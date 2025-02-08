Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы
Пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату замороженных средств России. Действия Запада не носили никакого экономического характера. И решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. По его словам, арестованные на Западе российские активы — это текущие поступления в виде платежей тем же американцам по их казначейским облигациям.
“Никакого юридического обоснования использования чужих активов у Запада нет. И, все-таки, это не настолько плачевная ситуация, как если бы они напрямую были изъяты, проданы, а выручку стали бы отправлять на соответствующую помощь”, — объяснял Сторчак.
Он считает, что пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату этих средств России.
“И тут многое будет зависеть от мирного урегулирования конфликта с нашими западными соседями. Решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей”, — заключил собеседник издания.
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