Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке - 09.02.2025 Украина.ру
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Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке
Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке - 09.02.2025 Украина.ру
Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке
Запорожскому фронту нужно раскачаться, потому что сейчас он находится в несколько дремлющем состоянии. Также стоит продолжать развивать наступление у границ Днепропетровской области. А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация
2025-02-09T08:44
2025-02-09T08:44
новости
россия
днепропетровская область
дзержинск (торецк)
вооруженные силы украины
украина
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По его словам, Запорожский фронт должен прийти в движение, так как сейчас он находится в несколько “дремлющем состоянии”. Стешин отметил, что ВС РФ надо обязательно взять Гуляйполе.“Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет”, — рассказал он.Между тем он напомнил, что ВС РФ вышли к границам Днепропетровской области. По мнению собеседника издания, это две самые серьезные цели российской армии.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин подчеркнул, что взятие Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
https://ukraina.ru/20250206/1060847093.html
россия
днепропетровская область
дзержинск (торецк)
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, днепропетровская область, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, украина, вс рф
Новости, Россия, Днепропетровская область, Дзержинск (Торецк), Вооруженные силы Украины, Украина, ВС РФ

Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке

08:44 09.02.2025
 
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Запорожскому фронту нужно раскачаться, потому что сейчас он находится в несколько дремлющем состоянии. Также стоит продолжать развивать наступление у границ Днепропетровской области. А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По его словам, Запорожский фронт должен прийти в движение, так как сейчас он находится в несколько “дремлющем состоянии”. Стешин отметил, что ВС РФ надо обязательно взять Гуляйполе.
“Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет”, — рассказал он.
Между тем он напомнил, что ВС РФ вышли к границам Днепропетровской области. По мнению собеседника издания, это две самые серьезные цели российской армии.
“А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация. Мы уже подходим к Константиновке, с которой она начинается. Это сложный объект. Высоты, ставки, частный сектор, высотная жилая застройка, промышленные объекты. Это длинная кишка-колбаса. Если мы ее сдавим слева и справа, мы оттуда выдавим ВСУ как пасту из тюбика”, — заявил Стешин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин подчеркнул, что взятие Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.
По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
6 февраля, 06:15
Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов ЯраПадение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”
Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров
 
НовостиРоссияДнепропетровская областьДзержинск (Торецк)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВС РФ
 
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