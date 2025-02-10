"Сейчас это место под снос": Трамп желает купить и облагородить сектор Газа
Президент США Дональд Трамп хочет приобрести сектор Газа и отстроить его, в том числе при помощи арабских стран. Об этом 10 февраля глава Белого дома заявил в беседе с репортерами на борту своего самолета, написало агентство Associated Press
"Я привержен идее покупки сектора Газа и владения им. Что касается его восстановления нашими силами, то мы можем предоставить другим странам Ближнего Востока возможность отстроить какие-то его части. Другие люди могут делать это под нашей эгидой", — цитирует его издание.
По словам американского лидера, необходимо добиться того, чтобы движение ХАМАС "туда не вернулось". Трамп сравнил сектор Газа с "местом под снос". Он также отметил, что арабские страны согласятся принять палестинцев после разговора с ним, а палестинцы, в свою очередь, покинут Газу, если у них будет выбор.
"Единственная причина, по которой они говорят о возвращении в Газу, заключается в том, что у них нет альтернативы", — заявил Трамп.
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