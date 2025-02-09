Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты
Для единой валюты нужно единое экономическое пространство. В БРИКС этого нет. Хотя бы потому, что Россия и другие страны объединения на разных континентах. Сложно представить, что БРИКС может создать единый рынок. А без единого рынка создание единой валюты невозможно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
“Единой валюты БРИКС не будет еще много лет. Даже если центробанки начнут над этим работать, это будет в формате криптовалюты, потому что единого рынка у нас нет. Поэтому президент и Центробанк РФ делают упор на то, что мы развиваем расчеты в национальных валютах”, — объяснил собеседник издания.
По его словам, теоретически страны БРИКС могут создать единый рынок биржевых товаров, потому что они торгуются по-своему.
“Но это же только часть рыночных отношений. А потребительские товары? А машиностроение? Этого не будет, это утопия”, — резюмировал Сторчак.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.
Песков подчеркнул, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.
31 января, 13:49Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКСМежду странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты. Об этом 31 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы американского государства Дональда Трампа, который пообещал ввести против стран БРИКС импортные пошлины в размере 100%, если они будут создавать новую валюту