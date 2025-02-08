https://ukraina.ru/20250208/1060917164.html

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта - 08.02.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта

На линии боевого соприкосновения заметное оживление. Упорные бои продолжаются практически на всех направлениях. На севере Харьковской области российская армия продолжает наступление по правому берегу реки Оскол в направлении Купянска и Великого Бурлука.

2025-02-08T12:12

2025-02-08T12:12

2025-02-08T12:16

россия

украина

курская область

владимир зеленский

дональд трамп

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

нато

генштаб

т-90м "прорыв"

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За последнюю неделю здесь занято несколько плацдармов. Именно с них будут развиваться дальнейшие наступательные действия. Отмечается, что армия РФ продвинулась здесь ещё на один километр. Много это или мало?На линии боевого соприкосновения заметное оживление. Упорные бои продолжаются практически на всех направлениях. На севере Харьковской области российская армия продолжает наступление по правому берегу реки Оскол в направлении Купянска и Великого Бурлука. За последнюю неделю здесь занято несколько плацдармов. Именно с них будут развиваться дальнейшие наступательные действия. Отмечается, что армия РФ продвинулась здесь ещё на один километр. Много это или мало?Активные боестолкновения на этом направлении фронта ведутся непрерывно. Российская армия давит противника артиллерией и ударными дронами. Штурмовые подразделения атакуют ВСУ малыми группами, рассекая позиции противника и заставляя его отступать. Где-то — на километр в сутки, где-то, как в районе Зеленого Гая, — на 500 метров.Соглашусь с мнением авторитетных военных специалистов в том, что темпы наступления в зоне СВО нельзя оценивать метрами и километрами. Есть немало важных обстоятельств, влияющих на продвижении наших войск даже на этом конкретном Купянском участке фронта. Говорить, что противник ещё силен, пытается защищать позиции и подтягивает резервы, вроде как наивно, но это реальность. Противодействие со стороны ВСУ достаточно сильное, хотя превосходство нашей армии ощутимее.Особенность всего Харьковского направления и в том, что здесь большое количество населенных пунктов, которые ВСУ превратили в укрепленные оборонительные линии. Пройти их с наскока, достаточно сложно, тем более, что наша армия старается избегать ненужных потерь и не ломится в лоб.Это не как во время операций заключительного этапа Великой Отечественной, когда, взломав оборону фашистов, Т-34 наматывали на гусеницы и по сотне километров, врываясь в занятые немцами города. На Донбассе танкам, даже таким совершенным, как Т-90М „Прорыв “, так разогнаться невозможно. Да, наверно, и не нужно. В начале СВО мы прорывались на значительные расстояния, а затем такую тактику пришлось переосмысливать. И уже километр продвижения в сутки можно считать приличной скоростью продвижения.Даже не заглядывая в планы российского Генштаба, складывается впечатление о подготовке массированных наступательных действий. Здесь в первую очередь рассматривается Курская область, где ВСУ сейчас попытались нанести упреждающий контрудар. Это некая конвульсия киевского режима, которому приходится оголять другие участки.Собственно, нам это в определенной степени выгодно, поскольку мы сможем двигаться на других направлениях, в том числе и в Харьковской области. Неслучайно на берегах реки Оскол созданы плацдармы для наступления, и они обязательно сработают. Наверняка на расстояния больше, чем в один километр.Контратаку ВСУ в Курской области нужно рассматривать не только в оперативно-тактическом плане, но и военно-политической плоскости. Активные действия противника в курском приграничье связаны с предстоящими переговорами по Украине. Напомним, мировые СМИ уже сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена представит план по урегулированию украинского конфликта: на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 14–16 февраля. Называется и более поздняя дата-20 февраля. Впрочем, не в этом суть.Скоро, скорее всего, на мой взгляд, состоятся переговоры между лидерами России и США, и Киев своими действиями в Курской области хочет показать, что они очень стойкие и прочее. Зеленский считает, что Суджа для него – это своеобразный козырь в рукаве, поэтому ВСУ и держатся за этот плацдарм. Уверен, что вопрос Курской области будет подниматься в ходе переговоров. За Суджанский плацдарм противник будет "держаться зубами до последнего", бросая туда много техники и все силы, в том числе заключенных, тероборонщиков и иностранных наемников.