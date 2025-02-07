"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"
© badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
© badsee_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Вирусный трек "Сигма Бой" создан Кремлем специально для ведения информационной войны, чтобы заставить украинцев забыть о "сильной русской руке". Такое заявление 7 февраля сделали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины
""Сигма Бой" размывает критическое отношение к российскому контенту и содействует его возвращению в мировое культурное пространство, а также создает позитивный образ России среди молодежи. Концепт "сигма-мужчины" описывает независимого, уверенного в себе героя, который действует по собственным правилам, но именно этот образ совпадает с традиционной российской пропагандой про культ сильной руки", - заявили в СНБО.
Песня "Сигма Бой" вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют певицы Бэтси (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция уже набрала на YouTube почти 73 миллиона просмотров, также трек "залетал" на седьмую строчку мирового чарта "Hot Dance/Pop Songs" от Billboard.
В России призвали проверить песню и ее авторов на предмет "сексуализации детей". В частности, с такой инициативой выступило православное движение "Сорок сороков", члены которой посчитали танцы школьниц-исполнительниц излишне откровенными.
А вот депутат Европарламента, член немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Петр Быстрон, известный своей пророссийской позицией, не нашел в песне никакой пропаганды.
"Молодежь массово делится хорошей поп-песней в социальных сетях, а глобалисты устраивают вокруг нее истерику. Почему? Потому что их собственная ложь возвращается к ним бумерангом", - сказал он.
Обвинять Россию в провокациях против Украины в любой непонятной ситуации уже стало традицией для Киева. Буквально накануне начальник управления коммуникаций Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что неологизмы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из лексикона украинцев, так как якобы были придуманы российскими спецслужбами и распространены в украинском обществе для его разложения.
"Бусификация" происходит от слова "бус" (с англ. bus - автобус) в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", заимствованного от слова "мобилизация".
"Людоловы" сформированы аналогично из слов "люди" и "ловить".
Такие результаты словотворчества, уверен Саранцев, не могли "родиться" на Украине. При этом местные жители, пожаловался он, "с легкостью подхватили" эти слова и активно используют их в речи, тем самым "ухудшая свое собственное состояние".
Подробности этой истории - в материале "Бусификация" и "людоловы" рассорили украинцев, а виноваты, как всегда, русские.