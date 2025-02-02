ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже - 02.02.2025 Украина.ру
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ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже - 02.02.2025 Украина.ру
ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже
Вооруженные силы Украины 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-02T10:04
2025-02-02T10:04
новости
россия
курская область
суджа
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет
русское поречное
военные преступления
всу
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Пуск украинских ракет из Сумской области по интернату в Курской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в российском министерстве."Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".Накануне Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего, рассказавшего о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей оккупированного украинской армией села Прусское Поречное в Курской области. Об этих военных преступлениях на брифинге 31 января напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
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новости, россия, курская область, суджа, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет, русское поречное, военные преступления, всу, кто, минобороны рф, ракетный удар, мирные жители
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, Русское Поречное, Военные преступления, ВСУ, КТО, Минобороны РФ, ракетный удар, мирные жители

ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже

10:04 02.02.2025
 
© Сухопутные войска УкраиныСуджа
Суджа
© Сухопутные войска Украины
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Вооруженные силы Украины 1 февраля совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа. Об этом утром 2 февраля сообщило Минобороны РФ.
Пуск украинских ракет из Сумской области по интернату в Курской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, отметили в российском министерстве.
"Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области, - констатировали в Минобороны РФ. - Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве".
Суджа
26 ноября 2024, 17:04
В Суджанском интернате ВСУ продолжают удерживать мирных жителейУкраинские оккупанты продолжают удерживать мирных жителей Курской области. Об этом сообщает курское Сетевое издание 46ТВ
Накануне Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса украинского военнослужащего, рассказавшего о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей оккупированного украинской армией села Прусское Поречное в Курской области. Об этих военных преступлениях на брифинге 31 января напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Подробности в публикации "Во имя тех, кого не просто убили, но мучили": МИД России призвал помочь в расследовании преступлений ВСУ
 
НовостиРоссияКурская областьСуджаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныСледственный комитетРусское ПоречноеВоенные преступленияВСУКТОМинобороны РФракетный удармирные жители
 
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