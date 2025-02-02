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ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже

ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже - 02.02.2025 Украина.ру

ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже

Вооруженные силы Украины 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.

2025-02-02T10:04

2025-02-02T10:04

2025-02-02T10:04

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следственный комитет

русское поречное

военные преступления

всу

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Пуск украинских ракет из Сумской области по интернату в Курской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в российском министерстве."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".Накануне Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего, рассказавшего о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей оккупированного украинской армией села Прусское Поречное в Курской области. Об этих военных преступлениях на брифинге 31 января напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ

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россия

курская область

суджа

русское поречное

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новости, россия, курская область, суджа, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, русское поречное, военные преступления, всу, кто, минобороны рф, ракетный удар, мирные жители