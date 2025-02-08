https://ukraina.ru/20250208/1060807491.html

Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы

Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы - 08.02.2025 Украина.ру

Экс-замминистра финансов РФ рассказал, сколько лет пройдет, прежде чем Запад разморозит российские активы

Пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату замороженных средств России. Действия Запада не носили никакого экономического характера. И решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей

2025-02-08T07:15

2025-02-08T07:15

2025-02-08T07:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак. По его словам, арестованные на Западе российские активы — это текущие поступления в виде платежей тем же американцам по их казначейским облигациям.Он считает, что пройдет “много-много лет” и ситуация пойдет к возврату этих средств России.“И тут многое будет зависеть от мирного урегулирования конфликта с нашими западными соседями. Решить этот вопрос можно только в результате крупных политических договоренностей”, — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сторчака: Трамп готов задушить санкциями весь мир, чтобы госдолг США перестал расти

https://ukraina.ru/20250201/1060675885.html

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новости, россия, запад, сша, дональд трамп, замороженные активы, рубль, валюта