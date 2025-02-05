https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев - 05.02.2025 Украина.ру

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет у Украины Одессу и Николаев

Почему Трамп прижимает союзников, а врагов США не трогает? Чем Залужный во главе Украины лучше Зеленского? На какие компромиссы в переговорах готова Россия?

2025-02-05T19:30

2025-02-05T19:30

2025-02-05T19:30

интервью

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

валерий залужный

переговоры

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сво

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На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру ответил российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin". Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Об этом он написал в статье для журнала "Россия в глобальной политике" 4 февраля.— Дмитрий Юрьевич, Сергей Лавров заявил также, что политика США при Трампе может подорвать основу мирового порядка — ООН. Что значат такие слова главы МИД, на ваш взгляд? Трамп и его политика разочаровали Москву?— Я не в курсе на счёт того, что слова Трампа чем-то очаровали Москву, что там все сидят очарованные выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит.Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.Теперь он сказал, что ему необходимо 100 дней. Но я вас уверяю, ничего не прекратится и за это время. Это не потому, что я такой умный, а потому, что это всем очевидно. Никакого очарования словами Трампа нет у людей, которые занимаются политикой серьёзно, в том числе и у нас.С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут.А против серьёзного, противника, обратите внимание, ничего не делает. Как Трамп ведет себя с китайцами? Он ввёл пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и только в 10% — из Китая. Хотя без затей говорит, что именно Китай — злейший враг США. Почему тогда ничего не делает? Как так?Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявилни во время избирательной компании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло.— Владимир Путин ранее отметил, что Россия готова к компромиссу по Украине. Но каким образом, на ваш взгляд, может выглядеть этот компромисс?— Элементарно. Демилитаризация — раз. Денацификация — два. Сокращение в размерах. То есть, давайте покидайте Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все как обычно: цели войны [CВО] никто не отменял.С моей точки зрения, ещё необходимо "отгрызть" все побережье Чёрного моря. Это Одесса, Николаев — до Приднестровья. Это тоже все должно быть нашим. Вот так вот переговариваться, я считаю, перспективно.Переговариваться надо только тогда, когда противник разбит и унижен. Никак по-другому! То есть, когда у него поломаны руки, ноги, подбит глаз — тогда появляется сговорчивость и понимание, что от тебя хотят и что ты будешь делать. Надеюсь, что пойдёт именно так.— Зеленский заявил, что готов сесть с Владимиром Путиным за стол переговоров. И за этим столом должны сидеть Россия, Украина, США и Европа. А это честный состав? Ни одного нейтрального посредника…— Мне кажется, гражданин Зеленский, просто дурачок. Это давно и крепко всем очевидно. Не совсем понятно, кто он такой, чтобы даже предположения высказывать. Просроченный президент, не имеющий никаких легитимных полномочий.С какого перепугу тебя должны куда-то звать, если ты не имеешь никаких правовых полномочий? Это то же самое, что с улицы кого-нибудь взять, предложить побеседовать и договор подписать. И что? Зачем это, если документ не имеет никакой юридической силы?При этом самого Зеленского понять можно, зачем он всю эту пургу несёт. Кто оружие поставляет на Украину? США — зачинщики и организаторы всего этого, с ними нужно разговаривать. А Зеленский не имеет никакой ни суверенности, ни субъектности — вообще ничего. Поэтому никуда его не позовут.А то, что он там выкрикивает, это только на тех людей на Украине рассчитано, которые этого балбеса выбирали и кому он помои в голову льёт.— Кстати, в НАТО все больше задумываются о смене власти на Украине. Но разве для нас это что-то меняет? Придет вместо Зеленского Залужный или еще кто, что изменится?— Если придёт Залужный, не изменится ничего абсолютно.Назначение американцами на эту должность Залужного — это уверенное продолжение войны. Я очень сильно сомневаюсь, что с его приходом у них что-то поменяется. Они намерены продолжать боевые действия до последнего украинца.Они ж не просто так говорят: давайте опустим призывной возраст до 18 лет. Люди заканчиваются, а желания закончить боевые действия у них пока что нет.— Почему?— Потому что Украина — это другая страна. И если другие люди хотят умирать за интересы США, пусть умирают — их изо всех сил поддержат оружием, боеприпасами, обучением. А прекращать войну — нет, я не вижу пока что никаких позывов к ее остановке с той стороны.— Кому нужнее договорённости по Украине — нам или Западу? И на чьей стороне время?— Война — это плохо для всех, в том числе и для нас. Там наши люди гибнут, и нам это тоже не надо. Я не военный стратег, то есть я бы все это прекратил как можно быстрее. Например, начал бы с того, что физически ликвидировал руководящую верхушку [в Киеве], а когда назначат новую, уничтожил бы и её. И так до тех пор, пока в ум не придут.Прекращать это нам надо как можно быстрее со всех сторон, но не совсем получается. С позиции обывателя мы все не сильно понимаем, что происходит, так сказать, под ковром и чем именно руководствуются наши власти? Не потому, что они злые, плохие и прочее, а потому, что это вещи сугубо секретные, которые озвучивать никто не будет.Точно так же, как это было в Великую Отечественную войну. Точно также и сейчас во время СВО. Мне лично хотелось бы, чтоб все это как можно быстрее прекратилось.О том, как киевский режим принял неоптимальные решения и теперь пожинает плоды этого, в интервью Кирилла Курбатова с экспертом Евгений Норин: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию.

https://ukraina.ru/20221221/1041997780.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, валерий залужный, переговоры, всу, сво