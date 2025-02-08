https://ukraina.ru/20250208/1060914330.html

Новая курская авантюра и ухудшение под Харьковом. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

Новая курская авантюра и ухудшение под Харьковом. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте - 08.02.2025 Украина.ру

Новая курская авантюра и ухудшение под Харьковом. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронте

На этой неделе исполнилось полгода с момента начала авантюры Зеленского в Курской области, смысла которой многие украинские военные не понимают до сих пор, учитывая отступление ВСУ в Донбассе.

2025-02-08T06:10

2025-02-08T06:10

2025-02-08T06:10

эксклюзив

россия

купянск

харьковская область

игорь мосийчук

николай стариков

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вооруженные силы украины

мид

рада

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Курская авантюра 3.0Тем не менее, в четверг 6 февраля ВСУ предприняли попытку нового наступления в Курской области, что произошло сразу же после визита в Киев главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми. Зеленский заявил, что Курск якобы еще "отыграет на переговорах".Британская The Telegraph 7 февраля пишет, что России, вероятно, придется обменять тысячи квадратных километров на Украине на несколько сотен в Курской области.Украинский эксперт в области энергетики Олег Попенко в тот же день предлагает свой "курс обмена": "Я более чем уверен, что российская сторона захочет вернуть её назад, и, думаю, такой change – обмен Запорожской, Херсонской областей на Курскую. Или, например, передача ЗАЭС Украине и возобновление транзита российского газа через территорию Украины".Предыдущая попытка "рождественского наступления" в том же регионе на хутор Бердин оказалась провальной и обернулась массовым забоем западной военной техники. Украинские эксперты тогда подозревали, что технику специально гонят на убой в преддверии ревизии, которую обещала новая администрация США. Новая попытка наступления обернулась примерно тем же.Бывший нардеп Игорь Мосийчук* сообщает о трагедии 225 отдельной штурмовой бригады, в которой люди уже второй месяц пропадают на курском направлении сотнями и тысячами.Украинский телеграм-канал "Легитимный" пишет, что для россиян это наступление не стало неожиданностью, так как они к нему готовились, и последние дни на этом направлении сами не наступали. В то же время российские БПЛА и ракеты две недели до наступления методично уничтожали накапливаемые ВСУ резервы в Сумской области. Однако на этом, по версии авторов канала, Зеленский не остановится и может предпринять бросок через Днепр, чтобы пробиться к ЗАЭС (Энергодару), так как ему очень уж нужен этот актив.Продвижение ВС РФ в Харьковской областиНовая попытка наступления на Курск отчасти перебила в украинских СМИ катастрофическую ситуацию для ВСУ, которая нарастает в Харьковской области, где российская армия на этой неделе взяла новые плацдармы и укрепрайоны. Украинский военный эксперт Олег Стариков гадает, пойдут ли дальше ВС РФ на Изюм или Купянск. По его мнению, направление на Купянск будет в приоритете. "Я считаю, что дальнейшее движение противника будет на юг, на Купянск, чтобы перерезать логистику. Ведь Купянск – крупный железнодорожный узел. Логика противника понятна – перерезание всей логистики", – сказал Старков. В случае успеха, по мнению эксперты, российская армия далее будет брать в клещи Славянско-Краматорскую агломерацию, где расположен крупный укрепрайон ВСУ.Украинский эксперт и полковник Константин Машовец крайне встревожен продвижением ВС РФ под Купянском. "Ситуация к северу от Купянска продолжает ухудшаться. Передовые подразделения противника, очевидно, смогли вытеснить украинские войска из села Западное и расширить свой плацдарм на юг вдоль Оскола", - жалуется эксперт. Он считает, что через несколько недель ситуация для ВСУ на востоке Харьковской области может резко ухудшиться.Украинский телеграм-канал "Рубикон" отмечает, что ситуация для ВСУ ухудшилась еще после недавнего взятия российской армией поселка Двуречная. "Взяв под контроль Двуречную, ВС РФ застолбили за собой плацдарм на левом берегу Оскола. И это уже создает проблемы не только Купянску, над которым нависает Двуречная, но и огромной северо-восточной части всей Харьковской области с центром в Великом Бурлуке", - пишет "Рубикон". Авторы отмечают, что российская армия продолжает медленно продвигаться в Харьковской области и уже контролирует 1600 квадратных километров этого региона."Бред" Зеленского о потеряхНедавнее заявление Зеленского о потерях в ВСУ, которых он насчитал лишь 45 000, вызвало на этой неделе целую волну негодования в среде самих украинских военнослужащих. Офицер ВСУ Антон Черный рассказывает, что 90% погибших просто не эвакуируют и они официально числятся пропавшими без вести. "У нас, чтобы вы понимали, из ста процентов "двухсотых", которые остались на поле боя, процентов десять только забирают, остальные все остаются пятисотыми, типа без вести пропавшими, но все прекрасно знают, что они остались там", – рассказывает украинский офицер на канале "Альфа медиа". Естественно, семьи 90% погибших не получают за них положенные им компенсации.Нардеп Александр Дубинский утверждает, что Зеленский "не дружит ни с головой, ни с калькулятором", озвучивая такие данные о погибших. Если учитывать, что до войны на Украине было около 29 000 населенных пунктов, то в среднем должно быть не более двух могил погибших украинцев в населенном пункте. Депутат Рады Анна Скороход, комментируя цифры по потерям в ВСУ, заявленные Зеленским, отметила, что лучше вообще ничего не говорить, чем "озвучивать тот бред, который звучит сейчас".Осыпание фронтаУкраинский военный эксперт и волонтер Тарас Чмут на канале "Милитарный" жалуется, что украинское командование сейчас всех специалистов гонит в штурмовые роты. "Если сначала набирали с рот охраны, рот обеспечения, каких-то тыловых подразделений, то сейчас там людей выгребли, и уже идут на более дефицитные должности. В том числе, связанные с непосредственной подготовкой обслуживания боевой техники – самолёты, ЗРК, РЛС", - рассказывает Чмут.Происходит это, по его словам, от того, что "фронт сыпется и продолжает сыпаться". Жалуется он также на нехватку ракет, поскольку запасы советских ракет в третьих странах уже исчерпаны, а западное производство не поспевает."Всё плохо, ракет не хватает. Да, западный ВПК активизировался, но это не те объёмы, которые нам нужны, потому что у них средств поражения в разы больше. И советские запасы - и у нас, и вообще в мире, которые мы могли бы купить, исчерпаны", - сожалеет украинский эксперт.В то же время, вышеупомянутый эксперт Олег Стариков уверен, что российская армия копит силы и ракеты для масштабного удара. "Сейчас чуть-чуть есть маленькое затишье, но идет накопление сил, ресурсов, перегруппировка, приходят новые пополнения", - говорит Стариков. Он считает, что вскоре ВС РФ могут резко усилить давление на основных направлениях.Читайте также: Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов* внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, купянск, харьковская область, игорь мосийчук, николай стариков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, рада