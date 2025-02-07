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"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"

"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя" - 07.02.2025 Украина.ру

"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"

Вирусный трек "Сигма Бой" создан Кремлем специально для ведения информационной войны, чтобы заставить украинцев забыть о "сильной русской руке". Такое заявление 7 февраля сделали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины

2025-02-07T14:48

2025-02-07T14:48

2025-02-07T14:48

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Песня "Сигма Бой" вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция уже набрала на YouTube почти 73 миллиона просмотров, также трек "залетал" на седьмую строчку мирового чарта "Hot Dance/Pop Songs" от Billboard.В России призвали проверить песню и ее авторов на предмет "сексуализации детей". В частности, с такой инициативой выступило православное движение "Сорок сороков", члены которой посчитали танцы школьниц-исполнительниц излишне откровенными.Не оставил "Сигма-бой" равнодушными и весь остальной мир. В Европе обвинили юных певиц в "пропаганде патриархальных и пророссийских ценностей". Такая формулировка прозвучала, например, от политика из ФРГ Нелы Риль, призвавшей Евросоюз принять меры.А вот депутат Европарламента, член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон, известный своей пророссийской позицией, не нашел в песне никакой пропаганды.Обвинять Россию в провокациях против Украины в любой непонятной ситуации уже стало традицией для Киева. Буквально накануне начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что неологизмы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из лексикона украинцев, так как якобы были придуманы российскими спецслужбами и распространены в украинском обществе для его разложения."Бусификация" происходит от слова "бус" (с англ. bus - автобус) в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", заимствованного от слова "мобилизация"."Людоловы" сформированы аналогично из слов "люди" и "ловить".Такие результаты словотворчества, уверен Саранцев, не могли "родиться" на Украине. При этом местные жители, пожаловался он, "с легкостью подхватили" эти слова и активно используют их в речи, тем самым "ухудшая свое собственное состояние".Подробности этой истории - в материале "Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские.

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