Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США - 10.02.2025 Украина.ру
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Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США
Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США - 10.02.2025 Украина.ру
Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США
Еврокомиссия должна немедленно ответить на решение Дональда Трампа, предусматривающее введение ввозных пошлин на сталь и алюминий при ввозе в США. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
2025-02-10T11:25
2025-02-10T11:28
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Накануне президент США заявил о введении ввозных пошлин для тех стан, которые применяют аналогичные меры в отношении товаров американского производства. Среди тех, кого коснулись ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% значатся ближайшие торговые партнёры Вашингтона – Канада, Мексика, Китай и Евросоюз.Барро напомнил, что ранее Трамп уже прибегал к введению пошлин и повышению их в торговых войнах в том числе и с ЕС. По мнению главы МИД Франции, решеине об ответных мерах ЕС почти принято.В интервью Барро уточнил: решение об ответе на применение Вашингтоном пошлин примет Еврокомиссия и её глава Урсула фон дер Ляйен якобы уже имеет решение, которое надо реализовать."Это предстоит определить Еврокомиссии - каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам, - сказал Барро. - Она заверила нас, что будет готова ввести их, когда настанет момент. Момент настал. Очевидно, я призываю Еврокомиссию это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов".Еврокомиссия воздерживается от комментариев на тему ответного введения пошлин или повышения таковых на товары производства США. Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел вопрос пошлин США в публикации Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
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новости, сша, франция, вашингтон, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, мид, дипломатия, международные отношения, международная политика, международное право, торговая война, пошлина, импорт
Новости, США, Франция, Вашингтон, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, МИД, дипломатия, международные отношения, Международная политика, международное право, торговая война, пошлина, импорт

Франция призвала Еврокомиссию ответить на повышение пошлин США

11:25 10.02.2025 (обновлено: 11:28 10.02.2025)
 
© commons.wikimedia.org / Aurore Martignoni
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© commons.wikimedia.org / Aurore Martignoni
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Еврокомиссия должна немедленно ответить на решение Дональда Трампа, предусматривающее введение ввозных пошлин на сталь и алюминий при ввозе в США. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Накануне президент США заявил о введении ввозных пошлин для тех стан, которые применяют аналогичные меры в отношении товаров американского производства. Среди тех, кого коснулись ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% значатся ближайшие торговые партнёры Вашингтона – Канада, Мексика, Китай и Евросоюз.
Барро напомнил, что ранее Трамп уже прибегал к введению пошлин и повышению их в торговых войнах в том числе и с ЕС. По мнению главы МИД Франции, решеине об ответных мерах ЕС почти принято.
"Трамп уже делал это в 2018 году, и тогда мы ответили, в этот раз мы ответим вновь", - сказал глава МИД Франции.
В интервью Барро уточнил: решение об ответе на применение Вашингтоном пошлин примет Еврокомиссия и её глава Урсула фон дер Ляйен якобы уже имеет решение, которое надо реализовать.
"Это предстоит определить Еврокомиссии - каков будет список товаров, которые подвергнутся ответным мерам, - сказал Барро. - Она заверила нас, что будет готова ввести их, когда настанет момент. Момент настал. Очевидно, я призываю Еврокомиссию это сделать, у нас не должно быть никаких колебаний, когда речь идёт о защите наших интересов".
Еврокомиссия воздерживается от комментариев на тему ответного введения пошлин или повышения таковых на товары производства США.
Автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел вопрос пошлин США в публикации Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
 
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