https://ukraina.ru/20250209/1060807145.html

Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты

Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты - 09.02.2025 Украина.ру

Это утопия: Сторчак рассказал, почему странам БРИКС еще далеко до создания собственной валюты

Для единой валюты нужно единое экономическое пространство. В БРИКС этого нет. Хотя бы потому, что Россия и другие страны объединения на разных континентах. Сложно представить, что БРИКС может создать единый рынок. А без единого рынка создание единой валюты невозможно

2025-02-09T09:00

2025-02-09T09:00

2025-02-09T09:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.По его словам, теоретически страны БРИКС могут создать единый рынок биржевых товаров, потому что они торгуются по-своему.“Но это же только часть рыночных отношений. А потребительские товары? А машиностроение? Этого не будет, это утопия”, — резюмировал Сторчак.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между странами БРИКС не ведется разговор о создании общей валюты.Песков подчеркнул, что в объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти

https://ukraina.ru/20250131/1060719237.html

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новости, россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, брикс, валюта, криптовалюта