снос". Он также отметил, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, а палестинцы, в свою очередь, покинут Газу, если у них будет выбор. "Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — заявил Трамп. Между тем в ЕС рассматривается новый закон против танкеров, которые могут быть связаны с Россией. Подробности в публикации Политическая неразбериха: Евросоюз готовит закон для захвата танкеров, связанных с Россией

https://ukraina.ru/20250210/1060925733.html

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новости, газа, сектор газа, сша, дональд трамп, хамас, ближний восток