Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты - 09.02.2025 Украина.ру
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Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты
Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты - 09.02.2025 Украина.ру
Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты
Для единой валюты нужно единое экономическое пространство. В БРИКС этого нет. Хотя бы потому, что Россия и другие страны объединения на разных континентах. Сложно представить, что БРИКС может создать единый рынок. А без единого рынка создание единой валюты невозможно
2025-02-09T09:00
2025-02-09T09:00
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.По его словам, теоретически страны БРИКС могут создать единый рынок биржевых товаров, потому что они торгуются по-своему.“Но это же только часть рыночных отношений. А потребительские товары? А машиностроение? Этого не будет, это утопия”, — резюмировал Сторчак.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.Песков подчеркнул, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
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новости, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, брикс, валюта, криптовалюта
Новости, Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, БРИКС, валюта, криптовалюта

Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты

09:00 09.02.2025
 
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Для единой валюты нужно единое экономическое пространство. В БРИКС этого нет. Хотя бы потому, что Россия и другие страны объединения на разных континентах. Сложно представить, что БРИКС может создать единый рынок. А без единого рынка создание единой валюты невозможно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
“Единой валюты БРИКС не будет еще много лет. Даже если центробанки начнут над этим работать, это будет в формате криптовалюты, потому что единого рынка у нас нет. Поэтому президент и Центробанк РФ делают упор на то, что мы развиваем расчеты в национальных валютах”, — объяснил собеседник издания.
По его словам, теоретически страны БРИКС могут создать единый рынок биржевых товаров, потому что они торгуются по-своему.
“Но это же только часть рыночных отношений. А потребительские товары? А машиностроение? Этого не будет, это утопия”, — резюмировал Сторчак.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.
Песков подчеркнул, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.
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