Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев - 05.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html
Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев
Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев - 05.02.2025 Украина.ру
Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев
Почему Трамп прижимает союзников, а врагов США не трогает? Чем Залужный во главе Украины лучше Зеленского? На какие компромиссы в переговорах готова Россия?
2025-02-05T19:30
2025-02-05T19:30
интервью
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
валерий залужный
переговоры
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041736982_62:9:846:450_1920x0_80_0_0_4610598a99bab053c0c394f602950f3d.jpg.webp
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin". Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике" 4 февраля.— Дмитрий Юрьевич, Сергей Лавров заявил также, что политика США при Трампе может подорвать основу мирового порядка — ООН. Что значат такие слова главы МИД, на ваш взгляд? Трамп и его политика разочаровали Москву?— Я не в курсе на счёт того, что слова Трампа чем-то очаровали Москву, что там все сидят очарованные выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит.Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.Теперь он сказал, что ему необходимо 100 дней. Но я вас уверяю, ничего не прекратится и за это время. Это не потому, что я такой умный, а потому, что это всем очевидно. Никакого очарования словами Трампа нет у людей, которые занимаются политикой серьёзно, в том числе и у нас.С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут.А против серьёзного, противника, обратите внимание, ничего не делает. Как Трамп ведет себя с китайцами? Он ввёл пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и только в 10% — из Китая. Хотя без затей говорит, что именно Китай — злейший враг США. Почему тогда ничего не делает? Как так?Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявилни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.— Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. Но каким образом, на ваш взгляд, может выглядеть этот компромисс?— Элементарно. Демилитаризация — раз. Денацификация — два. Сокращение в размерах. То есть, давайте покидайте Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все как обычно: цели войны [CВО] никто не отменял.С моей точки зрения, ещё необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Это тоже все должно быть нашим. Вот так вот переговариваться, я считаю, перспективно.Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так.— Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа. А это честный состав? Ни одного нейтрального посредника…— Мне кажется, гражданин Зеленский, просто дурачок. Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий.С какого перепугу тебя должны куда-то звать, если ты не имеешь никаких правовых полномочий? Это то же самое, что с улицы кого-нибудь взять, предложить побеседовать и договор подписать. И что? Зачем это, если документ не имеет никакой юридической силы?При этом самого Зеленского понять можно, зачем он всю эту пургу несёт. Кто оружие поставляет на Украину? США — зачинщики и организаторы всего этого, с ними нужно разговаривать. А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут.А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он помои в голову льёт.— Кстати, в НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. Но разве для нас это что-то меняет? Придет вместо Зеленского Залужный или еще кто, что изменится?— Если придёт Залужный, не изменится ничего абсолютно.Назначение американцами на эту должность Залужного — это уверенное продолжение войны. Я очень сильно сомневаюсь, что с его приходом у них что-то поменяется. Они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца.Они ж не просто так говорят: давайте опустим призывной возраст до 18 лет. Люди заканчиваются, а желания закончить боевые действия у них пока что нет.— Почему?— Потому что Украина — это другая страна. И если другие люди хотят умирать за интересы США, пусть умирают — их изо всех сил поддержат оружием, боеприпасами, обучением. А прекращать войну — нет, я не вижу пока что никаких позывов к ее остановке с той стороны.— Кому нужнее договорённости по Украине — нам или Западу? И на чьей стороне время?— Война — это плохо для всех, в том числе и для нас. Там наши люди гибнут, и нам это тоже не надо. Я не военный стратег, то есть я бы все это прекратил как можно быстрее. Например, начал бы с того, что физически ликвидировал руководящую верхушку [в Киеве], а когда назначат новую, уничтожил бы и её. И так до тех пор, пока в ум не придут.Прекращать это нам надо как можно быстрее со всех сторон, но не совсем получается. С позиции обывателя мы все не сильно понимаем, что происходит, так сказать, под ковром и чем именно руководствуются наши власти? Не потому, что они злые, плохие и прочее, а потому, что это вещи сугубо секретные, которые озвучивать никто не будет.Точно так же, как это было в Великую Отечественную войну. Точно также и сейчас во время СВО. Мне лично хотелось бы, чтоб все это как можно быстрее прекратилось.О том, как киевский режим принял неоптимальные решения и теперь пожинает плоды этого, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию.
https://ukraina.ru/20221221/1041997780.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/0c/1041736982_136:0:771:476_1920x0_80_0_0_08c7a54b33e741a96611fa3e6a882691.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, переговоры, всу, сво
Интервью, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, переговоры, ВСУ, СВО

