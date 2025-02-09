https://ukraina.ru/20250209/1060885941.html

Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке

Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке - 09.02.2025 Украина.ру

Кишка-колбаса: Стешин рассказал, что поможет ВС РФ выдавить ВСУ как пасту из тюбика в Константиновке

Запорожскому фронту нужно раскачаться, потому что сейчас он находится в несколько дремлющем состоянии. Также стоит продолжать развивать наступление у границ Днепропетровской области. А самое главное — Славянско-Краматорская агломерация

2025-02-09T08:44

2025-02-09T08:44

2025-02-09T08:44

новости

россия

днепропетровская область

дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

украина

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058661_0:77:2000:1202_1920x0_80_0_0_7219771ebfd017fec6a445f9459a93a3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. По его словам, Запорожский фронт должен прийти в движение, так как сейчас он находится в несколько “дремлющем состоянии”. Стешин отметил, что ВС РФ надо обязательно взять Гуляйполе.“Это достаточно смешной райцентр. Я был там в 2014 году, столицей анархизма там и не пахнет”, — рассказал он.Между тем он напомнил, что ВС РФ вышли к границам Днепропетровской области. По мнению собеседника издания, это две самые серьезные цели российской армии.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный историк и журналист Евгений Норин подчеркнул, что взятие Дзержинска (Торецка) и Часов Яра будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве.По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.Полный текст интервью Дмитрия Стешина: Запорожье - самый реальный город, который может попасть под удар накануне переговоров

https://ukraina.ru/20250206/1060847093.html

россия

днепропетровская область

дзержинск (торецк)

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепропетровская область, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, украина, вс рф