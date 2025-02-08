Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы - 08.02.2025 Украина.ру
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Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы - 08.02.2025 Украина.ру
Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
Пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату замороженных средств России. Действия Запада не носили никакого экономического характера. И решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей
2025-02-08T07:15
2025-02-08T07:15
новости
россия
запад
сша
дональд трамп
замороженные активы
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. По его словам, арестованные на Западе российские активы — это текущие поступления в виде платежей тем же американцам по их казначейским облигациям.Он считает, что пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату этих средств России.“И тут многое будет зависеть от мирного урегулирования конфликта с нашими западными соседями. Решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей”, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
https://ukraina.ru/20250201/1060675885.html
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новости, россия, запад, сша, дональд трамп, замороженные активы, рубль, валюта
Новости, Россия, Запад, США, Дональд Трамп, замороженные активы, рубль, валюта

Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы

07:15 08.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль Кремль
Российский рубль Кремль - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату замороженных средств России. Действия Запада не носили никакого экономического характера. И решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. По его словам, арестованные на Западе российские активы — это текущие поступления в виде платежей тем же американцам по их казначейским облигациям.
“Никакого юридического обоснования использования чужих активов у Запада нет. И, все-таки, это не настолько плачевная ситуация, как если бы они напрямую были изъяты, проданы, а выручку стали бы отправлять на соответствующую помощь”, — объяснял Сторчак.
Он считает, что пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату этих средств России.
“И тут многое будет зависеть от мирного урегулирования конфликта с нашими западными соседями. Решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей”, — заключил собеседник издания.
- РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 06:00
Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от СШАСначала президента США Дональд Трамп отвел на завершение украинского конфликта 24 часа, которые потом превратились в 100 дней. Потом эти 100 дней превратятся в 500, а эти 500 в 1000. Конфликт зашел слишком далеко, чтобы его можно было “разрулить” звонками Путину и Зеленскому
Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти
 
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Заголовок открываемого материала
07:15Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
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