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев

19:30 05.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / Sudomoin DanilaДмитрий Гоблин Пучков интервью
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© commons.wikimedia.org / Sudomoin Danila
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Почему Трамп прижимает союзников, а врагов США не трогает? Чем Залужный во главе Украины лучше Зеленского? На какие компромиссы в переговорах готова Россия?
На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике" 4 февраля.
— Дмитрий Юрьевич, Сергей Лавров заявил также, что политика США при Трампе может подорвать основу мирового порядка — ООН. Что значат такие слова главы МИД, на ваш взгляд? Трамп и его политика разочаровали Москву?
— Я не в курсе на счёт того, что слова Трампа чем-то очаровали Москву, что там все сидят очарованные выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит.
Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.
Теперь он сказал, что ему необходимо 100 дней. Но я вас уверяю, ничего не прекратится и за это время. Это не потому, что я такой умный, а потому, что это всем очевидно. Никакого очарования словами Трампа нет у людей, которые занимаются политикой серьёзно, в том числе и у нас.
Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 12:23
Дмитрий Пучков: кто онРоссийский блогер, публицист, переводчик
С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут.
А против серьёзного, противника, обратите внимание, ничего не делает. Как Трамп ведет себя с китайцами? Он ввёл пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и только в 10% — из Китая. Хотя без затей говорит, что именно Китай — злейший враг США. Почему тогда ничего не делает? Как так?
Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявилни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.
Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. Но каким образом, на ваш взгляд, может выглядеть этот компромисс?
— Элементарно. Демилитаризация — раз. Денацификация — два. Сокращение в размерах. То есть, давайте покидайте Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все как обычно: цели войны [CВО] никто не отменял.
С моей точки зрения, ещё необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Это тоже все должно быть нашим. Вот так вот переговариваться, я считаю, перспективно.
Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так.
© скриншот видео
© скриншот видео
— Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа. А это честный состав? Ни одного нейтрального посредника…
— Мне кажется, гражданин Зеленский, просто дурачок. Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий.
С какого перепугу тебя должны куда-то звать, если ты не имеешь никаких правовых полномочий? Это то же самое, что с улицы кого-нибудь взять, предложить побеседовать и договор подписать. И что? Зачем это, если документ не имеет никакой юридической силы?
При этом самого Зеленского понять можно, зачем он всю эту пургу несёт.
Кто оружие поставляет на Украину? США — зачинщики и организаторы всего этого, с ними нужно разговаривать. А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут.
А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он помои в голову льёт.
— Кстати, в НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. Но разве для нас это что-то меняет? Придет вместо Зеленского Залужный или еще кто, что изменится?
— Если придёт Залужный, не изменится ничего абсолютно.
Назначение американцами на эту должность Залужного — это уверенное продолжение войны. Я очень сильно сомневаюсь, что с его приходом у них что-то поменяется. Они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца.
Они ж не просто так говорят: давайте опустим призывной возраст до 18 лет. Люди заканчиваются, а желания закончить боевые действия у них пока что нет.
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Спецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
— Почему?
— Потому что Украина — это другая страна. И если другие люди хотят умирать за интересы США, пусть умирают — их изо всех сил поддержат оружием, боеприпасами, обучением. А прекращать войну — нет, я не вижу пока что никаких позывов к ее остановке с той стороны.
— Кому нужнее договорённости по Украине — нам или Западу? И на чьей стороне время?
— Война — это плохо для всех, в том числе и для нас. Там наши люди гибнут, и нам это тоже не надо. Я не военный стратег, то есть я бы все это прекратил как можно быстрее. Например, начал бы с того, что физически ликвидировал руководящую верхушку [в Киеве], а когда назначат новую, уничтожил бы и её. И так до тех пор, пока в ум не придут.
Прекращать это нам надо как можно быстрее со всех сторон, но не совсем получается. С позиции обывателя мы все не сильно понимаем, что происходит, так сказать, под ковром и чем именно руководствуются наши власти? Не потому, что они злые, плохие и прочее, а потому, что это вещи сугубо секретные, которые озвучивать никто не будет.
Точно так же, как это было в Великую Отечественную войну. Точно также и сейчас во время СВО. Мне лично хотелось бы, чтоб все это как можно быстрее прекратилось.
О том, как киевский режим принял неоптимальные решения и теперь пожинает плоды этого, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию.
 
ИнтервьюУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйпереговорыВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:40Юрий Кнутов: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных
19:30Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев
19:06Сергей Сторчак: кто он
19:05Что задумал Трамп на этот раз, почему в США закрыли филиал Ада и к чему готовиться Украине - Дульман
19:02Захар Прилепин: кто он
18:54Euroclear обещает перевести для Киева €2 млрд из украденных у России активов
18:53Развод и раздел имущества, или зачем РФ земли с "современными варварами": Медведчук о новой карте мира
18:22Противоречия Алис Вайдель. Станет ли она фюрером немецкого народа от Альтернативы для Германии
18:16В Киеве рассказали о приоритете на переговорах с главой МИД Британии
18:00Россия и Украина обменялись пленными, Трамп душит звездно-полосатую гидру. Итоги 5 февраля
17:54Курское направление: потери ВСУ за сутки составили до 325 военнослужащих
17:34Россия и Украина обменяли по 150 военнослужащих
17:29Её глубокое знание коррупционных схем Байденов на Украине впечатляет: кто стал генпрокурором США
16:36USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии
16:34Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля
16:30Военкор Дмитрий Стешин: Россия готовится выдавить ВСУ из Славянска и Краматорска как пасту из тюбика
16:24Большинство жителей Молдавии против членства в НАТО и присоединения к Румынии
16:03Почему у Трампа не получится превратить Палестину в "Ближневосточную Ривьеру"
15:49О национальном чванстве, независимости Приднестровья и большой войне - Ищенко
15:44USAID вложило $111,5 млн в Грузию накануне массовых беспорядков
Лента новостейМолния