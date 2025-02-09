Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Запорожскому фронту нужно раскачаться, потому что сейчас он находится в несколько дремлющем состоянии. Также стоит продолжать развивать наступление у границ Днепропетровской области. А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По его словам, Запорожский фронт должен прийти в движение, так как сейчас он находится в несколько “дремлющем состоянии”. Стешин отметил, что ВС РФ надо обязательно взять Гуляйполе.
“Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет”, — рассказал он.
Между тем он напомнил, что ВС РФ вышли к границам Днепропетровской области. По мнению собеседника издания, это две самые серьезные цели российской армии.
“А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика”, — заявил Стешин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин подчеркнул, что взятие Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.
По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.
6 февраля, 06:15Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов ЯраПадение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”