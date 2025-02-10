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Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США

Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США - 10.02.2025 Украина.ру

Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США

Еврокомиссия должна немедленно ответить на решение Дональда Трампа, предусматривающее введение ввозных пошлин на сталь и алюминий при ввозе в США. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

2025-02-10T11:25

2025-02-10T11:25

2025-02-10T11:28

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Накануне президент США заявил о введении ввозных пошлин для тех стан, которые применяют аналогичные меры в отношении товаров американского производства. Среди тех, кого коснулись ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% значатся ближайшие торговые партнёры Вашингтона – Канада, Мексика, Китай и Евросоюз.Барро напомнил, что ранее Трамп уже прибегал к введению пошлин и повышению их в торговых войнах в том числе и с ЕС. По мнению главы МИД Франции, решеине об ответных мерах ЕС почти принято.В интервью Барро уточнил: решение об ответе на применение Вашингтоном пошлин примет Еврокомиссия и её глава Урсула фон дер Ляйен якобы уже имеет решение, которое надо реализовать."Это предстоит определить Еврокомиссии - каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам, - сказал Барро. - Она заверила нас, что будет готова ввести их, когда настанет момент. Момент настал. Очевидно, я призываю Еврокомиссию это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов".Еврокомиссия воздерживается от комментариев на тему ответного введения пошлин или повышения таковых на товары производства США. Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел вопрос пошлин США в публикации Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа

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новости, сша, франция, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, мид, дипломатия, международные отношения, международная политика, международное право, торговая война, пошлина, импорт