Кстати, о попытках массированной контратаке ВСУ оперативно подтвердили в Минобороны РФ, сообщив, что противник безуспешно атаковал российские силы в районе Суджи. В ведомстве отметили, что подразделения группировки "Север" сорвали попытку контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. Потери ВСУ только за сутки на курском направлении составили более 370 человек, 11 танков, семь БМП, больше 20 единиц бронированных автомобилей и инженерной техники — добавили в ведомстве.Российская армия нанесла массированный огневой удар по скоплению боевиков 80-й львовской бригады, подготовленной для проведения карательных операций в Курской области. По предварительной информации, уничтожены десятки нацистов. Среди них были и те, кто принимал участие в пытках и расстрелах русских пленных солдат и мирных жителей Донбасса.Первые прилеты по пункту временной дислокации 80-й бригады ВСУ, сформированной из уроженцев западной Украины, начались около 12 ночи. В полночном небе сначала появились российские разведывательные беспилотники, а следом обрушился ракетный удар."По предварительным данным, атака могла быть направлена по местам сосредоточения 80-й десантно-штурмовой бригады, которые дислоцируются в н. п. Стецковка и Верхнее Песчаное, — пишет Telegram-канал „Партизаны Украины “. — Это соединение активно задействовано в боевых действиях на Курском направлении". По имеющейся информации "партизан", число уничтоженных боевиков, судя по колоннам машин скорой медицинской помощи, которые метались всю ночь между больницами и местом взрыва, очень большое. Над Сумами стоял удушающий запах гари...Тема потерь украинской армии излюблена как на самой Украине, так и на Западе. В России тоже периодически ведут подсчет уничтоженного противника. И цифры у всех разные. Понятно, что у киевского режима они минимальные. Там попросту не рискуют называть точные данные, поэтому врут и изворачиваются, понимая, что реальность для населения страны будет шокирующей.Еще год назад Зеленский говорил о 31 тыс. погибших, это при том, что тогда же генштаб украинской армии озвучил для ставки верховного главнокомандующего данные о 70 тыс. павших на поле боя и еще 35 тыс. пропавших без вести. Российский Генштаб считает, что потери украинской армии превысили 500 тыс. человек, сюда входят как погибшие, так и тяжелораненые, которые вынуждены надолго, если не навсегда, покинуть поле боя. Сейчас только в Курской области за полгода боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла более 57 тыс. человек.Ни в одной армии мира никогда не раскроют свои потери, пока идут боевые действия, так что можно оперировать лишь приблизительными данными. По отношению к Украине, со слов того же самого Зеленского, они „огромные “. Правда, это он произнес в надежде на западную помощь, в том числе в живой силе. Сейчас планку понизил, чтобы никого уже не шокировать своими трупами.Хорошо, сейчас украинские генералы говорят более чем о 100 тыс. погибших военнослужащих. Но ведь сюда нужно приплюсовать и 200 тыс. дезертиров ВСУ, это озвучивают украинские парламентарии. А ведь беглецы, которые где-то „растворились “, тоже потеряны для армии. Попавшие в плен, которых, по примерным подсчетам, более 18 тыс., в ВСУ служить тоже не будут, а Киев крайне редко и неохотно идет на обмены военнопленными. Я уже молчу о тысячах ухилянтов, которые покинули Украину и прячутся за границей.Очень похоже, что киевский режим не знает истинного положения дел со своими военными потерями или не хочет их знать. Например, не плюсует армейские потери с национальной гвардией, а также отправленными на фронт пограничниками и полицейскими. Если брать обобщенно, то их будет гораздо больше официальных цифр.Естественно, нехватка хорошо обученного личного состава, огромные безвозвратные потери украинских бригад, в первую очередь сказываются на оперативно-тактической обстановке на фронте. Так, в районе Торского выступа всю неделю шли бои возле Колодезей, Ямполовки и Новолюбовки. Зафиксировано применение БПЛА "Ланцет" по тыловым объектам противника. Российские подразделения систематически уничтожают опорные пункты ВСУ, применяя различные средства поражения, включая противотанковые мины для подрыва украинских укреплений. В Часов Яре ВС РФ взяли под контроль северную часть города и теперь дожимают противника в центре и на юге. Под нашим постоянным давлением оборона ВСУ проседает, благодаря чему хоть и не быстро, но идем вперед.