https://ukraina.ru/20250206/1060856230.html

Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа

Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа - 06.02.2025 Украина.ру

Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа

Не прошло и двух недель с начала второго срока президентства Дональда Трампа, как он взялся за старое и ввёл импортные пошлины против мексиканских, канадских и китайских товаров, заодно пригрозив пошлинами Евросоюзу.

2025-02-06T06:20

2025-02-06T06:20

2025-02-06T06:20

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Отношение у Трампа к пошлинам предельно утилитарное и максимально волюнтаристское: пошлины используются для достижения сиюминутных политических целей и вводятся без оглядки на какие-либо соглашения, членом которых являются США. Но есть всё же во внешнеторговом подходе Дональда Трампа особенности, достойные рассмотрения.Бей слабыхПервой под ограничения попала Колумбия. Ей досталось за нежелание принимать депортированных из США нелегальных мигрантов, после чего её экспорт в США обложили 25% пошлиной, и Богота резко передумала. Настолько, что президент Колумбии заявил о готовности отправить за нелегалами президентский борт.Затем пошлины ввели против Мексики и Канады. Первой досталось по совокупности: за торговый баланс (в Мексику десятилетиями выводились производства из США), наркотрафик и нелегальную миграцию. Ставка та же — 25% на импорт. Однако после беседы Трампа с президентом Мексики Шейнбаум вступление в силу пошлин приостановили на месяц в обмен на отправку Мексикой 10 тыс. своих военнослужащих на границу с США, где они должны разворачивать мигрантов и гонять бойцов наркокартелей. Насколько будут эффективны усилия явно недостаточного по своей численности контингента — вопрос открытый.Канаде тоже всыпали 25%, но очень быстро введение пошлин отложили на 20 дней в обмен на реализацию плана пограничных мер стоимостью 1,3 млрд долларов, включающий укрепление границы и борьбу с наркотрафиком.Первая волна пошлин показала, что США будут без проблем топтать слабые и зависимые от американского рынка (Колумбия) без оглядки на политические и экономические последствия, но в случае с ближайшими соседями Трамп быстро включил "заднюю", предпочтя довольствоваться малыми, но пиароёмкими уступками. Такой подход явно показывает, что вопрос торгового баланса для Трампа является вторичным: для него важнее пиар в рамках логики низковисящих плодов, когда политик решает проблемы, не требующие больших усилий.Если бы Канада и Мексика встали в позу, то очень быстро пошлины обернулись бы проблемами для самих США так как многие товары на американском рынке сходу подорожали бы 25% и этот рост оценили бы американские потребители, которым пришлось бы переплачивать. А вот с Китаем и Европой Трамп может проявить упорство.Унижай немощныхТорговая война с Европой пока не начата, но кары от Трампа уже анонсированы. Тем более, что Евросоюз своими же руками сделал себя крайне уязвимым перед давлением из США, практически обнулив торговлю с Россией и закупки у неё энергоносителей.Сопротивляться США ЕС не сможет, а поводом для введения ограничений будет всё тот же торговый баланс (США наторговали с ЕС примерно на минус 200 млрд долларов). Зато пространства для торга в данном случае куда больше, чем с Китаем: ЕС наверняка нарастит закупки энергоносителей у США (а куда ему деваться?) и продовольствия (за счёт отказа от импорта из России). Не исключено, что на этом Трамп и успокоится, если, конечно, ЕС не станет проявлять особую принципиальность в отстаивании своих интересов, впрочем, это Европе после 2022 года не свойственно.Дави сильногоНелюбовь к Китаю Трамп демонстрировал и во время своего первого срока. В 2016 году, ещё до избрания, Трамп жаловался, что "Китай насилует нашу страну" из-за торгового дефицита в 335 млрд долларов. В 2018 году США ввели пошлины в размере 25% на 1300 китайских товаров общей стоимостью свыше 50 млрд долларов. Китай ответил взаимностью. К лету 2019 года под американские пошлины попали уже товары общей стоимостью свыше 200 млрд долларов, а после и вовсе на 250 млрд долларов. Также были введены санкции в высокотехнологичной сфере: под удар попали корпорации ZTE и Huawei, платёжные системы Alipay и WeChat Pay. При Байдене пошлины на китайский импорт не вводились, но администрация демократов в целом продолжила курс республиканцев: санкции против Huawei последовательно ужесточали, под ограничения попала большая часть китайского хайтека, включая разработки ИИ и квантовых компьютеров. Заодно при Байдене американские корпорации стимулировали переносить производство из Китая в США, а если это было слишком дорого для корпораций, то в Индию.