На Кураховском направлении штурмовые подразделения ВС России расширили зону контроля в "кармане", выйдя с юга к н.п. Дачное, и зачистив расположенный там опорный пункт. В результате оказываемого на противника воздействия, остатки его обороны были сломлены окончательно, и наши подразделения вышли на западную окраину Дачного.Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий. Судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя. Это дает хорошую возможность вести наступательные действия с выходом на Запорожский участок фронта с фланга. На Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках. Российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ.Всю неделю шли бои в районе Торецка(Дзержинска). Наши войска прорвали оборону противника и зашли в центр Щербиновки, север села оставался в серой зоне. На участок противник перебросил элитные подразделения, в том числе и 12 бригаду, но дестабилизация обороны не позволила провести маневры для успешных контратак. В конце недели Министерство обороны России официально сообщило об освобождении города Торецк (Дзержинск) в ДНР. В боях отличились 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады 51-й армии ВС РФ, а также добровольческого формирования "Ветераны".Видимо, не на шутку встревоженные происходящим, западные страны НАТО решили действовать решительнее. Поставки французских истребителей Mirage 2000 Украине, которые анонсировались президентом Макроном в июне 2024 года, в итоге состоялись, самолеты прибыли по назначению. Правда, ни точная их численность — то ли три, то ли шесть, ни место базирования доподлинно неизвестны. Возможно, что где-то в западных регионах Украины. Военная российская разведка пока молчит, вероятно их не обнаружила по той причине, что сами Mirage маскируются на одном из польских или румынских аэродромов.На самой Украине, особенно в западных её регионах, ещё остались военные аэродромы, на которых они могли бы базироваться. Правда, российская армия к ним уже пристрелялась высокоточными ракетами большой дальности, типа "Калибра", "Кинжала", "Искандера", да и другими тоже. И если укрыть Mirage в бетонных ангарах ещё как-то можно, правда, без особой гарантии безопасности, то аэродромная инфраструктура и взлетно-посадочные полосы там изрядно подпорчены. Откуда военно-воздушные силы будут поднимать и сажать французские истребители — большой вопрос.Не исключено, что с территории сопредельных Польши или Румынии, после взлета с которых Mirage будут делать короткую промежуточную посадку на Украине, после чего отправляться дальше для осуществления бомбежки. Эти истребители оснастили именно ракетами класса "воздух — земля", что не предполагает ведение воздушного боя с российскими истребителями, которые будут охотиться за "французами", как и за украинскими самолётами."Столь незначительное количество французских истребителей у украинской армии в любом случае „погоды не сделает “и не поможет добиться воздушного превосходства в небе, — справедливо считают авторитетные специалисты ВКС России. - Тем более наши боевые пилоты поднаторели в воздушных боях, а при наличии дальнобойных ракет будут рассматривать любого противника как воздушную цель".На днях уже министр обороны Украины Умеров озвучил информацию, что Киев получил от Нидерландов партию истребителей американского производства F-16. Их количество опять же не уточняется. По идее в небе Украины должны кружить многочисленные эскадрильи западных самолётов, но что-то их пока не наблюдается. К счастью для самих украинских пилотов.Впрочем, со стороны Запада можно услышать вполне трезвые суждения о противостоянии НАТО и России. Правда, обычно их высказывают уже отставные военные, но тем не менее это интересный взгляд с той стороны. Они сводятся к тому, что ни одна из крупных стран НАТО не мобилизована в промышленном отношении для ведения войны. Вооруженные силы стран НАТО недостаточно многочисленны и не имеют опыта современной беспилотной войны.О том, что говорят украинские эксперты о происходящем на фронтах СВО - в статье Дмитрия Ковалевича "Новая курская авантюра и ухудшение под Харьковом. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте"

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