Вернувшись в своё кресло, Трамп ввёл 10% пошлины на весь импорт из Китая. Формальным поводом стала борьба с производством фентанила, который в США выпускают из китайских прекурсоров. Впрочем, есть и фактор экономики: за 11 месяцев 2024 года США наторговали с Китаем на минус 270 млрд долларов. Ограничения вводились в рамках законна о международных чрезвычайных экономических мерах 1977 года, то есть под прикрытием обеспечения национальной безопасности, что усложняет оспаривание подобных ограничений в судах, в том числе международных.Китай ответил США комплексно.Во-первых, под 15% пошлину попали уголь и СПГ, под 10% нефть, легковые автомобили, грузовики (включая Cybertruck компании Tesla) и сельхозтехника общей стоимостью около 14 млрд долларов.Во-вторых, КНР внесла в черный список владельца бренда Calvin Klein, PVH Corp., и американскую компанию по секвенированию генов Illumina Inc.В-третьих, было инициировано антимонопольное расследование против Google из-за злоупотреблений на рынке онлайн-рекламы, на очереди расследование против Apple и Intel. Против Nvidia расследование ведётся ещё с декабря прошлого года.Кроме того, Пекин усилил давление на США на рынке редкоземельных металлов, где у КНР мировая монополия. Летом 2024 года были введены ограничения на экспорт галлия, германия и сурьмы в виде лицензирования, а к началу зимы поставки прекратились полностью. Теперь же в список товаров, подлежащих экспортному контролю, китайские власти внесли вольфрам.Как видно, США ограничения вводить легче — они покупают у Китая товаров больше, чем продают. Китай же в свою очередь ограничения вводит осторожно и по тем товарным категориям, по которым может без проблем заместить американские товары. А вот американским IT-корпорациям китайские расследования могут аукнуться, но масштаб проблем пока совершенно непонятен.***Никакой быстрой отмены пошлин со стороны США не будет так как противоречия между странами копились давно и перешли из количества в качество.1. КНР не стала довольствоваться ролью производителя ширпотреба, который ей позволили выпускать США, а стала во второй половине "десятых" осваивать производство товаров с высокой добавленной стоимостью. Яркие примеры — производство смартфонов (Google их уже практически не производит, а доля Apple на китайском рынке быстро падает), телекоммуникационного оборудования, автомобилей (за 20 лет доля китайских автомобилей на мировом рынке выросла с 1% до 39%).2. КНР активизировала свои разработки в сфере хай-тека, который США считали своей вотчиной, полагая, что лидерство их IT-компаний является безусловным и не подлежащим сомнению. Санкции в свою очередь не сработали: Huawei живее всех живых, полупроводниковые и электронные производства успешно развиваются.3. Китай успешно догнал США в части ИИ и нейронных сетей, пусть сейчас западная пресса и рассказывает, что с китайским ИИ всё не так однозначно (дескать, обучение стоило сильно дороже заявленного, ИИ никак не защищён и вообще DeepSeek украла разработки у OpenAI).4. КНР проводит самостоятельную внешнюю и внешнеэкономическую политики, не обращая внимания на США.Проще говоря, у США и КНР противоречия по самой главной статье — земельному вопросу, или тому, кто кого первым в землю зароет. В таком случае договориться об отмене пошлин будет куда сложнее, чем прежде из-за огромного массива разногласий и уверенности в несправедливости действий оппонента.Парадоксально, не считая грядущей (и неизбежной) потери европейского рынка Россия от торговых войн Трампа останется в плюсе.Во-первых, отказываясь от энергоносителей из США, Китай будет наращивать их закупки в России.В-третьих, наблюдать за тем, как страдают враги всегда приятно. Тем более, если самой России США уже ничего сделать не могут — все санкции и так введены.О том, как действует ан внешнеполитическом треке Трамп - в статье Захара Виноградова "Политик Путин против риэлтера Трампа. Ультиматум президента США президенту РФ как технологический прием"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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сша, китай, мексика, дональд трамп, джо байден, ес, google, tesla